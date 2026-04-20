iPhone में कभी नहीं उड़ेगा नेटवर्क! बिना सिम के चला सकेंगे Maps और भेज सकेंगे फोटो, जानिए कैसे

Apple अपने iPhone यूजर्स के लिए एक बड़ा अपग्रेड लाने की तैयारी कर रहा है. आने वाले समय में iPhone यूजर्स बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी फोटो और मैप्स शेयर कर सकेंगे. यह बदलाव सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए संभव होगा, जो मोबाइल नेटवर्क या Wi-Fi के बिना भी काम करेगा. यह कदम उन यूजर्स के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है जो अक्सर ऐसे इलाकों में जाते हैं जहां नेटवर्क नहीं होता.

Amazon और Globalstar डील का असर

इस बदलाव के पीछे एक बड़ी डील भी है. Amazon ने सैटेलाइट कंपनी Globalstar को खरीदने की योजना बनाई है. यही कंपनी अभी iPhone 14 और उससे नए मॉडल्स में सैटेलाइट फीचर्स को पावर देती है. यह डील अभी अप्रूवल के स्टेज में है और उम्मीद है कि 2027 तक पूरी हो जाएगी. इसके बाद Apple के सैटेलाइट फीचर्स Amazon के लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट नेटवर्क पर काम कर सकते हैं.

अभी क्या-क्या मिलता है?

फिलहाल iPhone में सैटेलाइट फीचर्स काफी लिमिटेड हैं और ज्यादातर इमरजेंसी के लिए बनाए गए हैं. यूजर्स Emergency SOS भेज सकते हैं, अपनी लोकेशन “Find My” के जरिए शेयर कर सकते हैं, रोडसाइड असिस्टेंस ले सकते हैं और बेसिक मैसेज भेज सकते हैं. ये सभी फीचर्स बिना इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क के भी काम करते हैं, लेकिन इनमें डेटा स्पीड काफी कम होती है, इसलिए फोटो या वीडियो शेयर करना अभी संभव नहीं है.

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आने वाले बदलाव क्या हो सकते हैं?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple अब इन फीचर्स को और एडवांस बनाने की तैयारी में है. आने वाले अपडेट्स में सैटेलाइट के जरिए 5G कनेक्टिविटी, Apple Maps सपोर्ट और फोटो भेजने की सुविधा शामिल हो सकती है. इतना ही नहीं, थर्ड-पार्टी ऐप्स को भी सैटेलाइट कनेक्टिविटी का एक्सेस मिल सकता है, जिससे नए यूज केस सामने आएंगे. कहा जा रहा है कि Apple कनेक्शन को और आसान बनाने पर भी काम कर रहा है, ताकि यूजर्स को सिग्नल पाने के लिए फोन को आसमान की तरफ घुमाने की जरूरत न पड़े.

iOS 27 में मिल सकता है नया फीचर

इन नए फीचर्स की शुरुआत iOS 27 के साथ हो सकती है. रिपोर्ट के अनुसार, इसका बीटा वर्जन जून में आ सकता है और सितंबर में इसका फाइनल रोलआउट किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है, तो यह iPhone यूजर्स के लिए एक बड़ा बदलाव साबित होगा.

Apple का बड़ा निवेश

Apple पहले ही Globalstar में भारी निवेश कर चुका है. कंपनी ने 2024 में करीब $1.1 बिलियन का निवेश किया था और उसमें 20% हिस्सेदारी भी ली थी. अब Amazon के इस डील के बाद Apple के पास कई ऑप्शन हो सकते हैं- जैसे अपनी हिस्सेदारी बेचना, उसे Amazon के शेयर में बदलना या दोनों का संतुलन बनाना.