iPhone यूजर्स बस ऑन करें ये सेटिंग, कॉलिंग के दौरान बैकग्राउंड नॉइज का नामोनिशान नहीं मिलेगा

iPhone voice isolation Feature: टेकनोलॉजी के दौर में स्मार्टफोन हर किसी की जिंदगी में एक जरूरत सा बन गया है. इसकी मदद से छोटे से बड़े सभी काम आसानी से हो जाते हैं. चाहे कॉलिंग हो, ऑनलाइन पेमेंट या डॉक्यूमेंट भेजना हो. अगर आप iPhone यूज करते हैं तो आप एक छिपी हुई सेटिंग से कॉलिंग के समय आनी वाली बैकग्राउंड नॉइज से छुटकारा पा सकते हैं. जिससे आपकी कॉलिंग एक्सपीरियंस को पहले से ज्यादा साफ और क्लियर हो जाएगी. चलिए जानते हैं इस बेहतरीन फीचर के बारे में...

Voice Isolation का इस्तेमाल करें

जब भी हम ट्रैफिक या भीड़-भाड़ वाले इलाके में कॉल पर बात करते हैं तो, अक्सर शोर-शराबे की वजह से ढंग से सुनाई नहीं देता है और आपकी बातचीत बीच में ही रह जाती है. कई बार जोर से बोलने के बाद भी आवाज साफ नहीं पहुंचती है. क्या आप भी इस झंझट से परेशान हो चुके हैं तो बस अपने आईफोन की सेटिंग को बदलकर Voice Isolation ऑन कर दें. ये छोटा-सा फीचर बैकग्राउंड नॉइज की समस्या को गायब कर देगा और सामने वाले तक आपकी आवाज बिलकुल साफ-सुथरी पहुंचेगी.

iPhone में voice isolation फीचर क्या है?

iPhone में voice isolation नामक एक फीचर होता है जो कॉलिंग के समय आपकी आवाज को प्रायोरिटी देता है और बैकग्राउंड नॉइज को कम करता है. इससे आपकी कॉल क्वालिटी पहले से बेहतर होती है. इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको पहले किसी और को कॉल करनी होगा. इसके बाद आपको इस सेटिंग को ऑन करने का ऑप्शन मिल जाएगा.

कैसे ऑन करें iPhone में voice isolation फीचर

1- सबसे पहले किसी को कॉल मिलाएं.

2- इसके बाद Control Centre ऑन करें.

3- अब Mic mode के ऑप्शन पर क्लिक करें.

4- वहां आपको voice isolation ऑप्शन को सेलेक्ट करना है.

ध्यान दें कि यह फीचर iPhone XR, XS मॉडल और इनके बाद के वर्जन में उपलब्ध है. कॉलिंग के लिए आपका iPhone iOS 16.4 या फिर उसके बाद का वर्जन होना चाहिए. थर्ड पार्टी ऐप्स या FaceTime के लिए iOS 15 या उसके बाद का वर्जन होना जरूरी है.