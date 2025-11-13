iPhone यूजर्स हो जाइए तैयार! आने वाला है iOS 26.2 अपडेट, ये 5 फीचर्स देखकर आप भी कहेंगे वाह!

iOS 26.2 Update: अगर आप iPhone यूजर हैं या नया iPhone लेने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी. Apple अपने यूजर्स को अगले महीने यानी दिसंबर में बड़ा तोहफा देने जा रहा है. दिसंबर में Apple अपने अगले बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट iOS 26.2 को रोलआउट करने की तैयारी में है, जिसमें ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो आपके iPhone के इस्तेमाल का पूरा एक्सपीरियंस बदल देंगे. इस अपडेट में न सिर्फ परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा बल्कि कुछ नए स्मार्ट टूल्स और डिजाइन अपग्रेड भी आईफोन में देखने को मिलेंगे. तो आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि आखिर वो कौन-से हैं टॉप 5 फीचर्स हैं जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे-वाह! यही तो चाहिए था...

मिल सकते हैं iOS 26.2 में ये टॉप 5 फीचर्स

Apple Music में अब ऑफलाइन लिरिक्स

म्यूजिक लवर्स के लिए नए अपडेट में बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है! iOS 26.2 के साथ Apple Music में आखिरकार ऑफलाइन लिरिक्स उपलब्ध होंगे. इसका मतलब है कि अब आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी यात्रा के दौरान या कम कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में भी गाने के बोल देख पाएंगे.

Apple News ऐप में मिलेगा नया Following टैब

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नए अपडेट iOS 26.2 में Apple News ऐप अब पहले से ज्यादा साफ-सुथरा और फोकस्ड नजर आएगा. इस अपडेट में एक नया Following टैब जोड़ा जाएगा. नए टैब की सहायता से यूजर्स अपनी पसंदीदा खबरें या पब्लिकेशन को आसानी से ट्रैक कर सकेंगे. यह फीचर रीडिंग एक्सपीरियंस को बदल कर रख देगा.

नोटिफिकेशन के लिए अब स्क्रीन भी करेगी फ्लैश अलर्ट

iOS 26.2 एक्सेसिबिलिटी को भी एक लंबी छलांग देगा, जिसमें एक नया Screen Flash फीचर शामिल किया जाएगा है. अब तक iPhone यूजर्स केवल पीछे वाले कैमरे के फ्लैश का ही इस्तेमाल कर पाते हैं. लेकिन नए अपडेट के आने के बाद नोटिफिकेशन के लिए LED Flash, Screen Flash, या दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं. यह फीचर सुनने में समस्या वाले यूजर्स के लिए और उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जिनसे अलर्ट अक्सर मिस हो जाते हैं.

Live Translation फीचर

Apple का AirPods Live Translation फीचर, जो iOS 26 के साथ लॉन्च हुआ था अब आखिरकार यूरोपियन यूनियन के यूजर्स तक पहुंच जाएगा. यह नया फीचर आपको बातचीत के दौरान रियल टाइम में वॉइस ट्रांसलेशन सीधे आपके AirPods में सुनने की सुविधा देगा जिसके लिए आपको बार-बार iPhone की स्क्रीन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जल्द ही यह सभी यूजर्स के लिए शुरू होगा.

लिक्विड ग्लास स्लाइडर

Apple लगातार iPhone को पर्सनलाइज करने के ऑप्शनों को बेहतर बनाने में लगा हुआ है. अब लॉक स्क्रीन क्लॉक बैकग्राउंड के लिए एक नया Liquid Glass opacity slider जोड़ा जाएगा. यह टूल यूजर्स को यह तय करने की सुविधा देगा कि उनकी लॉक स्क्रीन घड़ी कितनी फ्रॉस्टेड या लिक्विड दिखाई दे. यह आपके iPhone के लुक को आपकी पसंद के मुताबित तैयार करने की दिशा में एक बड़ा और जरूरी कदम है.

बोनस फीचर्स पर एक नजर

Apple यूजर्स के लिए स्लीप स्कोर मेट्रिक्स को भी बेहतर बना रहा है. यह नींद की क्वालिटी, स्लीप टाइम और रात में जागने के बारे में सही जानकारी देगा, जिससे यूजर अपने सोने के पैटर्न को ट्रैक कर सकेंगे.

Urgent Reminders

Reminders ऐप में अलार्म और जरूरी कामों के लिए एक नया Urgent टॉगल जोड़ा जाएगा जिससे यूजर्स अपने जरूरी कामों को ज्यादा आसानी से कर सकेंगे.

