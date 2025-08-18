iPhone यूजर्स ध्यान दें! अभी हटाए ये फालतू ऐप्स, फोन में स्टोरेज की झंझट होगी खत्म
iPhone यूजर्स ध्यान दें! अभी हटाए ये फालतू ऐप्स, फोन में स्टोरेज की झंझट होगी खत्म

Delete iPhone's Pre-Installed Apps: हर iPhone में ढेरों Apple के ऐप्स पहले से इंस्टॉल होते हैं, जिनका इस्तेमाल ना के बराबर होता है. कुछ बेकार में फोन का स्टोरेज घेरते हैं और कई ऐप्स तो कभी काम ही नहीं आते. अच्छी खबर ये हैं कि इन्हे आसानी से हटाकर फोन का स्टोरेज बचा सकते हैं. जानिए ऐसे ही 4 ऐप्स जिन्हें अभी डिलीट कर सकते हैं.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 18, 2025, 02:05 PM IST
iPhone यूजर्स ध्यान दें! अभी हटाए ये फालतू ऐप्स, फोन में स्टोरेज की झंझट होगी खत्म

iPhone Pre-Installed Apps: हर iPhone में कई Apple ऐप्स पहले से इंटॉल होकर आते हैं. क्या आप उन सभी ऐप्स का इस्तेमाल भी करते हैं? इनमें बहुत से ऐप्स बेकार में स्पेस लेते हैं और कुछ तो कभी यूज में ही नहीं आते हैं. लेकिन आप इन्हें हटाकर अपने फोन की स्क्रीन खाली कर सकते हैं. इससे iPhone पर कोई असर भी नहीं पड़ेगा. साथ ही स्टोरेज बचेगा और फोन की परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी. चलिए जानते हैं बेकार में जगह घेरने वाले ऐप्स.

iPhone Stocks

अगर आप हर दिन शेयर मार्केट पर नजर नहीं रखते हैं तो iPhone में Stocks ऐप सिर्फ आपके फोन में जगह ही घेरता है. इसके बदले ब्रोकर और थर्ड पार्टी फाइनेंस ऐप्स आपको ज्यादा बेहतर अपडेट्स देते हैं. इसलिए आप बिना किसी चिंता के इस ऐप को हटा सकते हैं.

Books App

अगर पहले से ही Audible या Kindle जैसे ऐप्स यूज करते हैं तो Apple Books आपके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा. इसे रिमूव करने से फोन का स्टोरेज बचेगा और बेकार के नोटिफिकेशन से परेशान भी नहीं होंना पड़ेगा.

iTunes Store

आजकल Apple Music, App Store, Spotify जैसे अलग-अलग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्मस की वजह से iTunes Store का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है. अगर आप मूवीज और गाने अलग से नहीं खरीदते हैं, तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. इसे डिलीट करने से आपके iPhone का स्पेस भी बचेगा और परफोर्मेंस भी बेहतर होगी.

Tips App

iPhone के नए यूजर्स के लिए Tips App काम का साबित हो सकता है. लेकिन जैसे ही आप iOS की बेसिक सेटिंग्स को सीख लेते हैं, इस ऐप का काम भी खत्म हो जाता है. Troubleshooting के लिए Apple सपोर्ट और वेब सर्च अधिक आसान और फायदेमंद होता है. साथ ही इसे डिलीट करने से फोन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और जगह भी खाली होगा.

