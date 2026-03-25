Free में देखें IPL 2026! नहीं खरीदनी पड़ेगी टिकट... बस इस छोटे से 'जुगाड़' से हो जाएगा काम

IPL Recharge Plans 2026: क्रिकेट के महाकुंभ यानी IPL 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है और फैंस के बीच उत्साह चरम पर है. बहुत से फैंस क्रिकेट के इस मुकाबले को स्टेडियम में जाकर देखेंगे तो वहीं बहुत से लोग डिजिटल स्ट्रीमिंग के जरिए अपने मोबाइल या टीवी के स्क्री पर देखेंगे. ऐसे में IPL के मैच फ्री में देखने के लिए भारत की टेलीकॉम कंपनियां Jio, Airtel और Vi ने आईपीएल 2026 देखने के लिए खास रिचार्ज प्लान लाई हैं. जिसमें आपको न तो स्टेडियम जाने की जरूरत होगी और न ही महंगे सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत होगी, क्योंकि इन कंपनियों के कुछ सस्ते रिचार्ज में JioHotstar का फ्री एक्सेस मिल रहा है. जिसपर IPL लाइव आप देख सकेंगे.

Jio का प्लान

IPL 2026 को फ्री में देखने वाले यूजर्स के लिए Jio ने खास प्लान लाया है, जिसकी सहायता से आप क्रिकेट का मजा ले सकते हैं वो भी बिन किसी दूसरे प्लेटफॉर्मा का एक्सेस लिए. इसके लिए Jio का 949 रुपये का प्लान सबसे बेस्ट है. इसमें आपको 84 दिनों तक हर दिन 2GB डेटा, 5G यूजर्स के लिए अनलिमिटेड डेटा और 3 महीने का JioHotstar एक्सेस एकदम फ्री मिलता है.

वहीं अगर आपका रीचार्ज प्लान पहले से चल रहा है तो भी आप IPL के लाइव स्ट्रीमिंग के मजे ले सकते हैं. इसके लिए Jio ने 2 डेटा वाउचर भी दिए हैं. 101 के रीचार्ज में आपको 5GB डेटा और 195 में 15GB डेटा मिलता है. साथ ही इन डेटा पैक्स के साथ आप बिना किसी रुकावट के IPL का लाइव मैच देख सकते हैं.

Airtel का प्लान

Airtel ने भी IPL फैंस को ध्यान में रखते हुए खास रीचार्ज प्लान पेश किया है. इसमें शामिल है 449 का प्लान, जिसमें आपको 28 दिनों के लिए हर दिन 4GB डेटा मिलता है. साथ ही यह प्लान लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यह काफी बढ़िया है. एयरटेल का दूसरा प्लान 1029 का है. इसमें आपको 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलता है.

अगर आप साल भर के लिए प्लान लेते हैं तो आपको 3999 रुपये खर्च करने होंगे. एक साल तक चलने वाला यह प्लान उन लोगों के लिए सही है, जिन्हें बार-बार रिचार्ज नहीं करना होता. इसमें शानदार OTT फीचर्स भी मिलते हैं.

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Vi का प्लान

Vodafone Idea यानी Vi ने भी बजट यूजर्स को ध्यान में IPL को लेकर कई प्लान पेश किए हैं. Vi के कम कीमत वाले डेटा प्लान्स में आपको डेटा के साथ लाइव मैच देखने की सुविधा मिलती है जिससे कम खर्च में भी IPL का मजा लिया जा सकता है. Vi के 101, 151 और 175 के वाउचर में 5GB से 10GB तक एक्स्ट्रा डेटा और स्ट्रीमिंग का फायदा मिलता है.

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