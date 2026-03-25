IPL 2026: करोड़पति बनने का सपना दिखाकर कंगाल बना देंगी ये वेबसाइट्स, भूलकर भी न दबाएं WhatsApp पर ये लिंक

IPL 2026 Betting Scam: इंडियन प्रीमियम लीग यानी आईपीएल का मतलब सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि एक त्यौहार है. लेकिन जैसे-जैसे IPL 2026 का रोमांच बढ़ रहा है, वैसे-वैसे साइबर ठगों का जाल भी बिछने लगा है. साइबर सिक्योरिटी कंपनी कास्परस्की ने क्रिकेट फैंस को उन फर्जी वेबसाइट्स को लेकर आगाह किया है, जो टूर्नामेंट की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर लोगों को ठग रही हैं. रिसर्चर्स ने ऐसी कई 'शॉर्ट-टर्म' बेटिंग और फिशिंग साइट्स पकड़ी हैं, जो आपसे पर्सनल डेटा चुराकर रफूचक्कर हो जाती हैं.

आईपीएल का 19वां सीजन इस वक्त करोड़ों लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. चाहे वह कट्टर क्रिकेट प्रेमी हों या सिर्फ मनोरंजन के लिए मैच देखने वाले लोग, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सबकी मौजूदगी का फायदा अब साइबर क्रिमिनल उठा रहे हैं. ये ठग जानते हैं कि मैच के उत्साह में लोग अक्सर सावधानी बरतना भूल जाते हैं.

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असली दिखने वाली नकली वेबसाइट्स का मायाजाल

इन स्कैमर्स का सबसे पसंदीदा तरीका है 'टाइपो' डोमेन. ये ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनके नाम असली और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म से मिलते-जुलते होते हैं, बस स्पेलिंग में एक छोटा सा हेरफेर होता है. ये साइट्स अक्सर टूर्नामेंट के दौरान ही बनाई जाती हैं और काम पूरा होते ही गायब हो जाती हैं. ऐसे में अगर आपका पैसा डूबता है, तो इन साइट्स का पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है.

हैरानी की बात यह है कि ये फर्जी प्लेटफॉर्म्स यूजर्स को 'बेटिंग आईडी' (Betting ID) बनाने का लालच देते हैं. लेकिन यहाँ कोई आधिकारिक वेरिफिकेशन नहीं होता, बल्कि सीधे वॉट्सऐप पर मैसेज करने को कहा जाता है. जैसे ही आप वॉट्सऐप पर जाते हैं, आप सिक्योरिटी के दायरे से बाहर हो जाते हैं और ठगों के लिए आपका डेटा और पैसा चोरी करना आसान हो जाता है.

हड़बड़ी में न करें गड़बड़ी, एक्सपर्ट्स की सुनें

कास्परस्की के जनरल मैनेजर (इंडिया) जयदीप सिंह कहते हैं कि आईपीएल जैसे बड़े इवेंट्स साइबर अपराधियों के लिए शिकार का सबसे अच्छा मौका होते हैं. लोग जल्दी में स्ट्रीमिंग लिंक या बेटिंग के चक्कर में अपनी पर्सनल और बैंकिंग डिटेल्स शेयर कर देते हैं. ऐसे में किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी सच्चाई परखना और डिवाइस में एक मजबूत सिक्योरिटी सॉल्यूशन रखना बेहद जरूरी है.

ज्यादातर स्कैम साइट्स 'अर्जेंसी' यानी जल्दबाजी का माहौल बनाती हैं. वे आपको ऐसे ऑफर देंगे जो बस कुछ मिनटों के लिए होंगे, ताकि आप सोचने का वक्त न पाएं. अगर कोई सर्विस आपसे वॉट्सऐप के जरिए ट्रांजेक्शन करने को कहे, तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है.

ऑनलाइन ठगी से बचने के स्मार्ट तरीके

अगर आप इस आईपीएल सीजन में खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो कुछ बेसिक बातों का ध्यान जरूर रखें. सबसे पहले, किसी भी अनजान वेबसाइट पर अपनी बैंक डिटेल्स या ओटीपी कभी शेयर न करें. आधिकारिक और वेरिफाइड प्लेटफॉर्म्स ही इस्तेमाल करें. जो वेबसाइट्स बिना किसी आईडी प्रूफ के आपको एक्सेस दे रही हैं, उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है.

इसके अलावा, अगर आपको कोई संदिग्ध मैसेज या लिंक मिलता है, तो उसे तुरंत रिपोर्ट करें. याद रखें, सावधानी ही बचाव है. आईपीएल का लुत्फ उठाएं, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई और डिजिटल पहचान को इन शातिर ठगों के हाथ न लगने दें.