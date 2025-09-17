iOS 26 अपडेट बना iPhone यूजर्स की मुसीबत! बैटरी ड्रेन और स्लो परफॉर्मेंस से बढ़ी टेंशन, Apple ने दी सफाई
Apple iOS 26 Update: एप्पल का नया iOS 26 अपडेट जहां एक तरफ कई फीचर्स और नया Liquid Glass डिजाइन लेकर आया है, वहीं दूसरी तरफ इसने iPhone यूजर्स की परेशानी भी बढ़ा दी है! अपडेट के बाद कई यूजर्स बैटरी तेजी से खत्म होने और फोन स्लो होने की शिकायत कर रहे हैं. इस पर Apple ने दी सफाई दी है, आइए जानते हैं...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 17, 2025, 06:28 AM IST
Apple iOS 26 Update: हाल ही में एप्पल ने कई महीनों की टेस्टिंग के बाद अपने करोड़ों यूजर्स के लिए iOS 26 का स्टेबल अपडेट जारी कर दिया है. इस नए अपडेट में कंपनी ने Liquid Glass के नाम से नया डिजाइन लैंग्वेज शुरू किया है जो पूरे UI को एक नया और ट्रांसपेरेंट लुक दे रहा है.  iOS 26 अपडेट के बाद ऐप आइकन से लेकर कंट्रोल सेंटर तक हर जगह ट्रांसपेरेंट लुक इफेक्ट्स मिल रहा है. इसके साथ ही iOS 26 में ऐसे कई फीचर्स को भी शामिल किया गया है, जो यूजर्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हैं. लेकिन इस अपडेट को लेकर यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

कई iPhone यूजर्स का कहना है कि इस नए अपडेट के बाद उनके फोन की बैटरी बहुत तेजी से खत्म हो रही है और साथ ही साथ फोन का परफॉर्मेंस भी नए अपडेट के बाद से प्रभावित हो रहा है. यूजर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तरह-तरह की पोस्ट कर रहे हैं और अपनी बैटरी से जुड़ी समस्याएं शेयर कर रहे हैं.

वहीं कुछ यूजर्स का यह भी कहना है कि उनके फोन की बैटरी काफी तेजी से खत्म हो रही है. टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार एक यूजर्स ने यह भी दावा किया है कि उनका iPhone सिर्फ एक घंटे में 100% से 79% पर आ गया. वहीं दूसरे यूजर के पोस्ट किया कि iOS 26 इंस्टॉल करने के बाद उनकी बैटरी हेल्थ अचानक घटकर 80% हो गई. तीसरे यूजर के अनुसार सामान्य से कम इस्तेमाल करने के बावजूद बैटरी आधी यानी 50% तक कम हो जा रही है. इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी कहना है कि iOS 26 का स्टेबल वर्जन भी बग्स से भरा हुआ है, फोन पर एनीमेशन रेंडर होने में समय लग रहा है और थीम बदलने में भी परेशानी हो रही है.

ये भी पढ़ेंः iPhone 17 Pro Max के इस रंग पर फिदा हुए भारतीय, दूर-दूर तक जा पाएगी आपकी सोच

एप्पल ने कही ये बात
सोशल मीडिया पर पोस्ट हो रही इन शिकायतों पर एप्पल ने अपनी सपोर्ट डाक्यूमेंट में सफाई दी है. कंपनी के अनुसार किसी भी बड़े अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद बैटरी और परफॉर्मेंस पर कुछ समय के लिए असर पड़ना नार्मल बात है. Apple का कहना है कि अपडेट के बाद फोन को बैकग्राउंड में कई प्रोसेस पूरे होते रहते हैं. इसमें डेटा और फाइल्स को सर्च के लिए इंडेक्स करना, नए एसेट्स डाउनलोड करना और ऐप्स को अपडेट करना जैसे काम शामिल होते हैं. यही कारण है कि बैटरी और थर्मल परफॉर्मेंस पर कुछ समय के लिए असर पड़ सकता है.

कंपनी ने यह भी कहा कि iOS 26 अपडेट में कुछ नए फीचर्स भी शामिल किए गए हैं, जिनके लिए अतिरिक्त रिसोर्स की जरूरत पड़ती है. ऐसे में शुरुआती दिनों में बैटरी और परफॉर्मेंस से जुड़ी समस्याएं आना बहुत ही नार्मल बात है. Apple ने यूजर्स को भरोसा दिलाया है कि यह परेशानियां अस्थायी हैं और कुछ समय बाद बैटरी परफॉर्मेंस फिर से सही हो जाएगी.

iOS 26 के 5 बड़े फीचर्स
कंपनी ने अपने नए अपडेट में बटन और कंट्रोल्स में ग्लास जैसा ट्रांसपेरेंट लुक दिया है.
नए अपडेट के बाद वॉलपेपर के हिसाब से टाइम और 3D इफेक्ट्स का एडजस्ट यूजर्स खुद से कर सकते हैं.
इस नए अपडेट में कंपनी ने 8 भाषाओं में ऑटोमेटिक टेक्स्ट ट्रांसलेशन को भी ऐड कर दिया है.
ऐप्स को अब आप लाइट, डार्क, कलर-टिंटेड और क्लियर ग्लास आइकन्स में भी आसानी से बदल सकते हैं.
एप्पल म्यूजिक और अन्य इंटरफेस में रिफ्लेक्टिव इफेक्ट्स को भी शामिल किया गया है.

ये भी पढ़ेंः भारत के लोगों के लिए ये कंपनी लाई ऐसा Hotspot, फीचर्स देख हो जाएंगे हैरान, कीमत जान लगेगा झटका

 

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

iOS 26 updateiPhone usersLiquid Glass Features

