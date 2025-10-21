Advertisement
iQOO 15 की भारत में एंट्री से पहले चीन में धूम! 7,000mAh बैटरी और Snapdragon 8 Elite Gen 5 के साथ लॉन्च

इसमें है Qualcomm का नया Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर, साथ ही 7,000mAh की विशाल बैटरी, और एक LTPO AMOLED डिस्प्ले. iQOO ने यह भी कन्फर्म किया है कि यह डिवाइस अगले महीने भारत में लॉन्च होगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 21, 2025, 10:16 AM IST
iQOO ने चीन में अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन iQOO 15 लॉन्च कर दिया है. यह फोन खासतौर पर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और लंबी बैटरी लाइफ के लिए बनाया गया है. इसमें है Qualcomm का नया Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर, साथ ही 7,000mAh की विशाल बैटरी, और एक LTPO AMOLED डिस्प्ले. iQOO ने यह भी कन्फर्म किया है कि यह डिवाइस अगले महीने भारत में लॉन्च होगा, और इस बार भारत में भी OriginOS 6 (Android 16 आधारित) ही मिलेगा, न कि पहले की तरह Funtouch OS.

iQOO 15 की चीन में कीमत क्या है?
* 12GB RAM + 256GB स्टोरेज – 4,199 युआन
* 16GB RAM + 512GB स्टोरेज – 4,499 युआन
* 12GB RAM + 512GB स्टोरेज – 4,699 युआन
* 16GB RAM + 512GB स्टोरेज – 4,999 युआन
* 16GB RAM + 1TB स्टोरेज – 4,399 युआन

iQOO 15 की दमदार स्पेसिफिकेशन
यह स्मार्टफोन 6.85-इंच LTPO AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है जिसमें 2K रेजोल्यूशन, 144Hz रिफ्रेश रेट, Dolby Vision और HDR10+ सपोर्ट और 2160Hz PWM डिमिंग शामिल है. स्क्रीन Samsung का M14 8T पैनल इस्तेमाल करती है जो ब्राइटनेस में काफी शानदार है. फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ LPDDR5X RAM और UFS 4.1 स्टोरेज दी गई है. साथ ही इसमें एक Q3 गेमिंग को-प्रोसेसर भी है जो ग्राफिक्स और बैकग्राउंड प्रोसेस को हैंडल करता है, जिससे मुख्य चिप पर लोड कम होता है.

बैटरी, चार्जिंग और बिल्ड क्वालिटी
iQOO 15 में 7,000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो 100W वायर्ड चार्जिंग और 40W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है. फोन में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, और IP68/IP69 वाटर-डस्ट रेजिस्टेंस भी शामिल है.

कैमरा सेटअप: ट्रिपल 50MP कैमरा + 32MP सेल्फी
फोन के रियर में तीन 50MP कैमरे हैं — एक प्राइमरी सेंसर जिसमें OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन) है, दूसरा अल्ट्रा-वाइड लेंस, और तीसरा 3x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, जिसमें भी OIS दिया गया है. सेल्फी कैमरा 32MP का है.

डिज़ाइन और OS: नया स्टाइल, नया सिस्टम
iQOO 15 एक स्क्वैरिकल (squircle) शेप वाले कैमरा मॉड्यूल के साथ आता है जिसमें RGB लाइटिंग भी है. यह फोन Android 16 पर आधारित OriginOS 6.0 पर चलता है.

भारत में लॉन्च जल्द – क्या बदलने वाला है गेम?
iQOO 15 को भारत में अगले महीने लॉन्च किया जाएगा, और चीन जैसी ही स्पेसिफिकेशन की उम्मीद है. यह फोन सीधे Oppo, OnePlus और Realme जैसे फ्लैगशिप से मुकाबला करेगा.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

iQOO 15Snapdragon 8 Gen 5iQOO 15 price

