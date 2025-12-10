iPhone Users Alert: iOS 26.2 अपडेट जरूर करें वरना बढ़ सकती है दिक्कत, देखें क्या बदला

Apple ने अपना अगला बड़ा iPhone सॉफ्टवेयर अपडेट iOS 26.2 रोलआउट कर दिया है. कंपनी ने अब पुराने iOS 18 से iOS 26 पर अपग्रेड करने की सलाह दी है. पहले iOS 26 को एक “optional upgrade” रखा गया था, लेकिन अब इसे “recommended update” बना दिया गया है. इसका मतलब है कि Apple चाहता है कि ज्यादातर यूजर जल्द से जल्द नए सिस्टम पर आ जाएं. अगर आप अपने iPhone में बेहतर सुरक्षा (security patches) चाहते हैं, तो iOS 26 को इंस्टॉल करना फायदेमंद होगा. MacRumors की रिपोर्ट के अनुसार, Apple अभी iOS 18 को भी कुछ महीनों तक सुरक्षा अपडेट देगा, लेकिन आगे चलकर ये सपोर्ट बंद भी हो सकता है.

कौन-कौन से iPhones iOS 26 को सपोर्ट करते हैं?

Apple ने साफ कर दिया है कि iPhone 11 से लेकर iPhone 17 सीरीज तक के लगभग सभी मॉडल इस अपडेट को सपोर्ट करते हैं. इसमें शामिल हैं:

iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air, iPhone 16 सीरीज, iPhone 15 सीरीज, iPhone 14 सीरीज, iPhone 13 सीरीज, iPhone 12 सीरीज, iPhone 11, iPhone 11 Pro मॉडल और iPhone SE (2nd Gen और उसके बाद वाले मॉडल). इससे साफ है कि पिछले कई सालों के iPhones को भी यह बड़ा अपडेट मिल रहा है, जिससे उपयोगकर्ताओं को लंबी सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलेगी.

iOS 26.2 कब आया और इसे इंस्टॉल करने में कितना समय लगेगा?

Apple ने iOS 26.2 को आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है. कई Apple ब्लॉग्स के अनुसार, इस अपडेट को डाउनलोड और इंस्टॉल करने में 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक का समय लग सकता है. इसका समय आपके इंटरनेट की स्पीड, iPhone मॉडल, Apple के सर्वर लोड और अपडेट के साइज पर निर्भर करता है.

iOS 26.2 कैसे इंस्टॉल करें?

- अपडेट करने से पहले अपने iPhone का बैकअप लेना जरूरी है ताकि किसी भी समस्या में आपका डेटा सुरक्षित रहे.

- बैकअप लेने के बाद iPhone को चार्जर में लगाएं और Wi-Fi से कनेक्ट करें.

- फिर इन स्टेप्स को फॉलो करें: Settings > General > Software Update

- अगर एक से ज्यादा अपडेट दिखते हैं, तो अपनी पसंद वाला अपडेट चुनें.

- Install Now पर टैप करें. अगर केवल Download and Install दिखता है, तो पहले डाउनलोड करें, पासकोड डालें और फिर Install Now पर टैप करें.

iOS 26 के नए फीचर्स क्या हैं?

iOS 26 सितंबर में लॉन्च हुआ था और इसे iPhones को एक नए विजुअल लुक देने के लिए डिजाइन किया गया था. इसमें Liquid Glass Interface दिया गया है, जो स्क्रीन पर दिख रहे कंटेंट के हिसाब से रंग और टेक्सचर बदलता है. इसके अलावा Apple Intelligence में भी कई सुधार हुए हैं, जैसे बेहतर लाइव ट्रांसलेशन और Visual Intelligence, जो अब स्क्रीनशॉट कैप्चर और सर्च को और स्मार्ट बनाती है.

iOS 26 की नई Call Screening तकनीक

iOS 26 में एक नया कॉल स्क्रीनिंग फीचर दिया गया है, जो स्पैम कॉल्स और अनचाही कॉल्स को रोकने में काफी मदद करता है. यह फीचर कॉल को ऑटोमेटिकली रिसीव कर कॉलर से जानकारी लेता है और फिर तय करता है कि कॉल आपको दिखानी है या नहीं. इसके साथ ही एक नया Hold Assist फीचर आता है, जो किसी भी सेवा पर कॉल होल्ड में आपका नंबर अपनी जगह पर रखता है और जब जवाब मिलने वाला होता है तो आपको नोटिफाई करता है. CarPlay में भी बड़े बदलाव किए गए हैं, जैसे Live Activities का सपोर्ट, जिसमें आप फूड डिलीवरी टाइम, लाइव मैच स्कोर जैसी रियल टाइम जानकारी देख सकते हैं.

iOS 26 vs iOS 26.2 – क्या बदला है?

नया iOS 26.2 पिछले iOS 26 वर्जन का एक पॉलिश्ड, अधिक स्थिर और बेहतर परफॉर्मेंस वाला अपडेट है. इसमें डिजाइन, फाइल शेयरिंग, रिमाइंडर्स, हेल्थ/स्लीप फीचर्स, Podcasts और News ऐप्स में सुधार किए गए हैं. साथ ही बैटरी, स्टेबिलिटी और बग फिक्स में सुधार कर iPhones को ज्यादा स्मूथ और फास्ट बनाया गया है.