/iPhone Ultra पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा खुलासा! लीक हुई कीमत, जानकर हक्के-बक्के रह जाएंगे फैन्स

एप्पल (Apple) के लवर्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है. कंपनी इस साल सितंबर में अपनी अगली जनरेशन के आईफोन्स को दुनिया के सामने पेश करने की तैयारी में जुटी हुई है. इस बार एप्पल की प्रीमियम लाइनअप में कुछ बहुत बड़े और चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिल सकते हैं. टेक मार्केट में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा एप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन को लेकर हो रही है, जिसे 'iPhone Ultra' नाम दिया जा सकता है. इसके साथ ही एक नई लीक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अपकमिंग iPhone 18 Pro सीरीज में ग्राहकों को पहले से बड़ी बैटरी और एक बिल्कुल नया लुक मिलेगा. हालांकि, इन बेहतरीन अपग्रेड्स के साथ ही ग्राहकों की जेब पर भी भारी असर पड़ने वाला है.
काउंटरपॉइंट रिसर्च (Counterpoint Research) की हालिया रिपोर्ट बताती है कि एप्पल के आने वाले फ्लैगशिप मॉडल्स को बनाने की लागत मौजूदा जनरेशन से काफी ज्यादा आ रही है. इसका मुख्य कारण हाल के महीनों में महंगे हुए NAND स्टोरेज और DRAM मेमोरी जैसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं.
इसके अलावा एप्पल का अगला प्रोसेसर, जो कि एडवांस 2nm प्रोसेस तकनीक पर आधारित होने वाला है, इसकी लागत को और बढ़ा रहा है. साथ ही प्रो मॉडल्स में इस बार नया वेरिएबल-अपर्चर मेन कैमरा सिस्टम भी मिल सकता है, जो कैमरा हार्डवेयर को महंगा बना देगा. इस वजह से एप्पल कुछ स्टोरेज वेरिएंट्स की कीमतों में $200 (लगभग ₹16,500) तक की बड़ी बढ़ोतरी कर सकता है.
इस बार की सबसे सनसनीखेज लीक आईफोन अल्ट्रा की बैटरी को लेकर आई है. चीनी सोशल मीडिया वीबो पर टिपस्टर 'डिजिटल चैट स्टेशन' ने जानकारी साझा की है कि एप्पल के एक बैटरी सप्लायर ने हाल ही में दो अलग-अलग बैटरी सेल्स को एक साथ सर्टिफाई कराया है. ऐसा डुअल-सेल सेटअप आमतौर पर फोल्डेबल फोन्स में ही इस्तेमाल होता है क्योंकि वहां स्क्रीन को दो हिस्सों में मोड़ा जाता है.
रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों बैटरियों की क्षमता 1,921mAh और 2,962mAh है, जो मिलकर कुल 4,883mAh की रेटेड कैपेसिटी बनाती है. इसका साफ मतलब है कि आईफोन अल्ट्रा की असली मार्केटेड बैटरी कैपेसिटी लगभग 5,000mAh के आसपास होने वाली है. यह अपग्रेड सीधे तौर पर सैमसंग और गूगल के प्रीमियम फोल्डेबल फोंस को कड़ी टक्कर देगा.
यह बैटरी अपग्रेड सिर्फ अल्ट्रा मॉडल तक ही सीमित नहीं रहने वाला है. लीक्स के अनुसार iPhone 18 Pro में हल्का और iPhone 18 Pro Max में काफी बड़ा बैटरी सुधार देखने को मिलेगा. इन बड़े बदलावों की वजह से इस साल के प्रो मॉडल्स पिछले वेरिएंट्स के मुकाबले काफी भारी हो सकते हैं, यहाँ तक कि प्रो मैक्स मॉडल का वजन 240 ग्राम के पार भी जा सकता है.
फोन की मोटाई बढ़ने की भी रिपोर्ट्स हैं, जिसके पीछे बड़ा कैमरा मॉड्यूल एक मुख्य वजह माना जा रहा है. कलर्स की बात करें तो इस बार शायद प्रो मॉडल्स में ब्लैक कलर देखने को न मिले. एप्पल इसकी जगह डार्क चेरी, लाइट ब्लू और सिल्वर जैसे आकर्षक शेड्स पर अपना पूरा फोकस कर रहा है. एप्पल के सितंबर इवेंट में इन सभी फीचर्स पर से आधिकारिक तौर पर पर्दा उठ जाएगा.