iPhone यूजर्स बस ऑन करें ये सेटिंग, कॉलिंग के दौरान बैकग्राउंड नॉइज का नामोनिशान नहीं मिलेगा
Advertisement
trendingNow12880274
Hindi Newsटेक

iPhone यूजर्स बस ऑन करें ये सेटिंग, कॉलिंग के दौरान बैकग्राउंड नॉइज का नामोनिशान नहीं मिलेगा

iPhone Noise Cancellation Feature: क्या आप भी भीड़-भाड़ में कॉल के दौरान बैकग्राउंड नॉइज से परेशान हो जाते हैं? iPhone यूजर्स इससे आसानी से राहत पा सकते हैं. आईफोन में एक ऐसा फीचर है जो आपके पीछे होने वाले शोर को कॉल पर कम कर देता है, जिससे कॉल क्वालिटी में सुधार होता है.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 14, 2025, 12:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

iPhone यूजर्स बस ऑन करें ये सेटिंग, कॉलिंग के दौरान बैकग्राउंड नॉइज का नामोनिशान नहीं मिलेगा

iPhone voice isolation Feature: टेकनोलॉजी के दौर में स्मार्टफोन हर किसी की जिंदगी में एक जरूरत सा बन गया है. इसकी मदद से छोटे से बड़े सभी काम आसानी से हो जाते हैं. चाहे कॉलिंग हो, ऑनलाइन पेमेंट या डॉक्यूमेंट भेजना हो. अगर आप iPhone यूज करते हैं तो आप एक छिपी हुई सेटिंग से कॉलिंग के समय आनी वाली बैकग्राउंड नॉइज से छुटकारा पा सकते हैं. जिससे आपकी कॉलिंग एक्सपीरियंस को पहले से ज्यादा साफ और क्लियर हो जाएगी. चलिए जानते हैं इस बेहतरीन फीचर के बारे में...

Voice Isolation का इस्तेमाल करें
जब भी हम ट्रैफिक या भीड़-भाड़ वाले इलाके में कॉल पर बात करते हैं तो, अक्सर शोर-शराबे की वजह से ढंग से सुनाई नहीं देता है और आपकी बातचीत बीच में ही रह जाती है. कई बार जोर से बोलने के बाद भी आवाज साफ नहीं पहुंचती है. क्या आप भी इस झंझट से परेशान हो चुके हैं तो बस अपने आईफोन की सेटिंग को बदलकर Voice Isolation ऑन कर दें. ये छोटा-सा फीचर बैकग्राउंड नॉइज की समस्या को गायब कर देगा और सामने वाले तक आपकी आवाज बिलकुल साफ-सुथरी पहुंचेगी.

यह भी पढ़े: 79th Independence Day 2025: पीएम मोदी का भाषण लाल किले से LIVE सुनें, ऐसे बुक करें सिर्फ ₹20 में टिकट

iPhone में voice isolation फीचर क्या है?
iPhone में voice isolation नामक एक फीचर होता है जो कॉलिंग के समय आपकी आवाज को प्रायोरिटी देता है और बैकग्राउंड नॉइज को कम करता है. इससे आपकी कॉल क्वालिटी पहले से बेहतर होती है. इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको पहले किसी और को कॉल करनी होगा. इसके बाद आपको इस सेटिंग को ऑन करने का ऑप्शन मिल जाएगा.

कैसे ऑन करें iPhone में voice isolation फीचर
1- सबसे पहले किसी को कॉल मिलाएं.
2- इसके बाद Control Centre ऑन करें.
3- अब Mic mode के ऑप्शन पर क्लिक करें.
4- वहां आपको voice isolation ऑप्शन को सेलेक्ट करना है.

ध्यान दें कि यह फीचर iPhone XR, XS मॉडल और इनके बाद के वर्जन में उपलब्ध है. कॉलिंग के लिए आपका iPhone iOS 16.4 या फिर उसके बाद का वर्जन होना चाहिए. थर्ड पार्टी ऐप्स या FaceTime के लिए iOS 15 या उसके बाद का वर्जन होना जरूरी है.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

iPhonenoise isolation feature

Trending news

जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल याचिका पर SC बोला, जमीनी हकीकत पर होगा फैसला
Supreme Court
जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल याचिका पर SC बोला, जमीनी हकीकत पर होगा फैसला
महाराष्ट के मालाड में पीएम मुद्रा योजना के नाम पर 33 लाख की ठगी, तीन पर केस दर्ज
PM Mudra Yojana
महाराष्ट के मालाड में पीएम मुद्रा योजना के नाम पर 33 लाख की ठगी, तीन पर केस दर्ज
रामकृष्ण परमहंस ने क्यों कहा था- 'जितने मत, उतने पथ', ये शिक्षाएं आज भी क्यों हैं...
Ramakrishna Paramhansa
रामकृष्ण परमहंस ने क्यों कहा था- 'जितने मत, उतने पथ', ये शिक्षाएं आज भी क्यों हैं...
जम्मू-कश्मीर के लिए 'बेडरूम जिहादी' नया खतरा, लेकिन ये हैं कौन और कैसे करते हैं काम?
Jammu-kashmir
जम्मू-कश्मीर के लिए 'बेडरूम जिहादी' नया खतरा, लेकिन ये हैं कौन और कैसे करते हैं काम?
निमिषा प्रिया मामले में हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका, SC में आज होगी सुनवाई
Nimisha Priya
निमिषा प्रिया मामले में हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका, SC में आज होगी सुनवाई
चिकन खाकर पशु प्रेमी बनते हैं...आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस
Delhi stray dogs
चिकन खाकर पशु प्रेमी बनते हैं...आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस
स्वतंत्रता दिवस पर शानदार मौका...राजभवन में पाएं इंट्री, राज्यपाल से करें मुलाकात?
Raj Bhavan
स्वतंत्रता दिवस पर शानदार मौका...राजभवन में पाएं इंट्री, राज्यपाल से करें मुलाकात?
भारत के दो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी नहीं फहराया लाल किले पर तिरंगा, वजह जानकर
independence day 2025
भारत के दो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी नहीं फहराया लाल किले पर तिरंगा, वजह जानकर
Aaj Ki Taza Khabar Live: भयंकर बारिश ने कई राज्यों में मचाई तबाही, दिल्ली में लोगों ने क्यों चलाए नाव? पल-पल की जानें अपडेट
#heavy rain
Aaj Ki Taza Khabar Live: भयंकर बारिश ने कई राज्यों में मचाई तबाही, दिल्ली में लोगों ने क्यों चलाए नाव? पल-पल की जानें अपडेट
10 लाख लोगों की मौत, 1.5 करोड़ बेघर, 50 हजार रेप.. 14 अगस्त 1947 की दर्दभरी कहानियां
Vibhajan Vibhishika Diwas
10 लाख लोगों की मौत, 1.5 करोड़ बेघर, 50 हजार रेप.. 14 अगस्त 1947 की दर्दभरी कहानियां
;