IPL 2022 Qualifier: बिना किसी खर्चे के देखें RCB vs RR का रोमांचक मुकाबला, जानें आसान Trick

IPL 2022 Qualifier Match RCB vs RR on Disney+Hotstar: पिछले दो महीने से चल रहे आईपीएल 2022 (IPL 2022) क्रिकेट टूर्नामेंट के आखिरी मुकाबले चल रहे हैं. आज यानी 27 मई को IPL 2022 का आखिरी Qualifier मैच खेला जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) और राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) यानी RCB vs RR के इस रोमांचक मुकाबले में जो जीतेगा, वो गुजरात टाइटन्स (Gujarat Titans) यानी GT के साथ फाइनल (Final) मैच खेलेगा. इस दिलचस्प क्रिकेट मैच को अगर आप फ्री (Free) में, बिना किसी खर्चे के इन्जॉय करना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए कमाल के ट्रिक्स हैं. आइए जानते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं..

बिना किसी खर्चे के देखें RCB vs RR

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां, वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) यानी वीआई (Vi), एयरटेल (Airtel) और जियो (Jio) कई सारे ऐसे प्लान्स ऑफर करती हैं जिनमें Disney+Hotstar का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त में दिया जाता है. इन प्लान्स की कीमत बेहद कम है और इनको खरीदकर आप IPL 2022 के आखिरी Qualifier मार्च को बिल्कुल फ्री (Free) में देख सकते हैं. आइए जानते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है और इन प्लान्स में आपको क्या बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं.

Vodafone Idea का प्लान

वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) ने हाल ही में एक नया रिचार्ज प्लान जारी किया है जिसकी कीमत 151 रुपये है. ये एक प्रीपेड ऐड-ऑन पैक है जिसकी वैलिडिटी 30 दिनों की है. आपको बता दें कि वीआई (Vi) का यह नया रिचार्ज प्लान किसी सर्विस वैलिडिटी के साथ नहीं आता है. फायदों की बात करें तो इस 151 रुपये के प्लान में आपको कुल मिलाकर 8GB हाई-स्पीड डेटा और तीन महीनों के लिए Disney+Hotstar का मोबाइल सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है. इसी सब्सक्रिप्शन की मदद से आप IPL Playoffs 2022 को फ्री में देख सकेंगे.

Jio का प्लान

जियो (Jio) के एक पोस्टपेड प्लान में आपको Disney+Hotstar के साथ-साथ और भी कई सारे कमाल के फायदे मिल रहे हैं. इस प्लान में आपको डेटा भी दिया जा रहा है. ये प्लान 75GB डेटा के साथ अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और हर दिन के लिए 100 एसएमएस के बेनिफिट्स के साथ आता है.

Airtel का प्लान

एयरटेल (Airtel) के 599 रुपये के प्रीपेड प्लान में आपको हर दिन के लिए 3GB डेटा, 100 एसएमएस प्रति दिन की सुबिध और किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है. ये प्लान 28 दिनों की वैधता के साथ आता है और इसमें आपको Disney+Hotstar का सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है.