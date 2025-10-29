iQOO 15 India Launch Confirmed! 7000mAh बैटरी और Snapdragon 8 Elite Gen 5 के साथ होगी धमाकेदार एंट्री

iQOO ने आखिरकार भारत में अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन iQOO 15 की लॉन्च डेट कन्फर्म कर दी है. कंपनी ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि iQOO 15 भारत में 26 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा. पहले अफवाहें थीं कि लॉन्च 27 नवंबर को होगा, लेकिन अब ब्रांड ने इस पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है. Amazon पर iQOO 15 का एक स्पेशल माइक्रोसाइट भी लाइव है, जिसमें फोन की कुछ प्रमुख खासियतों को टीज़ किया गया है. इससे साफ है कि कंपनी इस फोन को भारत में अपने सबसे पावरफुल डिवाइस के रूप में पेश करने जा रही है.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से मिलेगा जबरदस्त परफॉर्मेंस

iQOO 15 भारत का उन शुरुआती फोन्स में से एक होगा जिसमें Qualcomm का नया Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है. यह चिपसेट न सिर्फ बिजली की तरह तेज परफॉर्मेंस देता है, बल्कि पावर एफिशिएंसी में भी जबरदस्त सुधार लाता है. फोन में Android 16 आधारित OriginOS 6 दिया जाएगा, जो एक बिल्कुल फ्रेश और स्मूद सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देगा. iQOO हमेशा से अपने हाई-परफॉर्मेंस गेमिंग फोन्स के लिए जाना जाता है, और यह प्रोसेसर उसे एक नए स्तर पर ले जाएगा.

गेमिंग और स्ट्रीमिंग के लिए शानदार 144Hz AMOLED डिस्प्ले

iQOO 15 का चीनी वेरिएंट इस बात की झलक दे चुका है कि इसमें 6.85 इंच का 2K AMOLED डिस्प्ले होगा. इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट और 130Hz टच सैंपलिंग रेट दी जाएगी, जिससे हर स्वाइप और टैप सुपर-रेस्पॉन्सिव लगेगा. यह स्क्रीन Samsung के नए M14 पैनल का इस्तेमाल करती है, जो रंगों को और भी गहरा व नेचुरल दिखाती है. गेमर्स और OTT लवर्स के लिए यह डिस्प्ले एकदम परफेक्ट कहा जा सकता है, क्योंकि यह अल्ट्रा-स्मूद विजुअल्स और बेहतर ब्राइटनेस देता है.

ट्रिपल 50MP कैमरा सेटअप से बढ़ेगी फोटो क्वालिटी

कैमरा की बात करें तो iQOO 15 में ट्रिपल 50MP कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें एक प्राइमरी लेंस, एक पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, और एक अल्ट्रा-वाइड सेंसर शामिल है. सेल्फी के लिए इसमें 32MP फ्रंट कैमरा मौजूद है, जिससे हाई-क्वालिटी फोटो और वीडियो कॉलिंग की जा सकेगी. हालांकि भारतीय वेरिएंट की पूरी स्पेसिफिकेशन्स अभी कन्फर्म नहीं हुई हैं, लेकिन माना जा रहा है कि भारत में भी यही कैमरा सेटअप दिया जाएगा. iQOO कैमरा परफॉर्मेंस में काफी सुधार करने की दिशा में काम कर रहा है, ताकि यह सिर्फ गेमिंग फोन नहीं बल्कि एक ऑल-राउंडर फ्लैगशिप डिवाइस बन सके.

7000mAh की बैटरी और सुपरफास्ट चार्जिंग सपोर्ट

बैटरी के मामले में iQOO 15 अपने सेगमेंट में नया रिकॉर्ड बना सकता है. फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी, जो दिनभर के हेवी यूज को आसानी से संभाल लेगी. इसके साथ 100W वायर्ड चार्जिंग और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा. कंपनी का दावा है कि यह फोन कुछ ही मिनटों में 0 से 100% तक चार्ज हो सकता है, जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग यूजर्स के लिए शानदार साबित होगा. इस बैटरी परफॉर्मेंस के साथ, iQOO 15 अपने सेगमेंट में लॉन्ग-लास्टिंग स्मार्टफोन साबित हो सकता है.