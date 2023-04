'ई गेंद गईल छपरा रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पे...' भोजपुरी कमेंट्री ने IPL में उड़ाया गर्दा, देखें Viral Videos

IPL 2023 Bhojpuri Commentary Videos: इस बार का IPL बेहद खास है, क्योंकि इस बार 12 भाषाओं में मैच की कमेंट्री देखने को मिल रही है. अगर अपनी भाषा में मैच देखने को मिल जाए तो मजा दोगुना हो जाता है. इस बार IPL 2023 भोजपुरी कमेंट्री की वजह से चर्चा में बना हुआ है. भोजपुरी सुपरस्टार और राजनेता रवि किशन भोजपुरी कमेंट्री में अपना जलवा बिखेर रहे हैं. साथी कमेंटेटर्स भी लोगों का दिल जीत रहे हैं. ट्विटर पर यूजर्स भोजपुरी कॉमेंट्री का अपना फेवरेट हिस्सा पोस्ट कर रहे हैं और Memes भी काफी शेयर हो रहे हैं. आइए नजर डालते हैं ऐसे वीडियो और मीम्स पर...

भोजपुरी कमेंटेटर रॉबिन सौरभ ने चेन्नई बनाम लखनऊ के मैच में जबरदस्त कमेंट्री की. गेंदबाज बार-बार वाइड दे रहा था. तभी उन्होंने अंपायर को शाहरुख खान बता डाला. ऊपर वीडियो में कमेंट्री सुनकर आपको भी मजा आने वाला है.

“Eee genda gayeel Chhapra railway stasion ke tikut counter pe…” Bhojpuri commentary is the only way to watch the IPL series- what do you think, @aditichaubey ? https://t.co/pio180ODUg — Ameet Chimote (@ameetchimote) April 3, 2023

जैसे ही मोईन अली ने छक्का मारा तो भोजपुरी कमेंटेटर ने कहा, 'ई गईल गेंद छपरा रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर.'

IPL bhojpuri commentary is new cool #IPLbhojpuri pic.twitter.com/NlniihGm7H — Sohan Pandit (@sohanpandit) April 3, 2023

गेंदबाज ने जैसे ही फुल टॉस गेंद डाली तो सुनिए भोजपुरी कमेंटेटर ने क्या कहा...

Bhojpuri IPL commentary on Jio Cinema is a vibe pic.twitter.com/BoWH8ypYvG — /\/\r $tr/

रवि किशन की कमेंट्री को खूब पसंद किया जा रहा है.