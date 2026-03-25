Advertisement
trendingNow13153262
Hindi NewsटेकFree में देखें IPL 2026! नहीं खरीदनी पड़ेगी टिकट... बस इस छोटे से जुगाड़ से हो जाएगा काम

Free में देखें IPL 2026! नहीं खरीदनी पड़ेगी टिकट... बस इस छोटे से 'जुगाड़' से हो जाएगा काम

How to Watch IPL 2026 Free: क्रिकेट के सबसे बड़े उत्सव में से एक IPL 2026 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. 28 मार्च को इस सीजन का पहला मुकाबला खेला जाएगा. ऐसे में टूर्नामेंट को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है. जहां एक ओर स्टेडियम में जाकर मैच देखना थोड़ा मुश्किल लगता है तो वहीं दूसरी ओर डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए अब OTT सब्सक्रिप्शन का खर्च भी बढ़ गया है. ऐसे में देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों Jio, Airtel और Vi ने यूजर्स को बड़ी राहत दी है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 25, 2026, 11:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Free में देखें IPL 2026! नहीं खरीदनी पड़ेगी टिकट... बस इस छोटे से 'जुगाड़' से हो जाएगा काम

IPL Recharge Plans 2026: क्रिकेट के महाकुंभ यानी IPL 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है और फैंस के बीच उत्साह चरम पर है. बहुत से फैंस क्रिकेट के इस मुकाबले को स्टेडियम में जाकर देखेंगे तो वहीं बहुत से लोग डिजिटल स्ट्रीमिंग के जरिए अपने मोबाइल या टीवी के स्क्री पर देखेंगे. ऐसे में IPL के मैच फ्री में देखने के लिए भारत की टेलीकॉम कंपनियां Jio, Airtel और Vi ने आईपीएल 2026 देखने के लिए खास रिचार्ज प्लान लाई हैं. जिसमें आपको न तो स्टेडियम जाने की जरूरत होगी और न ही महंगे सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत होगी, क्योंकि इन कंपनियों के कुछ सस्ते रिचार्ज में JioHotstar का फ्री एक्सेस मिल रहा है. जिसपर IPL लाइव आप देख सकेंगे. 

Jio का प्लान
IPL 2026 को फ्री में देखने वाले यूजर्स के लिए Jio ने खास प्लान लाया है, जिसकी सहायता से आप क्रिकेट का मजा ले सकते हैं वो भी बिन किसी दूसरे प्लेटफॉर्मा का एक्सेस लिए. इसके लिए Jio का 949 रुपये का प्लान सबसे बेस्ट है. इसमें आपको 84 दिनों तक हर दिन 2GB डेटा, 5G यूजर्स के लिए अनलिमिटेड डेटा और 3 महीने का JioHotstar एक्सेस एकदम फ्री मिलता है. 
वहीं अगर आपका रीचार्ज प्लान पहले से चल रहा है तो भी आप IPL के लाइव स्ट्रीमिंग के मजे ले सकते हैं. इसके लिए Jio ने 2 डेटा वाउचर भी दिए हैं. 101 के रीचार्ज में आपको 5GB डेटा और 195 में 15GB डेटा मिलता है. साथ ही इन डेटा पैक्स के साथ आप बिना किसी रुकावट के IPL का लाइव मैच देख सकते हैं.

Airtel का प्लान
Airtel ने भी IPL फैंस को ध्यान में रखते हुए खास रीचार्ज प्लान पेश किया है. इसमें शामिल है 449 का प्लान, जिसमें आपको 28 दिनों के लिए हर दिन 4GB डेटा मिलता है. साथ ही यह प्लान लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यह काफी बढ़िया है. एयरटेल का दूसरा प्लान 1029 का है. इसमें आपको 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलता है.
अगर आप साल भर के लिए प्लान लेते हैं तो आपको 3999 रुपये खर्च करने होंगे. एक साल तक चलने वाला यह प्लान उन लोगों के लिए सही है, जिन्हें बार-बार रिचार्ज नहीं करना होता. इसमें शानदार OTT फीचर्स भी मिलते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः अब कीबोर्ड से हाथ हटा लीजिए! कंप्यूटर में घुसकर बिना पूछे खुद काम निपटाएगा यह AI

Vi का प्लान
Vodafone Idea यानी Vi ने भी बजट यूजर्स को ध्यान में IPL को लेकर कई प्लान पेश किए हैं.  Vi के कम कीमत वाले डेटा प्लान्स में आपको डेटा के साथ लाइव मैच देखने की सुविधा मिलती है जिससे कम खर्च में भी IPL का मजा लिया जा सकता है.  Vi के 101, 151 और 175 के वाउचर में 5GB से 10GB तक एक्स्ट्रा डेटा और स्ट्रीमिंग का फायदा मिलता है.  

ये भी पढे़ंः AC और इंडक्शन चलाने वाले सावधान! आएगा बिजली विभाग का नोटिस और लग सकता है जुर्माना

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

TVK की एंट्री से बिगड़ जाएगा NDA का गणित, DMK-कांग्रेस के लिए भी खतरा बनेंगे विजय?
Puducherry Election 2026
TVK की एंट्री से बिगड़ जाएगा NDA का गणित, DMK-कांग्रेस के लिए भी खतरा बनेंगे विजय?
'ये गठबंधन कभी नहीं...', हुमायूं कबीर ने ओवैसी को बताया बड़ा भाई, ममता को लगेगा झटका
West Bengal Election 2026
'ये गठबंधन कभी नहीं...', हुमायूं कबीर ने ओवैसी को बताया बड़ा भाई, ममता को लगेगा झटका
असम: RUC ने बढ़ाई कांग्रेस-AIUDF की टेंशन, 15 मुस्लिम बहुल सीटों पर उतारे उम्मीदवार
assam election 2026
असम: RUC ने बढ़ाई कांग्रेस-AIUDF की टेंशन, 15 मुस्लिम बहुल सीटों पर उतारे उम्मीदवार
आखिर कमल हासन ने 'तमिलनाडु चुनाव' में क्यों नहीं उतारे उम्मीदवार? सामने आ गई वजह
Tamil Nadu Election 2026
आखिर कमल हासन ने 'तमिलनाडु चुनाव' में क्यों नहीं उतारे उम्मीदवार? सामने आ गई वजह
AI से बनाया फर्जी दस्तावेज,छिपाई पहचान...पुलिस के हत्थे चढ़ा दुष्कर्म का आरोपी
Surat News
AI से बनाया फर्जी दस्तावेज,छिपाई पहचान...पुलिस के हत्थे चढ़ा दुष्कर्म का आरोपी
अंद्राबी को मौत की मिलनी चाहिए सजा...कोर्ट के फैसले के बाद क्या-क्या बोले भाजपा नेता
jammu kashmir news
अंद्राबी को मौत की मिलनी चाहिए सजा...कोर्ट के फैसले के बाद क्या-क्या बोले भाजपा नेता
48 साल बाद खुल रहा भगवान जगन्नाथ का रहस्यमय रत्न भंडार, RBI की टीम क्यों आई?
Jay Jagganath
48 साल बाद खुल रहा भगवान जगन्नाथ का रहस्यमय रत्न भंडार, RBI की टीम क्यों आई?
Tamil Nadu: भाई के रास्‍ते में रोड़ा बनेगी बहन! तमिल सियासत में होगा बड़ा 'खेला'
Tamil Nadu Election 2026
Tamil Nadu: भाई के रास्‍ते में रोड़ा बनेगी बहन! तमिल सियासत में होगा बड़ा 'खेला'
अभी सब सोच ही रहे, भाजपा ने चुनाव से एक साल पहले ही यूपी में कर दिया खेल!
BJP news
अभी सब सोच ही रहे, भाजपा ने चुनाव से एक साल पहले ही यूपी में कर दिया खेल!
LIVE: बंगाल चुनाव में ओवैसी की हुमायूं कबीर के साथ एंट्री, BJP ने कहा- कुछ फर्क नहीं पड़ेगा
West Bengal Election 2026
LIVE: बंगाल चुनाव में ओवैसी की हुमायूं कबीर के साथ एंट्री, BJP ने कहा- कुछ फर्क नहीं पड़ेगा