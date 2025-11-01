अब कॉफी कलर में आएगा iPhone! Cosmic Orange के बाद Apple इन 3 रंगों में लाएगा नई सीरीज, लीक रिपोर्ट में हुआ खुलासा

iPhone 18 Pro Colors Leak: दिग्गज टेक कंपनी Apple ने इस बार अपने नए iPhone सीरीज में नए कलर के साथ खूब धमाल मचाया है. इस बार Apple अपने नए iPhone के कलर को रंगों को खूब चर्चा में है. सितंबर 2025 में लॉन्च हुए Cosmic Orange iPhone 17 Pro लोगों को खूब पसंद आया और अब चर्चा है कि अगली सीरीज यानी iPhone 18 Pro में कंपनी कुछ ऐसे नए कलर लाने वाली है जो पहले कभी नहीं देखे गए.

Weibo पर मशहूर टिप्स्टर Instant Digital के मुताबिक Apple iPhone 18 Pro में Coffee, Burgundy और Purple कलर लॉन्च कर सकता है. खास बात यह है कि Coffee कलर iPhone Apple की लाइनअप में पहली बार देखने को मिलेगा. अब तक Apple ने iPhone 11, 12, 14, 14 Pro में Purple या Lavender शेड्स लाए हैं लेकिन Burgundy और Coffee कलर कंपनी के लिए एक नया और बोल्ड ऑप्शन है. इस साल लॉन्च हुआ Cosmic Orange iPhone 17 Pro खूब पॉपुलर हुआ था और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि Apple अपनी नई सीरीज में कौन सा कलर लाता है!

कॉस्मिक ऑरेंज के बाद क्या तीन नए कलर होंगे लॉन्च ?

iPhone 17 Pro मॉडल के कॉस्मिक ऑरेंज (Cosmic Orange) को लेकर यूजर्स की प्रतिक्रिया को देखते हुए अब Apple और भी bolder कलर वाले फोन लाने की सोच रहा है. Weibo यूजर इंस्टेंट डिजिटल की लीक के मुताबिक iPhone 18 Pro लाइनअप में तीन नए रंग देखने को मिल सकते हैं, जो हैं:

Coffee कलर

Apple ने इससे पहले कभी कॉफी कलर का आईफोन नहीं बनाया है. माना जा रहा है कि यह iPhone के गोल्ड या iPhone 16 Pro के डेजर्ट टाइटेनियम वेरिएंट जैसा हो सकता है लेकिन एक गहरे शेड में.

Burgundy कलर

यह कलर भी iPhone Pro सीरीज के लिए बिल्कुल नया होगा और कॉस्मिक ऑरेंज के बाद एक अलग और रिच लुक देगा.

Purple कलर

पर्पल शेड पहले भी iPhone 11, 12, 14 और iPhone 14 Pro जैसे मॉडल्स में आ चुका है, लेकिन इस बार यह एक नया और शानदार लुक दे सकता है.

ब्लैक वेरिएंट आएगा या नहीं?

लीक रिपोर्ट से एक और बात साफ हो जा रही है कि iPhone 18 सीरीज में भी ब्लैक कलर वेरिएंट नहीं मिलेगा. यह लगातार दूसरा साल होगा जब Apple अपने प्रीमियम प्रो मॉडल से क्लासिक ब्लैक कलर को बाहर रखेगा. अभी iPhone 17 Pro सीरीज कॉस्मिक ऑरेंज, डीप ब्लू और सिल्वर कलर में मिल रहा है.

ये हो सकते हैं बदलाव

कलर के साथ ही iPhone 18 Pro मॉडल्स में बड़े टेक्निकल बदलाव भी हो सकते हैं. जैसे-

A20 Pro चिप

यह नया मॉडल A20 Pro चिपसेट के साथ आ सकता है, वहीं स्टैंडर्ड iPhone 18 में सिर्फ A20 चिप होने की संभावना है. यह चिप Apple के लंबे समय से चर्चित फोल्डेबल iPhone को भी पावर दे सकती है लीक रिपोर्ट के मुताबिक iPhone 18 Pro में वेरिएबल अपर्चर वाला मेन कैमरा और C2 मॉडम भी मिल सकता है जिससे फोटोग्राफी और कनेक्टिविटी और बेहतर होगी.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सभी जानकारियां अभी लीक रिपोर्ट पर ही आधारित हैं. लॉन्च तक इनमें बदलाव हो सकता है.

