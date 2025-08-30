भीड़भाड़ में भी नहीं परेशान करेगा बैकग्राउंड नॉइस, बस फोन में कर दें ये एक सिंपल सेटिंग

आजकल स्मार्टफोन हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. वहीं, iPhone यूज करने वाले अक्सर कॉल करते वक्त बैकग्राउंड नॉइस से परेशान हो जाते हैं. जब हम किसी भीड़-भाड़ या शोरगुल वाली जगह से बात करते हैं तो सामने वाले को हमारी आवाज ठीक से सुनाई नहीं देती और हमें जोर से बोलना पड़ता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके iPhone में एक ऐसा फीचर मौजूद है जो इस बैकग्राउंड नॉइस को कैंसिल करता है, जिसका नाम है Voice Isolation.

iPhone यूजर्स के लिए है फायदेमंद

ये फीचर आपकी आवाज को साफ करता है और आसपास के शोर को कम कर देता है, जिससे कॉलिंग का अनुभव पहले से कहीं बेहतर हो जाता है. iPhone में Voice Isolation फीचर ऑन करना बहुत ही आसान है. चलिए जानते हैं कैसे करना है इसका इस्तेमाल-

इस तरह करें इस्तेमाल

1. सबसे पहले किसी को कॉल करें.

2. जब कॉल चल रही हो तो स्क्रीन को ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करके कंट्रोल सेंटर खोलें.

3. अब यहां Mic Mode पर टैप करें.

4. फिर आपको Voice Isolation का ऑप्शन पर क्लिक करना है.

5. बस इतना करते ही आपका फोन कॉल के दौरान आपकी आवाज को साफ-साफ पकड़ने लगेगा और आसपास का शोर कम हो जाएगा.

iPhone के इस मॉडल को करें अपडेट

अगर आपके पास iPhone XR, XS या उससे नया मॉडल है और उसमें लेटेस्ट iOS अपडेट है तो आप Voice Isolation फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं. सामान्य कॉल के लिए आपके फोन में iOS 16.4 या उससे नया वर्जन होना चाहिए. अगर आप FaceTime या कुछ दूसरी ऐप्स से बात कर रहे हैं तो iOS 15 या उससे ऊपर का वर्जन चलेगा. इसका फायदा ये है कि कॉल करते वक्त आपकी आवाज साफ-साफ सुनाई देती है और आसपास का शोर कम हो जाता है. इससे बातचीत का मजा भी बढ़ जाता है और सामने वाला भी आपको बिना किसी रुकावट के सुन पाता है.

बड़े काम है ये फीचर

आजकल फोन सिर्फ बात करने के लिए नहीं रह गए हैं, अब इसके जरिए फाइल भेजना, पैसे ट्रांसफर करना, वीडियो कॉल करना हैं और मूवी देखना या गाने सुनना भी मुमकिन हो चुका है. ऐसे में कॉल करते वक्त आवाज साफ आना भी बहुत जरूरी हो जाता है. कई बार आसपास का शोर या नेटवर्क की दिक्कत से बात करना मुश्किल हो जाता है. वहीं, iPhone का ये Voice Isolation फीचर आपकी आवाज को साफ रखता है.