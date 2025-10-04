Advertisement
टेक

चुपके से iPhone की स्टोरेज खा रहे ये प्री-इंस्टॉल ऐप्स, चुटकियों में ऐसे बनाएं फोन में जगह

iPhone Storage Problem: आप भी iPhone में स्टोरेज की समस्या से परेशान है? तो फोन में पहले से मौजूद कुछ ऐप्स को डिलीट कर सकते हैं. ये ऐप्स बेकार की जगह घेरते हैं. आप चाहे तो जरूरत होने पर इन्हें ऐप स्टोर से दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 04, 2025, 10:45 AM IST
चुपके से iPhone की स्टोरेज खा रहे ये प्री-इंस्टॉल ऐप्स, चुटकियों में ऐसे बनाएं फोन में जगह

iPhone Pre-Installed Apps: अगर आप आईफोन में स्टोरेज की झंझट से परेशान हैं, तो आपने देखा होगा iPhone में ढ़ेरों ऐसे ऐप्स होते हैं जो पहले से इंस्टॉल होते हैं. फोन में डाउनलोड इन ऐप्स को आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं. इससे आपके iPhone के वर्क सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ेगा. आप चाहे तो जरूरत पड़ने पर इन ऐप्स को Apple App Store से इंस्टॉल भी कर सकते हैं. प्री-इंस्टॉल ये ऐप्स आईफोन में काफी स्टोरेज घेरती है. चलिए जानते हैं iPhone के किन ऐप्स को आसानी से डिलीट कर स्टोरेज बना सकते हैं.

यह भी पढ़ें: साड़ी और गहने हुए आउटडेटेड! इस करवाचौथ गिफ्ट करें बंपर डिस्काउंट वाले गैस स्टोव चिमनी, बीवी की खुशी देखते ही बनेगी!

iPhone की स्टोरेज बार-बार फुल?

अगर आप आईफोन से इन ऐप्स को डिलीट करते हैं तो आपको बार-बार स्टोरेज फुल की समस्या से छुटकारा मिल सकता है. फोन के ये प्री-इंस्टॉल ऐप्स शायद ही आपके इस्तेमाल में आते होंगे. अगर कभी आपको इनकी जरूरत पड़े तो एप्पल ऐप स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं.

iPhone के इन प्री-इंस्टॉल ऐप्स को डिलीट करें
Journal- एप्पल ने अपने जर्नल ऐप को 2023 में पेश किया था. इसे हटाकर आप स्टोरेज को कम कर सकते हैं.

Books- अगर आप डिजिटल किताबें पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, तो आप इस ऐप को रिमूव कर सकते हैं. 

Home- iPhone में 2016 से होम ऐप दिया गया है. इस ऐप को आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं.

Compass- आईफोन में यह ऐप काफी समय से उपलब्ध है. अगर आपको इसे यूज न करते हो तो आप इसे हटा सकते हैं.

Freeform- यह Apple का वर्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग ऐप है, कंपनी ने इस ऐप को 2022 में जारी किया था. इसे डिलीट करके आप अपने फोन में जगह खाली कर सकते हैं.

Magnifier- इस ऐप को हटाकर आप अपने आईफोन की स्टोरेज को खाली कर सकते हैं.

News- 2015 से iOS में यह ऐप दिया जा रहा है. इस न्यूज ऐप को डिलीट करके आप स्टोरेज में जगह बना सकते है.

Measure- यह ऐप iOS 12 से iPhone में उपलब्ध है. इसे रिमूव करके आप फोन से स्टोरेज कम कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: धड़ाम से गिर गई Samsung के फोल्डेबल फोन की कीमत, मिल रहा ₹64,000 का बंपर डिस्काउंट, खरीदने का आज आखिरी मौका!

Reminders- Apple ने 2011 में रिमाइंडर ऐप को लॉन्च किया था. इसे अनइंस्टॉल करके भी आप स्टोरेज बचा सकते हैं. 

TV- एप्पल की फिल्में और वेबसीरीज को Apple TV ऐप से एक्सेस कर सकते हैं. इसे 2016 में रिलीज किया गया था. आप इस ऐप को डिलीट करके iPhone में स्टोरेज खाली कर सकते हैं.

