अब एक ही फोन पर चला पाएंगे 2 WhatsApp, मार्क जुकरबर्ग ने बता दिया तरीका! फटाफट जानिए

WhatsApp New Update: iPhone यूजर्स के लिए मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने आखिरकार बड़ा तोहफा दे दिया है, जिसका इंतजार काफी समय से यूजर्स कर रहे थे. अब आईफोन यूजर्स एक ही ऐप में अपने मल्टीपल WhatsApp अकाउंट्स बिना किसी झंझट के एक ही फोन में चला पाएंगे. अभी तक यह सुविधा सिर्फ Android तक सीमित थी लेकिन नए अपडेट के साथ iOS यूजर्स भी काम और पर्सनल चैट्स को अलग-अलग मैनेज कर सकेंगे. यह बदलाव WhatsApp की मल्टी-डिवाइस स्ट्रैटेजी को और मजबूत बनाता है और iPhone यूज़र्स के लिए चैट मैनेजमेंट को पहले से कहीं आसान.

WhatsApp ने एक नया अपडेट जारी किया है, जिससे iPhone यूजर्स एक ही डिवाइस में दो या दो से ज्यादा अकाउंट चला सकेंगे. यह अपडेट iOS के लिए जारी कर दिया है, जो अभी बीटा वर्जन में है और कुछ यूजर्स को टेस्टिंग के लिए मिल रहा है. WhatsApp के अपकमिंग फीचर को ट्रैक करने वाले प्लेटफॉर्म WAbetainfo ने इसको लेकर जानकारी दी है. वहीं यह फीचर एंड्रॉयड यूजर्स के पास पहले से ही था.

iOS यूजर्स को मिला खास फीचर

WhatsApp इस समय मल्टी अकाउंट फीचर पर काम कर रहा है जो आईफोन यूजर्स को एक ही ऐप में अलग-अलग WhatsApp नंबर इस्तेमाल करने की सुविधा देगा. अपकमिंग अपडेट में यूज़र्स को एक अकाउंट लिस्ट दिखाई देगी जहां से वे आसानी से अपने पर्सनल और वर्क अकाउंट के बीच स्विच कर सकेंगे. इसके लिए सेटिंग्स में एक नया विकल्प या फिर प्रोफाइल आइकन के पास एक स्विचिंग बटन लाया गया है.

इसके लिए सबसे पहले आईफोन यूजर्स को सेटिंग्स के अंदर दिए गए अकाउंट में दूसरे अकाउंट को एड करना होगा. एक बार लॉगइन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद यूजर्स आसानी से दोनों अकाउंट के बीच में स्विच कर पाएंगे. इस फीचर को लेकर Wabetainfo ने एक इमेज शेयर की है जिसमें अकाउंट एड करने का पूरा प्रोसेस भी बताया है. यहां उन नंबर्स को भी रजिस्टर्ड किया जा सकता है, जो इससे पहले WhatsApp के साथ रजिस्टर्ज नहीं किए गए हैं.

WhatsApp beta for iOS 25.34.10.72: what's new? WhatsApp is rolling out a feature that allows users to manage and use multiple accounts on the same device, and it's available to some beta testers!

Earlier updates may also include this feature.https://t.co/HhlBvICRTV pic.twitter.com/olpbNhELNv — WABetaInfo (WABetaInfo)

ये रहा पूरा प्रोसेस

इसके लिए आपको सबसे पहले अपने आईफोन में WhatsApp ओपन करना होगा.

इसके बाद WhatsApp सेटिंग्स में जाना होगा.

सेटिंग्स में आपको अकाउंट नाम का ऑप्शन मिलेगा.

जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मेन अकाउंट दिख जाएगा जो पहले से ही लॉगिन है.

इसी के नीच आपके ऐड अकाउंट नाम का ऑप्शन दिखाई देगा.

आप यहां से अकाउंट दूसरा एड कर सकते हैं.

एक बार अकाउंट एड करने के बाद जब भी आपको दूसरे अकाउंट पर स्विच करना होगा, तो आपको यहीं स्विच अकाउंट दिख जाएगा.

अब स्विच अकाउंट पर करते ही आप दूसरे अकाउंट पर पहुंच जाएंगे.

