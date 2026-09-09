/Foldable iPhone Price: जेब खाली करने आ रहा iPhone Ultra! क्या बनेगा इतिहास का सबसे महंगा आईफोन, जानिए कितनी हो सकती है भारत में कीमत

Apple आज यानी 9 सितंबर 2026 को अपने Steve Jobs Theater में "Surprise and shine" इवेंट आयोजित कर रहा है. लेकिन इस बार की सबसे बड़ी चर्चा सिर्फ नए आईफोन्स को लेकर नहीं है, बल्कि उस प्रॉडक्ट को लेकर है जिसे कंपनी ने अपने पूरे इतिहास में कभी नहीं बेचा.
जी हां, हम बात कर रहे हैं Apple के पहले फोल्डेबल आईफोन की, जिसे मार्केट में 'iPhone Ultra' नाम दिए जाने की पूरी संभावना है. हालांकि, इस फोन को खरीदने के लिए आपको अपनी जेब बहुत ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है, क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह अब तक का सबसे महंगा आईफोन साबित होने वाला है. आइए समझते हैं कि आखिर यह फोन इतना महंगा क्यों है और इसमें आपको क्या-क्या नए फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं.
मार्केट रिसर्च एजेंसी IDC के मुताबिक, इस नए फोल्डेबल आईफोन की औसतन बिक्री कीमत $2,550 यानी भारतीय रुपये में लगभग 2.25 लाख रुपये के आसपास हो सकती है. वहीं अगर आप इसके सबसे बड़े स्टोरेज वेरिएंट को खरीदने का मन बनाते हैं, तो इसकी कीमत $3,000 यानी लगभग 2.65 लाख रुपये तक पहुंच सकती है.
यह कीमत पिछले साल आए iPhone 17 Pro Max की तुलना में लगभग दोगुनी है. दूसरी ओर, रिसर्च फर्म TrendForce का अनुमान है कि इसकी शुरुआती कीमत $2,099 से $2,299 (लगभग 1.85 लाख से 2.03 लाख रुपये) के बीच हो सकती है. भले ही आंकड़े अलग-अलग हों, लेकिन एक बात साफ है कि यह Samsung के हालिया Galaxy Z Fold 8 से भी काफी ज्यादा महंगा होने वाला है.
अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहा है कि इस बार आईफोन के दाम इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है मेमोरी या रैम चिप्स की भारी किल्लत. पिछले एक साल के भीतर स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाली मेमोरी की कीमतों में 300 फीसदी से भी ज्यादा का उछाल आया है. इससे पूरी दुनिया में स्मार्टफोन्स की औसतन कीमतें लगभग 27.6 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं.
स्थिति यह है कि 16GB स्मार्टफोन DRAM जो 2025 में सिर्फ $42 का था, वह 2026 में बढ़कर $181 का हो चुका है. पूरी दुनिया में केवल तीन कंपनियां 90 प्रतिशत मेमोरी मार्केट को कंट्रोल करती हैं, और वे अपना ज्यादातर प्रोडक्शन AI सर्वर बनाने वाली कंपनियों को बेच रही हैं. इस वजह से स्मार्टफोन मेकर्स को बची हुई मेमोरी बहुत ज्यादा दामों में खरीदनी पड़ रही है.
यह लॉन्च इवेंट एक और खास वजह से याद रखा जाएगा. हाल ही में 1 सितंबर 2026 को Tim Cook के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनने के बाद John Ternus ने Apple के नए CEO के रूप में कमान संभाली है. John Ternus के नेतृत्व में यह कंपनी का पहला बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च है.
ऐसे समय में जब पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में गिरावट देखी जा रही है और मेमोरी की कीमतें आसमान छू रही हैं, तब एक बेहद महंगे फोल्डेबल आईफोन को मार्केट में उतारना John Ternus के लिए एक बहुत बड़ा दांव और अपनी लीडरशिप साबित करने का मौका है.
कंपोनेंट्स के महंगे होने की वजह से केवल फोल्डेबल आईफोन ही नहीं, बल्कि सामान्य iPhone 18 Pro सीरीज की कीमतें भी बढ़ सकती हैं. माना जा रहा है कि बेस iPhone 18 Pro की कीमत इस बार $1,319 (लगभग 1.16 लाख रुपये) हो सकती है.
IDC की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2026 में ग्लोबल स्मार्टफोन शिपमेंट्स में 16.7 प्रतिशत की भारी गिरावट आने का अनुमान है, जो इतिहास की सबसे बड़ी सालाना गिरावट मानी जा रही है. यही वजह है कि Apple इस बार सितंबर में केवल अपने सबसे महंगे मॉडल जैसे iPhone 18 Pro, Pro Max और iPhone Ultra को ही लॉन्च कर रहा है, जबकि सस्ते स्टैंडर्ड मॉडल यानी iPhone 18 को 2027 की शुरुआत के लिए टाल दिया गया है.
रिपोर्ट्स और लीक्स के मुताबिक, Apple ने दूसरों की गलतियों से सीखकर इस फोल्डेबल फोन को तैयार किया है. iPhone Ultra में बाहर की तरफ 5.5 इंच की कवर स्क्रीन होगी, जबकि अंदर की तरफ 7.8 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले मिलेगी जो किसी पासपोर्ट की तरह खुलेगी. जब यह फोन पूरी तरह खुलेगा, तो इसकी मोटाई केवल 4.5mm से 4.8mm के बीच होगी.
इतनी पतली बॉडी होने के कारण इसमें Face ID का सेटअप फिट नहीं बैठ पाया, इसलिए सुरक्षा के लिए साइड बटन में ही Touch ID दी जा सकती है. इसके अलावा इसमें दो रियर कैमरे, 12GB रैम और 5,500mAh की विशाल बैटरी मिलने की उम्मीद है, जो कि आईफोन के इतिहास की सबसे बड़ी बैटरी होगी.
फोल्डेबल स्मार्टफोन्स में सबसे बड़ी समस्या स्क्रीन के बीच में पड़ने वाली लाइन या क्रीज की होती है. Apple ने इसी क्रीज को खत्म करने के लिए अपने लॉन्च को कुछ हफ्ते आगे भी बढ़ाया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple ने हिंज और स्क्रीन की फ्लैटनेस को परफेक्ट बनाने के लिए पिछले महीने एक स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग ट्रायल किया है.
Apple पिछले पांच सालों से Samsung और दूसरी कंपनियों के फोल्डेबल फोन्स की कमियों को देख रहा था, ताकि जब वह अपना फोन लाए, तो उसमें स्क्रीन के ढीले होने या बीच में गहरी लाइन बनने जैसी कोई समस्या न हो.
हालांकि फीचर्स दमदार हैं, लेकिन अगर आप इसे तुरंत खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. Apple फिलहाल हर दिन केवल कुछ सौ यूनिट्स ही तैयार कर पा रहा है क्योंकि इसके बनने की प्रक्रिया बेहद कठिन है.
माना जा रहा है कि शुरुआत में कंपनी लगभग 1 करोड़ यूनिट्स बनाएगी, लेकिन बड़े पैमाने पर मार्केट में आने में 3 से 5 महीने का वक्त लग सकता है. खबर यह भी है कि iPhone Ultra की बिक्री सबसे पहले अमेरिका में शुरू हो सकती है और भारत समेत अन्य देशों में यह दूसरी लहर में उपलब्ध कराया जाएगा.
एक तरफ जहां टेक एक्सपर्ट्स इस फोन को लेकर बेहद उत्साहित हैं, वहीं दूसरी तरफ एक सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. अमेरिका में 2,600 से ज्यादा लोगों पर किए गए एक सर्वे में 75 प्रतिशत वयस्कों ने कहा कि वे किसी भी कीमत पर फोल्डेबल आईफोन खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं.
जो लोग इसे खरीदना चाहते हैं, वे इसके लिए सिर्फ $781 (लगभग 69,000 रुपये) तक देने को तैयार हैं, जो कि नॉर्मल आईफोन से भी कम है. हालांकि, Apple हमेशा से यह साबित करता आया है कि लोग सर्वे में क्या कहते हैं और स्टोर के बाहर लाइन में खड़े होकर क्या खरीदते हैं, इन दोनों बातों में बहुत फर्क होता है. अब देखना यह होगा कि क्या ढाई लाख रुपये का यह iPhone Ultra मार्केट में नया इतिहास रच पाता है या नहीं.