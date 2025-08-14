iPhone से डिलीट हो गए नंबर्स? घबराओ मत, बस करो ये छोटी सी सेटिंग और देखो चमत्कार!
iPhone में सुरक्षा को लेकर हर चीज का ध्यान रखा गया है, लेकिन इसमें सेव किए गए नंबर्स अगर डिलीट हो जाए तो यूजर्स काफी परेशान हो जाते हैं. ऐसे में क्या आप जानते हैं कि एक ट्रिक से आपको ये नंबर्स वापस मिल सकते हैं.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 14, 2025, 10:56 PM IST
स्मार्टफोन आने के बाद अब लोगों को न तो किसी का फोन नंबर याद रह पाता है और ही अब किसी को फोन नंबर के लिए डायरी बनाने की आदत रही है, क्योंकि सभी कॉन्टैक्ट्स तो अब फोन में ही सेव हो जाते हैं, लेकिन अगर ये नंबर्स किसी वजह से डिलीट हो जाए तो हम बेहद परेशान हो जाते हैं. वहीं, अगर आप भी iPhone का इस्तेमाल कर रहे हैं या आपके कॉन्टैक्ट्स भी डिलीट हो गए तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ऐसी ट्रिक है जिससे आपके फोन के सारे नंबर्स वापस आ जाएंगे.

ऐसे वापस आएंगे नंबर्स
अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट वापस पाने के लिए न तो आपको कोई खर्चा करना है और न ही किसी भी तरह कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने की जरूर है. इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन में बस एक सेटिंग में छोटा सा बदलाव करना है. दरअसल, iPhone में जो भी कॉन्टैक्ट सेव किए जाते हैं वो iCloud में जाकर सेव हो जाते हैं. वहीं, अगर किसी वजह से कोई कॉन्टैक्ट्स सिंक न हो पाए या डिवाइस में दिखाई न दें तो आप iCloud में कॉन्टैक्ट्स को रिफ्रेश कर सकते हैं.

डिलीट नंबर्स भी मिल जाएंगे वापस
आपको जानकर हैरानी होगी सिर्फ iCloud को रिफ्रेश करने भर से ही आपको वो नंबर भी वापस मिल जाएंगे जो गलती से डिलीट हो गए या आपके डिवाइस में नजर नहीं आ रहे. चलिए जानते हैं कैसे आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर अपने सारे नंबर्स वापस पा सकते हैं.

iPhone करो हैक और ले जाओ 16 करोड़ रुपये, Apple के ऑफर ने दिया करोड़पति बनने का मौका

इन स्टेप्स को करें फॉलो-

1. सबसे पहले अपने iPhone की Settings में जाएं.
2. यहां आपको ऊपर Apple ID प्रोफाइल दिखेगी, इस पर क्लिक कीजिए.
3. यहां iCloud वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें.
4. अब Save to iCloud या iCloud Contacts पर टैप करें.
5. इसके बाद आपको Contacts का टॉगल दिखेगा. इसे ऑफ करें दें. लेकिन कुछ सेकेंड्स के बार फिर से इसे ऑन कर लें.
6. बस अब कुछ ही देर में आपके सारे कॉन्टैक्ट नंबर फोन में वापस आ जाएंगे.

इन 5 मामलों में ChatGPT की सलाह पड़ सकती है भारी, जिंदगी में आ जाएगा तूफान!

ध्यान रखें
ध्यान रहे कि ये ट्रिक सिर्फ उन लोगों के लिए ही काम करेगी जिनके फोन में कॉन्टैक्ट्स पहले ही iCloud के बैकअप में सेव होंगे. अगर आपके फोन में iCloud बैकअप ऑफ पहले ही ऑफ था, तो यह ट्रिक आपके लिए काम नहीं करेगी.

