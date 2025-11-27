iQOO 15 Review: कम कीमत में पूरा फ्लैगशिप पैकेज... बैटरी दमदार और कैमरा झक्कास, जानिए खूबियां और कमियां

iQOO 15 Review In Hindi: iQOO 15 ऐसे समय में आया है जब फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स काफी प्रेडिक्टेबल हो चुके हैं. हर फोन में लगभग एक जैसा हार्डवेयर और मामूली सुधार देखने को मिलता है. लेकिन iQOO पिछले कुछ समय से सिर्फ परफॉर्मेंस ब्रांड की इमेज से बाहर निकलकर एक बैलेंस्ड फ्लैगशिप एक्सपीरियंस देने की दिशा में काम कर रहा है. इस फोन का सबसे अच्छा पहलू यह है कि यह परफॉर्मेंस, डिजाइन, बैटरी और समग्र यूजर एक्सपीरियंस में एक नया संतुलन दिखाता है. लंबे समय तक इस फोन का उपयोग करने के बाद यह साफ हो जाता है कि iQOO ने इस बार सिर्फ हाई फ्रेम रेट और कूलिंग पर नहीं, बल्कि डिजाइन, कैमरा, सॉफ्टवेयर और बैटरी पर भी काफी ध्यान दिया है.

डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी: प्रीमियम फील के साथ प्रैक्टिकल अप्रोच

iQOO 15 का डिजाइन पिछले मॉडल्स जैसा दिखता जरूर है, लेकिन छोटे-छोटे बदलाव इसके यूज़ को काफी बेहतर बनाते हैं. बैक पैनल की कर्विंग पहले की तुलना में और स्मूद है, जिससे फोन हाथ में ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक लगता है. चाहे आप इसे एक हाथ से इस्तेमाल करें या फिर लैंडस्केप मोड में गेमिंग करें, ग्रिप पर्याप्त मजबूत महसूस होती है. फोन दो फिनिश में आता है—Legend (ग्लास) और Alpha (फाइबरग्लास). ग्लास मॉडल प्रीमियम और क्लीन दिखता है, वहीं Alpha मॉडल स्मज-रेसिस्टेंट और ज्यादा ग्रिप वाला है. खास बात यह है कि 7000mAh बैटरी होने के बावजूद फोन हाथ में भारी नहीं लगता, क्योंकि वजन का डिस्ट्रिब्यूशन काफी अच्छा रखा गया है. पहले वाला ‘Monster Halo Lighting’ अब एक छुपा हुआ सॉफ्ट ग्लो स्ट्रिप बन चुका है, जो सिर्फ चार्जिंग, नोटिफिकेशन और गेमिंग ट्रिगर्स में हल्का सा ग्लो करती है. IP68 और IP69 रेटिंग इसे पानी और डस्ट से सुरक्षित बनाती है.

डिस्प्ले: इस सेगमेंट में सबसे दमदार स्क्रीन

iQOO 15 का 6.85-इंच Samsung M14 2K+ AMOLED पैनल इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है. brightness शानदार है और outdoor visibility बेहतरीन. LTPO तकनीक इसे 1Hz से 144Hz तक स्वतः स्विच होने देती है, जिससे बैटरी भी बचती है और गेमिंग-स्मूथनेस भी बनी रहती है. ट्रिपल light sensor और anti-reflective coating इसे धूप में भी आसानी से readable बनाती है. Dolby Vision सपोर्ट और accurate colours इसे वीडियो-वॉचिंग और फोटो-एडिटिंग दोनों के लिए ideal बनाते हैं. 2160Hz PWM dimming लंबे समय तक देखने में आंखों पर जोर नहीं डालती.

परफॉर्मेंस: Snapdragon 8 Elite Gen 5 का दम

iQOO 15 की परफॉर्मेंस इसकी पहचान है. Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट, UFS 4.1 स्टोरेज और 16GB RAM का कॉम्बिनेशन रोजमर्रा के कामों से लेकर हैवी गेमिंग तक सबकुछ बेहद स्मूथ बना देता है. BGMI 120FPS पर चलता है और Genshin Impact भी हाई सेटिंग्स पर काफी स्थिर प्रदर्शन देता है. सबसे बड़ी बात—हीटिंग लगभग ना के बराबर. Vapor Chamber कूलिंग सिस्टम लंबे गेमिंग सेशन को भी आरामदायक बनाता है. OriginOS 6 भी इस बार काफी स्टेबल और साफ अनुभव देता है, चाहे मल्टीटास्किंग हो या AI फीचर्स जैसे फोटो एडिट, नोट्स एक्सट्रैक्शन आदि.

कैमरा परफॉर्मेंस: सुधार साफ दिखता है

फोन में 50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप है- मेन कैमरा, अल्ट्रा-वाइड और 3x टेलीफोटो पेरिस्कोप.

• Daylight फोटो: Natural colours, अच्छे details और balanced dynamic range.

• Low light फोटो: ओवर-प्रोसेसिंग कम, colours ठीक और exposure स्टेबल.

• Telephoto: 3x पर sharp और clean, लेकिन high zoom पर white balance कभी-कभी inconsistent दिखता है.

• Ultra-wide: पर्याप्त अच्छा, लेकिन कुछ सीमाएँ दिखती हैं.

• Portrait mode: यह फोन का स्टार फीचर कहा जा सकता है. Edge detection और background blur बहुत नैचुरल दिखता है.

वीडियो के मामले में आउटडोर तो ठीक हैं, लेकिन indoor में noise और colour shift दिखता है. यह उन्हीं क्षेत्रों में आता है जहां iQOO को अभी और सुधार की जरूरत है.

बैटरी और चार्जिंग: 7000mAh के साथ नया अनुभव

iQOO 15 की 7000mAh बैटरी बाकी सभी फ्लैगशिप्स से कहीं आगे है. यह आसानी से एक दिन से ज्यादा चल जाती है. 9–11 घंटे SOT मिल जाना आम बात है. 100W चार्जर फोन को लगभग 50–55 मिनट में पूरा चार्ज कर देता है. 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है, बस भारत में iQOO का ऑफिशियल चार्जर उपलब्ध नहीं है.

सॉफ्टवेयर और फीचर्स

OriginOS 6 इस बार और साफ, आधुनिक और responsive है. Dynamic notifications, AI erase, voice summarise, gallery tools और text extraction जैसे फीचर्स काम के हैं. 5 साल OS अपडेट और 7 साल सिक्योरिटी अपडेट iQOO के लिए बड़ा कदम है.

वर्डिक्ट: क्या iQOO 15 लेना चाहिए?

Rs 64,999 की कीमत में iQOO 15 एक बहुत संतुलित फ्लैगशिप बनकर उभरता है. यह परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बैटरी और सॉफ्टवेयर जैसी मुख्य जरूरतों को बेहतरीन तरीके से पूरा करता है. कैमरा खासकर वीडियो और टेलीफोटो consistency में थोड़ा पीछे है, लेकिन कुल मिलाकर इसका अनुभव काफी प्रीमियम और भरोसेमंद है. अगर आप एक ऐसा फ्लैगशिप चाहते हैं जो तेज हो, लंबे समय तक चले, शानदार डिस्प्ले दे और परफॉर्मेंस से समझौता न करे—तो iQOO 15 एक मजबूत विकल्प है.

खूबियां

• शानदार परफॉर्मेंस और स्थिर फ्रेम रेट

• बेहतरीन 2K+ AMOLED डिस्प्ले और Dolby Vision सपोर्ट

• 7000mAh बैटरी और तेज 100W चार्जिंग

• प्रीमियम डिजाइन और आरामदायक ग्रिप

• Mature OriginOS 6 और लंबा अपडेट सपोर्ट

कमियां

• Indoor वीडियो क्वालिटी इतनी मजबूत नहीं

• Telephoto कैमरा high zoom पर inconsistent

• OriginOS में कुछ प्री-लोडेड ऐप्स हटाए नहीं जा सकते