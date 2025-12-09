Advertisement
iPhone यूजर्स सावधान! Apple ने कहा Chrome का इस्तेमाल तुरंत बंद करें, वजह चौकाने वाली है

कंपनी ने साफ कहा है कि iPhone यूजर्स को Google Chrome ब्राउजर का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए और इसकी जगह Safari का उपयोग करना चाहिए. Apple का कहना है कि Safari यूजर्स को “Fingerprinting” नाम की ट्रैकिंग तकनीक से बचाता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 09, 2025, 10:19 AM IST
Apple ने iPhone यूजर्स को एक बड़ा अलर्ट जारी किया है. कंपनी ने साफ कहा है कि iPhone यूजर्स को Google Chrome ब्राउजर का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए और इसकी जगह Safari का उपयोग करना चाहिए. Apple का कहना है कि Safari यूजर्स को “Fingerprinting” नाम की ट्रैकिंग तकनीक से बचाता है, जबकि Google Chrome यूजर्स को इस तरह की ट्रैकिंग से सुरक्षा नहीं देता.

Chrome पर बड़ा सवाल: प्राइवेसी क्यों खतरे में है
Google Chrome दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ब्राउजर है, जिसके 3 अरब से भी ज्यादा यूजर्स हैं. इसके बावजूद Apple का कहना है कि Chrome यूजर्स की जानकारी ट्रैक किए जाने का खतरा सबसे ज्यादा है. कंपनी कहती है कि यह फैसला पूरी तरह यूजर का है कि वह कौन सा ब्राउजर उपयोग करे, लेकिन अगर कोई यूजर प्राइवेसी को प्राथमिकता देता है, तो उसे Safari से Chrome पर स्विच नहीं करना चाहिए. इसका मतलब यह है कि Apple मानता है कि Chrome से आपकी ऑनलाइन गोपनीयता पर बड़ा खतरा हो सकता है.

Fingerprinting क्या है और यह क्यों खतरनाक है
Fingerprinting एक ऐसी तकनीक है जिसमें आपके फोन के कई अलग-अलग डेटा पॉइंट्स को मिलाकर आपकी एक यूनिक डिजिटल पहचान बनाई जाती है. इस पहचान को वेबसाइट्स और विज्ञापनदाताओं द्वारा ट्रैक किया जा सकता है. Fingerprinting के लिए आपके फोन का मॉडल, स्क्रीन साइज, सिस्टम सेटिंग्स, इंस्टॉल्ड फोंट्स, हार्डवेयर डिटेल्स और यहां तक कि बैटरी लेवल जैसी जानकारियों का इस्तेमाल किया जाता है. यह ट्रैकिंग इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसे यूजर द्वारा बंद नहीं किया जा सकता, जबकि कुकीज जैसी पुरानी ट्रैकिंग तकनीकों को बंद करने का विकल्प मौजूद होता है.

Google ने फिंगरप्रिंटिंग पर लगाया गया बैन वापस लिया
पिछले कुछ समय में डिजिटल fingerprinting का इस्तेमाल फिर बढ़ गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, Google ने इस तकनीक पर लगी कई पाबंदियों को वापस ले लिया है. इसका मतलब यह है कि Chrome यूजर्स के लिए ट्रैकिंग को रोकना और भी मुश्किल हो गया है. कुकीज की तुलना में फिंगरप्रिंटिंग का पता लगाना भी मुश्किल होता है और इसे पूरी तरह ब्लॉक करना लगभग असंभव है. यही कारण है कि प्राइवेसी एक्सपर्ट्स इसे सबसे खतरनाक ट्रैकिंग तरीका मानते हैं.

क्या केवल Apple ही सुरक्षा दे रहा है
Apple अकेली कंपनी नहीं है जो Fingerprinting को ब्लॉक कर रही है. Mozilla ने भी Firefox ब्राउजर में ऐसी कई तकनीकें जोड़ी हैं जो इन ट्रैकर्स को फर्जी जानकारी भेजकर भ्रमित कर देती हैं. इसका मतलब है कि Fingerprinting को रोकने की कोशिश कई बड़े ब्राउजर कर रहे हैं, लेकिन Chrome अभी भी इस सुरक्षा में पीछे है.

Safari की नई सुरक्षा: Apple का दावा
Apple का कहना है कि Safari ट्रैकर्स को आपके डिवाइस की असली पहचान जानने से रोकता है. Safari डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन को इतना सामान्य दिखाता है कि ट्रैकर्स के लिए एक यूजर को दूसरे से अलग पहचानना मुश्किल हो जाता है. Apple कहता है कि Safari ब्राउजर आपके फोन की असली पहचान छिपाकर सैकड़ों डिवाइस को एक जैसा दिखा देता है. इससे आपकी व्यक्तिगत पहचान सामने नहीं आती और विज्ञापन कंपनियां आपको ट्रैक नहीं कर पातीं.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

iPhoneiPhone Chrome warningApple Safari privacy

