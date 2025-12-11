Advertisement
trendingNow13036879
Hindi NewsटेकiPhone की ये छोटी डॉट लाइट है आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच! 99% यूजर्स नहीं जानते ये राज, तुरंत जान लीजिए वरना...

iPhone की ये छोटी डॉट लाइट है आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच! 99% यूजर्स नहीं जानते ये राज, तुरंत जान लीजिए वरना...

iPhone Green and Orange dot Meaning: iPhone अपने सेफ्टी फीचर को और एडवांस बनाने में लगा रहता है जिससे यूजर्स का एक्सपीरयंस और बेहतर हो सके. इसी क्रम में अब आने वाले लेटेस्ट आईफोन में दो छोटी डॉट लाइट का फीचर मिलता है, ग्रीन और ऑरेंज. लेकिन ज्यादातर लोग इस फीचर के बारे में नहीं जानते हैं कि ग्रीन लाइट जलने का क्या मतलब होता है और ऑरेंज लाइट जलने का क्या मतलब होता है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 11, 2025, 11:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

iPhone की ये छोटी डॉट लाइट है आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच! 99% यूजर्स नहीं जानते ये राज, तुरंत जान लीजिए वरना...

iPhone Safety Features: iPhone की ग्रीन और ऑरेंज लाइट यूजर्स के लिए सिर्फ एक साधारण इशारा नहीं हैं. ये डॉट्स सीधे आपके फोन की प्राइवेसी से जुड़े अहम संकेत देते हैं. जब आपका कैमरा या माइक्रोफोन ऑन होता है, तो ये लाइट्स आपको तुरंत अलर्ट करती हैं कि कौन-सी ऐप आपकी अनुमति के बिना इन फीचर्स का इस्तेमाल कर रही है. यानी, iPhone आपके डेटा और सुरक्षा की पूरी मॉनिटरिंग करता है. अगर ये लाइट्स बिना कारण जलें, तो समझ जाइए कि आपके फोन की प्राइवेसी खतरे में हो सकती है. इस आर्टिकल में हम विस्तार से जानेंगे कि ये ग्रीन और ऑरेंज लाइट क्यों जलती हैं और कैसे आप अपनी सुरक्षा को और मजबूत बना सकते हैं.

iPhone Green Orange Dot: अपने प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स और शानदार यूजर एक्सपीरियंस के लिए iPhone लोगों की पसंद बना हुआ है. Apple आईफोन में ऐसे कई कमाल के फीचर मिलते हैं जिससे प्राइवेसी कई गुना ज्यादा सेफ हो जाती है. एक ऐसा ही फीचर है ग्रीन और ऑरेंज लाइट का जलना. आईफोन यूजर ने यह कभी न कभी तो जरूर गौर किए होंगे कि वॉइस कॉल करते या वीडियो कॉल करते ही आईफोन पर ऑरेंड या ग्रीन लाइट जलने लगती है. लेटेस्ट आईफोन में डायनामिक आईलैंड के पास यह लाइट नजर आती है. देखने में भले ही यह नार्मल लगे, लेकिन आपके iPhone की सुरक्षा से इसका सीधा रिश्ता है. असल में ये एक इंडिकेटर है जो कुछ खास सीक्रेट सिग्नल देते हैं. आइए इस आर्टिकल में जानते हैं इस ग्रीन और ऑरेंज लाइट के जलने के पीछे का कारण.

वॉइस कॉल या वीडियो कॉल करते ही डायनामिक आईलैंड में जलने वाली दो कलर की लाइट यूजर की सेफ्टी के लिए लगाई गई हैं. असल में ये इंडिकेटर हैं जो आपके फोन में कैमरा, माइक्रोफोन के साथ दूसरे सेंसर के एक्टिव होने का सीक्रेट सिग्नल देते हैं. यानी आपका iPhone बिना बताए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता. जैसे ही आपके फोन का कैमरा या माइक ऑन होगा इन लाइट के जरिए Apple आपको बताने लगता है.

Add Zee News as a Preferred Source

अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि ग्रीन लाइट कब जलती है और ऑरेंज लाइट जलने के पीछे का क्या कारण होता है. इन दोनों कलर की लाइटें एक खास सिग्नल को बताती हैं. अगर आपके आईफोन में ग्रीन लाइट जल रही है तो समझ जाइए कि आपका कैमरा ऑन है. यानी कुछ रिकार्ड कर रहा है. वहीं अगर आपके आईफोन में ऑरेंड लाइट जलती है तो मतलब है कि फोन का माइक्रोफोन ऑन है. इन डॉट लाइट की वजह से यूजर को यह पता चल जाता है कि कोई ऐप परमिशन के बिना बैकग्राउंड में माइक्रोफोन या कैमरा का यूज तो नहीं कर रहा है.

अगर कॉल-वीडियो कॉल का न कर रहें यूज फिर भी...
अगर आपके iPhone पर ग्रीन या ऑरेंज डॉट दिख रहा है लेकिन आप कैमरा या माइक्रोफोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए. जैसे ही ये डॉट दिखाई दें तुरंत कंट्रोल सेंटर खोलें. वहां आपको साफ-साफ दिख जाएगा कि कौन-सी ऐप कैमरा या माइक्रोफोन की परमिशन ले रहा है. अगर वह ऐप आप उस समय इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो यह खतरे की बात हो सकती है. ऐसे में उस ऐप की परमिशन तुरंत बंद कर देनी चाहिए. 

ये भी पढे़ंः अब Emergency में नहीं होंगे गलत फैसले! Google का नया फीचर दिखाएगा तुरंत LIVE VIDEO

क्या इन अलर्ट को बंद किया जा सकता है?
iPhone में ग्रीन और ऑरेंज डॉट लाइट ऐप्पल के सिस्टम-लेवल सिक्योरिटी फीचर में से एक हैं. इसलिए इन्हें पूरी तरह ऑफ नहीं कर सकते. लेकिन आप यह जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि किन ऐप्स को कैमरा और माइक्रोफोन की परमिशन मिल सके. इसके लिए आपको अपने फोन की सेटिंग्स में जाना होगा फिर Privacy & Security में जाएं. यहां Camera और Microphone के ऑप्शन दिखाई देंगे. इन पर टैप करके आप देख सकते हैं कि कौन-सा ऐप्स को इन फीचर्स तक पहुंचने की परमिशन मिली है. गैर-जरूरी ऐप्स की परमिशन यहीं से आप हटा भी सकते हैं. इससे डिवाइस की प्राइवेसी और भी मजबूत रहती है.

ये भी पढे़ंः ऑनलाइन मंगवाया 5 ग्राम सोना, पर डिलीवरी में निकली ये 'चीज'! पार्सल खोलते ही...

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

iPhone Safety FeaturesiPhone green orange dotiPhone security alert

Trending news

दिन के उजाले में भारत का वो 'धुरंधर' दांव, देखते ही पाकिस्तान के हौसले धुआं हो गए
1971 india pakistan war
दिन के उजाले में भारत का वो 'धुरंधर' दांव, देखते ही पाकिस्तान के हौसले धुआं हो गए
हमें डिटेन नहीं किया गया है...लूथरा ब्रदर्स ने जी न्यूज से बातचीत में क्या-क्या कहा?
Goa Night Club Fire
हमें डिटेन नहीं किया गया है...लूथरा ब्रदर्स ने जी न्यूज से बातचीत में क्या-क्या कहा?
हिंदू मुन्नानी: मंदिर-दरगाह विवाद में उतरा दो तलवारों वाला संगठन, जड़ें RSS में हैं
tamilnadu news
हिंदू मुन्नानी: मंदिर-दरगाह विवाद में उतरा दो तलवारों वाला संगठन, जड़ें RSS में हैं
शाह vs राहुल डिबेट के बीच कांग्रेस के भीतर उठा सवाल, 'गलत हाथों में है पार्टी'
rahul gandhi news
शाह vs राहुल डिबेट के बीच कांग्रेस के भीतर उठा सवाल, 'गलत हाथों में है पार्टी'
ठंड के साथ अब बारिश का डबल डोज, मौसम विभाग का अलर्ट; यहां शीतलहर पहुंचाएगी नुकसान
Weather
ठंड के साथ अब बारिश का डबल डोज, मौसम विभाग का अलर्ट; यहां शीतलहर पहुंचाएगी नुकसान
शाहजहां के खिलाफ जो बोलेगा, ट्रक से कुचला जाएगा! गवाह भोला के बेटे की हुई हत्या
DNA
शाहजहां के खिलाफ जो बोलेगा, ट्रक से कुचला जाएगा! गवाह भोला के बेटे की हुई हत्या
'शानदार भाषण, विपक्ष का झूठ बेनकाब किया', शाह के भाषण पर पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ
PM Modi
'शानदार भाषण, विपक्ष का झूठ बेनकाब किया', शाह के भाषण पर पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
sharad pawar
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
no snow
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?
Gaza peace plan
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?