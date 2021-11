Apple के पूर्व कर्मचारी ने खोली iPhone की पोल! बता डालीं फोन की सारी Secret Tricks; जानिए सबकुछ

नई दिल्ली. Apple के एक पूर्व कर्मचारी ने iPhone टिप्स और ट्रिक्स बता डाले हैं, जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे. कनाडाई टेक एक्सपर्ट सबरीना बदिन ने अपने टिकटॉक प्रोफाइल पर कई वीडियो शेयर किए हैं और फोन लेकर सारी सीक्रेट ट्रिक्स बता डाले हैं. बता दें, सबरीना के टिकटॉक पर 30 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. Apple Genius के रूप में काम करने के बाद कर्मचारी ने फोन को लेकर कई अनजान चीजें बताई हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में...

होम स्क्रीन पर एक से अधिक ऐप्स को ऐसे मूव करें

आईफोन पर एक बार में कई ऐप्स चलाई जा सकती हैं. एक से अधिक ऐप्स को एक साथ मूव करने का एक आसान तरीका है. ऐप को मूव करने के लिए, उसके आइकन को तब तक दबाकर रखें जब तक कि वह हिलना शुरू न कर दे. फिर आप इसे उसी पेज पर या किसी नए पेज पर किसी अन्य स्थान पर ले जा सकते हैं. बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि आप एक साथ कई ऐप्स को मूव कर सकते हैं.

सबरीना ने वीडियो पोस्ट कर डेमोंस्ट्रेट किया. आप एक ऐप को टैप और होल्ड करके और फिर दूसरे ऐप को टैप करके ऐसा करते हैं जिसे आप स्थानांतरित करना चाहते हैं. फिर आप उन्हें एक ग्रुप के रूप में अपनी होम स्क्रीन पर ले जा सकते हैं.

एक साथ कई संदेश या ईमेल चुनें

क्या आपके iMessage या मेल इनबॉक्स को क्लियर करने की जरूरत है? आप हर एक पर टैप किए बिना एक साथ कई संदेशों को तुरंत चुन सकते हैं. ऐसा करने के लिए, अपना इनबॉक्स खोलें और डिस्प्ले पर दो उंगलियां रखें. संदेशों का चयन करने के लिए ड्रैग करें और रोकने के लिए रिलीज़ करें. फिर आप Delete Them ऑप्शन चुन सकते हैं. Mark Them As Read चुन सकते हैं. एक फ़ोल्डर में फ़ाइल कर सकते हैं.

वीडियो रिकॉर्ड करते समय म्यूजिक चलाएं

एक बेहतरीन साउंडट्रैक के साथ अपने वीडियो को बेहतर बनाने का एक आसान तरीका है. Spotify या Apple Music जैसे अपने पसंदीदा म्यूजिक ऐप का उपयोग करके बस अपने iPhone स्पीकर के माध्यम से कुछ संगीत चलाएं. म्यूजिक चलाते हुए अपना कैमरा ओपन करें. सुनिश्चित करें कि आपका कैमरा फोटो मोड पर सेट है - वीडियो नहीं. शटर बटन को टैप करके रखें और इसे दाईं ओर खींचें. आपका iPhone एक वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा और बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहेगा.