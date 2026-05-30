iPhone Ultra का डिजाइन आया सामने! Apple के पहले फोल्डेबल की फोटो ने फैन्स को किया हैरान

एप्पल के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Ultra या iPhone Fold का लाइव केस लीक हो गया है. जानिए 2nm A20 Pro चिप, 5800mAh बैटरी, पंच-होल कैमरा और बिना मैग्सेफ वाले इस नए आईफोन के डिजाइन की पूरी डिटेल.
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एप्पल लवर्स के लिए सितंबर का महीना हमेशा से बेहद खास होता है क्योंकि इसी दौरान टेक दिग्गज कंपनी अपने नए आईफोन्स को दुनिया के सामने पेश करती है. लेकिन इस साल सितंबर के आने से पहले ही टेक वर्ल्ड में एक ऐसा भूचाल आ गया है जिसने सैमसंग और वनप्लस जैसी दिग्गज कंपनियों की नींद उड़ा दी है. चीनी वेबसाइट iFunSmart पर एप्पल के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन यानी iPhone Fold (Purported iPhone Ultra) का ऑफिशियल प्रोटेक्टिव केस लीक हो गया है. इस केस लीक ने न सिर्फ एप्पल के पहले मुड़ने वाले फोन के डिजाइन से पर्दा उठा दिया है, बल्कि यह भी साफ कर दिया है कि एप्पल इस बार आईफोन के पारंपरिक लुक में ऐसा बड़ा बदलाव करने जा रहा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी.
चीनी टेक पोर्टल्स पर ब्लैक कलर में लीक हुआ यह केस आईफोन अल्ट्रा को कई अलग-अलग एंगल से दिखाता है. इस इमेज को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि एप्पल के इस पहले फोल्डेबल फोन में इन-बिल्ट मैगसेफ (MagSafe) सपोर्ट नहीं मिलने वाला है. इसका मतलब यह है कि अगर यूजर्स को मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग का इस्तेमाल करना है, तो उन्हें इस स्पेशल केस को फोन पर लगाना ही होगा.
इसके अलावा, बटन की पोजीशन में भी बड़ा बदलाव देखा गया है; वॉल्यूम बटन को डिवाइस के ऊपरी किनारे (Top Edge) पर जगह मिली है, जबकि पावर बटन को दाईं तरफ फिट किया गया है. इसी पावर बटन के ठीक नीचे एक छोटा कटआउट है, जो संभवतः 5G एंटीना बैंड के लिए दिया गया है. फोन को पलटने पर आईफोन एयर (iPhone Air) जैसा दिखने वाला एक स्लिम ड्यूल-कैमरा सेटअप नजर आता है.
पुराने लीक्स और इस ताजा केस डिजाइन को मिलाकर देखें तो आईफोन अल्ट्रा खुला होने पर महज 4.7mm का होगा, जो किसी भी फोल्डेबल स्मार्टफोन के लिहाज से बेहद स्लिम और क्रांतिकारी है. बंद होने पर इसकी मोटाई 9.23mm मापी गई है. डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 5.5 इंच की बाहरी कवर स्क्रीन दी गई है, जबकि फोन को पूरा खोलने पर 7.8 इंच की एक बड़ी इनर स्क्रीन सामने आती है जिसका आस्पेक्ट रेशियो काफी चौड़ा है. एप्पल इन दोनों डिस्प्ले पैनल्स के लिए सैमसंग की लेटेस्ट M16 OLED टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, जो बेहद ब्राइट और पावर एफिशिएंट विजुअल्स देगी.
इस फोन का सबसे हैरान करने वाला फैसला इसका बायोमेट्रिक और नॉच डिजाइन है. आधुनिक आईफोन्स की पहचान बन चुके 'फेस आईडी' (Face ID) और 'डायनामिक आइलैंड' (Dynamic Island) को एप्पल इस फोल्डेबल फोन से पूरी तरह गायब करने जा रहा है. इसकी जगह दोनों स्क्रीन पर बेहद छोटे पंच-होल कैमरे दिए जाएंगे. सुरक्षा के लिए एप्पल पावर बटन के ऊपर ही साइड-माउंटेड 'टच आईडी' (Touch ID) फिंगरप्रिंट सेंसर की वापसी करा रहा है, जो फोल्डेबल फोन को एक हाथ से अनलॉक करने के लिए बेहद सुविधाजनक साबित होगा.
परफॉर्मेंस के मामले में एप्पल कोई समझौता नहीं करना चाहता. iPhone Ultra में एप्पल का अपकमिंग A20 Pro प्रोसेसर मिलने की पूरी उम्मीद है, जिसे दुनिया के सबसे एडवांस 2nm आर्किटेक्चर पर तैयार किया जा रहा है. यह नया चिपसेट मौजूदा A19 Pro के मुकाबले ग्राफिक्स, एआई प्रोसेसिंग और बैटरी लाइफ में एक बहुत लंबी छलांग लगाएगा. इसके साथ ही फोन में मल्टीटास्किंग को स्मूथ बनाने के लिए 12GB की भारी-भरकम रैम दी जाएगी और इसके टॉप वेरिएंट में 1TB तक का इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन मिलेगा.
कैमरा डिपार्टमेंट को एप्पल ने बहुत ज्यादा जटिल न रखते हुए सिंपल और पावरफुल बनाया है. इसके रियर मॉड्यूल में दो कैमरे होंगे, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस और 48 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल होगा, हालांकि इसमें पेरिस्कोप या टेलीफोटो लेंस नहीं मिलेगा.
सेल्फी के लिए दोनों स्क्रीन पर 18 मेगापिक्सल के पंच-होल कैमरे मिलेंगे, और चर्चा यह भी है कि अंदरूनी स्क्रीन के लिए एप्पल अंडर-डिस्प्ले कैमरे (UDC) की टेस्टिंग भी कर रहा है. इन सब फीचर्स को पावर देने के लिए फोन में आईफोन के इतिहास की सबसे बड़ी 5,400mAh से लेकर 5,800mAh तक की दमदार बैटरी दी जा सकती है, जो फोल्डेबल स्क्रीन के लोड को आसानी से संभाल सकेगी.
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