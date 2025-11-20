Advertisement
trendingNow13011155
Hindi Newsटेक

अब एक ही फोन पर चला पाएंगे 2 WhatsApp, मार्क जुकरबर्ग ने बता दिया तरीका! फटाफट जानिए

WhatsApp New Update: WhatsApp यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है! WhatsApp ने आखिरकार वह फीचर ला दिया जिसका इंतजार करोड़ों लोग सालों से कर रहे थे. अब आपको पर्सनल और वर्क चैट्स के लिए दो-दो फोन रखने की जरूरत नहीं होगी. क्योंकि अब iPhone यूजर्स एक ही फोन पर दो WhatsApp अकाउंट चला सकेंगे. आइए जानते हैं कैसे.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 20, 2025, 11:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब एक ही फोन पर चला पाएंगे 2 WhatsApp, मार्क जुकरबर्ग ने बता दिया तरीका! फटाफट जानिए

WhatsApp New Update: iPhone यूजर्स के लिए मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने आखिरकार बड़ा तोहफा दे दिया है, जिसका इंतजार काफी समय से यूजर्स कर रहे थे. अब आईफोन यूजर्स एक ही ऐप में अपने मल्टीपल WhatsApp अकाउंट्स बिना किसी झंझट के एक ही फोन में चला पाएंगे. अभी तक यह सुविधा सिर्फ Android तक सीमित थी लेकिन नए अपडेट के साथ iOS यूजर्स भी काम और पर्सनल चैट्स को अलग-अलग मैनेज कर सकेंगे. यह बदलाव WhatsApp की मल्टी-डिवाइस स्ट्रैटेजी को और मजबूत बनाता है और iPhone यूज़र्स के लिए चैट मैनेजमेंट को पहले से कहीं आसान.

WhatsApp ने एक नया अपडेट जारी किया है, जिससे iPhone यूजर्स एक ही डिवाइस में दो या दो से ज्यादा अकाउंट चला सकेंगे. यह अपडेट iOS के लिए जारी कर दिया है, जो अभी बीटा वर्जन में है और कुछ यूजर्स को टेस्टिंग के लिए मिल रहा है. WhatsApp के अपकमिंग फीचर को ट्रैक करने वाले प्लेटफॉर्म WAbetainfo ने इसको लेकर जानकारी दी है. वहीं यह फीचर एंड्रॉयड यूजर्स के पास पहले से ही था.

iOS यूजर्स को मिला खास फीचर
WhatsApp इस समय मल्टी अकाउंट फीचर पर काम कर रहा है जो आईफोन यूजर्स को एक ही ऐप में अलग-अलग WhatsApp नंबर इस्तेमाल करने की सुविधा देगा. अपकमिंग अपडेट में यूज़र्स को एक अकाउंट लिस्ट दिखाई देगी जहां से वे आसानी से अपने पर्सनल और वर्क अकाउंट के बीच स्विच कर सकेंगे. इसके लिए सेटिंग्स में एक नया विकल्प या फिर प्रोफाइल आइकन के पास एक स्विचिंग बटन लाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके लिए सबसे पहले आईफोन यूजर्स को सेटिंग्स के अंदर दिए गए अकाउंट में दूसरे अकाउंट को एड करना होगा. एक बार लॉगइन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद यूजर्स आसानी से दोनों अकाउंट के बीच में स्विच कर पाएंगे. इस फीचर को लेकर Wabetainfo ने एक इमेज शेयर की है जिसमें अकाउंट एड करने का पूरा प्रोसेस भी बताया है.  यहां उन नंबर्स को भी रजिस्टर्ड किया जा सकता है, जो इससे पहले WhatsApp के साथ रजिस्टर्ज नहीं किए गए हैं. 

ये भी पढे़ंः Air Purifier खरीद लिया पर जेब कितनी ढीली होगी? फिल्टर बदलने का खर्च और सही समय जानिए

ये रहा पूरा प्रोसेस

इसके लिए  आपको सबसे पहले अपने आईफोन में WhatsApp ओपन करना होगा.
इसके बाद WhatsApp सेटिंग्स में जाना होगा.
सेटिंग्स में आपको अकाउंट नाम का ऑप्शन मिलेगा.
जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मेन अकाउंट दिख जाएगा जो पहले से ही लॉगिन है.
इसी के नीच आपके ऐड अकाउंट नाम का ऑप्शन दिखाई देगा.
आप यहां से अकाउंट दूसरा एड कर सकते हैं.
एक बार अकाउंट एड करने के बाद जब भी आपको दूसरे अकाउंट पर स्विच करना होगा, तो आपको यहीं स्विच अकाउंट दिख जाएगा.
अब स्विच अकाउंट पर करते ही आप दूसरे अकाउंट पर पहुंच जाएंगे.

ये भी पढे़ंः Bank से आया OTP फर्जी तो नहीं? बस एक अक्षर देखकर पहचानिए, फॉड से बचाएगा TRAI का नियम

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

whatsapp new updateIphone new FeatureWhatsApp Multi-Account feature

Trending news

पकड़ा गया लॉरेंस गैंग का कुख्यात गैंग्सटर, कनाडा भागने से पहले ही USA ने दबोचा
Lawrence Bishnoi
पकड़ा गया लॉरेंस गैंग का कुख्यात गैंग्सटर, कनाडा भागने से पहले ही USA ने दबोचा
कुत्ता के काटने से मौत होने पर परिवार को 5 लाख, चोट-निशान पर ₹5 हजार का मुआवजा
#street dog
कुत्ता के काटने से मौत होने पर परिवार को 5 लाख, चोट-निशान पर ₹5 हजार का मुआवजा
राज्यपाल-राष्ट्रपति पर बिल रोक की कोई समयसीमा नहीं लेकिन... SC ने सुनाया बड़ा फैसला
Supreme Court
राज्यपाल-राष्ट्रपति पर बिल रोक की कोई समयसीमा नहीं लेकिन... SC ने सुनाया बड़ा फैसला
ये हैं देश के सबसे अमीर सीएम; सबसे गरीब मुख्यमंत्री का नाम जानकर उड़ जाएंगे होश
Richest CM Of India
ये हैं देश के सबसे अमीर सीएम; सबसे गरीब मुख्यमंत्री का नाम जानकर उड़ जाएंगे होश
बिहार में बुरी तरह हारी कांग्रेस, अब यूपी में बिना चुनाव झटका लगने वाला है?
Akhilesh Yadav News
बिहार में बुरी तरह हारी कांग्रेस, अब यूपी में बिना चुनाव झटका लगने वाला है?
आप कांग्रेस में क्यों हैं...? थरूर ने की पीएम मोदी की तारीफ तो भड़क गए दिग्गज नेता
Shashi Tharoor
आप कांग्रेस में क्यों हैं...? थरूर ने की पीएम मोदी की तारीफ तो भड़क गए दिग्गज नेता
कड़ाके की ठंड में क्यों हो रही भयंकर बारिश? IMD ने क्या बताई इसके पीछे की असली वजह
#heavy rain
कड़ाके की ठंड में क्यों हो रही भयंकर बारिश? IMD ने क्या बताई इसके पीछे की असली वजह
आज तय होगी संवैधानिक सीमा! SC बताएगा- राज्यपाल और राष्ट्रपति कब तक रोक सकते हैं बिल?
Supreme Court
आज तय होगी संवैधानिक सीमा! SC बताएगा- राज्यपाल और राष्ट्रपति कब तक रोक सकते हैं बिल?
बिहार तो बड़े आराम से जीत लिया, पर बंगाल चुनाव भाजपा के लिए दाल-भात नहीं होने वाला
west bengal vidhan sabha chunav
बिहार तो बड़े आराम से जीत लिया, पर बंगाल चुनाव भाजपा के लिए दाल-भात नहीं होने वाला
दिल्ली पहुंचे NSA खलीलुर रहमान; क्या शेख हसीना को सौंपने जा रहा भारत
India Bangladesh News in Hindi
दिल्ली पहुंचे NSA खलीलुर रहमान; क्या शेख हसीना को सौंपने जा रहा भारत