7000mAh की धांसू बैटरी... लुक पर अटक जाएंगी नजरें! तहलका मचाने मार्केट में आया iQOO का ये दमदार फोन

iQOO 15 Phone Details Leak: जल्द ही iQOO अपने अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन को अगले महीने लॉन्च करने जा रहा है. इस डिवाइस का नाम iQOO 15 रखा है और यह अगले महीने चीन में पेश किया जाएगा. लेकिन फोन के भारत में लॉन्च टाइमलाइन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है.

टिपस्टर देबायन रॉय (@gadgetsdata) के मुताबिक iQOO 15 भारत में नवंबर या दिसंबर में लॉन्च किया जा सकता है. उन्होंने इस स्मार्टफोन की तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया है. इसके अलावा उन्होंने पोस्ट में डिवाइस के फीचर की डिटेल्स भी दी है.

iQOO 15 में जल्द मिलेंगे ये फीचर्स

टिपस्टर ने iQOO 15 की फोटो शेयर की है, उसमें डिवाइस को White कलर में देख सकते हैं. इस स्मार्टफोन के बैक पैनल में बांय तरफ Squircle शेप में कैमरा मॉड्यूल मिल सकता है. टिपस्टर का कहना है कि आइकू 15 में 7000mAh की बैटरी दी जाएगी, जो 100W की फास्ट चाार्जिंग का सपोर्ट करेगी. प्रोसेसर की बात करें ोत कंपनी इस डिवाइस में इंडिपेंडेंट Q3 ग्राफिक्स चिपसेट के साथ में Snapdragon 8 Elite Gen 5 मिल सकता है.

टिपस्टर में इस पोस्ट में कहा है कि iQOO 15 में 2K LTPO OLED का सैमसंग पैनल देने वाली है. इसमें M14 ल्यूमिनस मटीरियल और ऐंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग दी जाएगी. iQOO कंपनी ने क्लियर किया है कि ये डिस्प्ले 144Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट कर सकती है. शानदार फोटोज के लिए डिवाइस में 50MP के कुल तीन कैमरे मिल सकते हैं.

iQOO 15 में यूजर्स को 8000mm² VC भी दिया जाएगा. इसमें IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा. इसके अलावा फोन में Android 16 पर बेस्ड OS 6 से चलने वाला भारत का पहला पोन होने की संभावना है. कंपनी ने कंफर्म किया है कि iQOO 15 का प्रीव्यू प्रोग्राम रजिस्ट्रेसन 29 सितंबर से शुरू होगा और इस डिवाइस का ग्लोबल लॉन्च 15 सितंबर से होने वाला है.