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Hindi Newsटेकगर्मी में तपने लगा है आपका iPhone और रुक जाती है चार्जिंग? आज ही बदल लें ये 5 आदतें, वरना होगा बड़ा नुकसान!

गर्मी में 'तपने' लगा है आपका iPhone और रुक जाती है चार्जिंग? आज ही बदल लें ये 5 आदतें, वरना होगा बड़ा नुकसान!

iPhone Temperature Warning Fix: भारत के कई राज्यों में इन दिन गर्मी का पारा बढ़ता ही जा रही है. धीरे-धीरे पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है. इस भीषण लू का असर न सिर्फ इंसानों पर, बल्कि हमारी जेब में रहने वाले महंगे गैजेट्स पर भी पड़ रहा है. खासकर iPhone यूजर्स इन दिनों एक अजीब समस्या से परेशान हैं फोन का अचानक बहुत ज्यादा गर्म होना और चार्जिंग का बीच में ही रुक जाना.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 03, 2026, 01:55 PM IST
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गर्मी में 'तपने' लगा है आपका iPhone और रुक जाती है चार्जिंग? आज ही बदल लें ये 5 आदतें, वरना होगा बड़ा नुकसान!

iPhone Temperature Warning Fix: अगर आप भी iPhone यूजर हैं तो एक समस्या आपको इन दिनों खूब परेशान कर रही होगी. जैसे-जैसे भारत के कई राज्यों में पारा 40-42 डिग्री सेल्सियस को पार कर रहा है, न सिर्फ हम इंसान बल्कि हमारी जेब में रहने वाले गैजेट्स भी परेशान हो रहे हैं. आईफोन यूजर को बढ़ते तापमान के कारण ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. अगर आपके फोन की स्क्रीन अचानक धुंधली हो गई है या चार्जिंग बीच में ही रुक जा रही है, तो समझ जाइए कि आपका आईफोन गर्मी की मार झेल रहा है. लेकिन परेशान न होइए! कुछ आसान ट्रिक्स अपनाकर आप अपने कीमती डिवाइस को गर्मी में खराब होने से भी बचा सकते हैं.

बढ़ती गर्मी के कारण अगर आपका iPhone अचानक गर्म होने लगा है, तो आप अकेले नहीं हैं. एप्पल के मुताबिक iPhone को 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान में इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन भारतीय गर्मियों में यह लिमिट आसानी से पार हो जाती है.

हीटवेव में कैसे रिएक्ट करता है आपका iPhone?

जब iPhone का इंटरनल टेम्परेचर खतरनाक लेवल तक पहुंचता है, तो यह खुद को बचाने के लिए थर्मल मैनेजमेंट मोड में तुरंत चला जाता है. इसके कुछ खास लक्षण हैं-

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डिस्प्ले का धुंधला होना
सीधी धूप में रहने पर स्क्रीन की ब्राइटनेस अपने आप कम हो जाती है ताकि हीट जनरेट न हो.

चार्जिंग पर रोक
फोन गरम होने पर Charging on Hold का नोटिफिकेशन मिलता है. बैटरी की सेहत बचाने के लिए फोन अक्सर 80 प्रतिशत के बाद चार्जिंग रोक देता है.

परफॉरमेंस 
कैमरा लैग करने लगता है, फ्लैश ऑन नहीं होता है और ज्यादा बड़े ऐप चलाने पर फोन की स्पीड कम हो जाती है.

ब्लैक वार्निंग स्क्रीन
बहुत ज्यादा गर्मी होने पर फोन पूरी तरह लॉक हो जाता है और एक थर्मामीटर आइकन के साथ चेतावनी देता है कि फोन को ठंडा होने दें.

iPhone को कूल रखने के लिए करें ये काम

अगर आप चाहते हैं कि आपका iPhone इस भयंकर गर्मी में बिना किसी समस्या के काम करे तो इन टिप्स को जरूर अपनाएं-

अगर आप भारी या रग्ड कवर अपने आईफोन पर लगाए हैं, तो गर्मी में उसे हटा दें. ये कवर फोन की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते. कवर हटा देने से फोन की बॉडी की कूलिंग हो सकेगी.

वायरलेस चार्जिंग से बचें
गर्मी के समय हो सके तो वायरलेस चार्जिंग से बचे. वायरलेस चार्जर काफी ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं. गर्मी के मौसम में केबल वाले ओरिजिनल चार्जर का ही इस्तेमाल करें और अगर हो सके तो फोन को एसी वाले कमरे में ही चार्ज करें.

डायरेक्ट सनलाइट से दूरी
इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि फोन को कार के डैशबोर्ड पर या सीधे धूप में न रखें. धूप फोन के सेंसर और बैटरी को चंद मिनटों में डैमेज कर सकती है.

(ये भी पढे़ंः विवेक विहार जैसा हादसा न हो! AC चलाने वाले आज ही बदल लें ये 5 आदतें, नहीं तो...)

लो पावर मोड का जादू
अगर आप बाहर हैं और गर्मी ज्यादा है, आईफोन का Low Power Mode ऑन कर दें. इससे बैकग्राउंड एक्टिविटी कम हो जाएगी और प्रोसेसर पर लोड कम पड़ेगा, जिससे फोन हीट नहीं होगा.

बड़े ऐप्स का कम इस्तेमाल
तपती गर्मी में गेमिंग या हाई-क्वालिटी वीडियो रिकॉर्डिंग से बचें. ये प्रोसेसर को ज्यादा गर्म करते हैं.

(ये भी पढे़ंः आपके इनबॉक्स की इस 'बीमारी' का आज है जन्मदिन, 3 मई 1978 की एक गलती की वजह से आज भी..)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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