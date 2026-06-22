अगर आप भी आने वाले दिनों में नया iPhone (आईफोन) खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह खबर आपको तगड़ा झटका दे सकती है. ऐपल के सीईओ टिम कुक ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि अब आईफोन के दाम बढ़ाना उनकी मजबूरी बन गया है. लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता. इस बड़ी चेतावनी के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पूरी दुनिया को चौंका दिया है. ट्रम्प ने ऐलान किया है कि अमेरिकी टेक दिग्गज इंटेल (Intel) और ऐपल के बीच एक बहुत बड़ी डील हुई है, जिसके तहत अब आईफोन के कंप्यूटर चिप्स अमेरिका के अंदर ही तैयार किए जाएंगे.
ऐपल के सीईओ टिम कुक ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में साफ किया है कि उनके प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी को अब टाला नहीं जा सकता. उन्होंने बताया कि इस समय पूरी दुनिया में चल रहे एआई (AI) बूम की वजह से मेमोरी और स्टोरेज चिप्स की लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है. टिम कुक के मुताबिक कंपनी ने काफी समय तक इन बढ़ी हुई कीमतों का बोझ खुद उठाया ताकि ग्राहकों पर असर न पड़े, लेकिन अब स्थिति कंट्रोल से बाहर हो चुकी है और दाम बढ़ाना ही एकमात्र रास्ता बचा है.
आईफोन के महंगे होने की खबरों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक बड़ा धमाका किया. उन्होंने बताया कि इंटेल ने ऐपल के साथ मिलकर अमेरिका में ही कंप्यूटर चिप्स बनाने की डील फाइनल कर ली है. ट्रम्प ने लिखा कि उन्होंने इंटेल की मदद करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि अमेरिका को अपने देश में ही चिप्स डिजाइन और बिल्ड करने की सख्त जरूरत है. इस बड़ी खबर के आते ही मार्केट में इंटेल के शेयर्स प्री-मार्केट ट्रेडिंग में 9% से ज्यादा उछल गए.
इस ऐतिहासिक कदम से ऐपल कंपनी को अपनी मैन्युफैक्चरिंग को सुरक्षित करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी. दरअसल अब तक कैलिफोर्निया स्थित ऐपल कंपनी अपने आईफोन, आईपैड और मैक कंप्यूटरों को पावर देने वाले प्रोसेसर के लिए पूरी तरह से ताइवान पर निर्भर थी. चीन और ताइवान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव को देखते हुए ऐपल के लिए यह एक बड़ा जोखिम था. अब इंटेल के साथ आने से ऐपल अमेरिका में ही अपनी चिप्स का प्रोडक्शन कर सकेगी.
डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी पोस्ट में इस बात का भी जिक्र किया कि उनके प्रशासन ने पिछले साल अगस्त में इंटेल कंपनी में 8.9 बिलियन डॉलर का सरकारी निवेश करके करीब 10% की हिस्सेदारी खरीदी थी. ट्रम्प ने चुटकी लेते हुए लिखा कि जब यह डील हुई थी तब इंटेल की वैल्यू करीब 100 बिलियन डॉलर थी, लेकिन महज 9 महीनों के भीतर आज इसकी वैल्यू बढ़कर 600 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो चुकी है. इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका की हिस्सेदारी की कीमत अब 60 बिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच चुकी है.
ट्रम्प प्रशासन का मुख्य उद्देश्य अमेरिका को सेमीकंडक्टर (चिपमेकिंग) उद्योग में दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बनाना है. ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में यह उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है. अमेरिकी सरकार का मानना है कि घरेलू स्तर पर एडवांस चिप्स की सप्लाई चेन होने से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत होगी. हालांकि इस पूरी डील और आईफोन की बढ़ी हुई कीमतों पर अभी तक ऐपल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में ग्राहकों की जेब का ढीला होना पूरी तरह तय माना जा रहा है.