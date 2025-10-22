iQOO 15 की ऐसी दीवानगी! 4 घंटे के अंदर ही हुआ Out Of Stock, जानिए क्या है खासियत

iQOO ने सोमवार को चीन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस नया स्मार्टफोन iQOO 15 लॉन्च किया. लॉन्च के तुरंत बाद, कंपनी ने Weibo पर घोषणा की कि iQOO 15 ने iQOO की बिक्री के इतिहास में नया रिकॉर्ड बना दिया. केवल 30 मिनट में इसने iQOO 13 की एक दिन की कुल बिक्री को पार कर लिया. नए Weibo पोस्ट में अब ब्रांड ने पुष्टि की कि पहली चार घंटे की बिक्री में कुल 1,42,000 यूनिट्स बिक गईं, जो पिछले मॉडल की तुलना में 87% अधिक है.

iQOO 15 की पहली बिक्री का रिपोर्ट

Weibo पोस्ट के अनुसार, iQOO 15 की पहली बिक्री ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए. फोन को लॉन्च के तुरंत बाद ही बिक्री के लिए उपलब्ध किया गया, कोई प्री-ऑर्डर पीरियड नहीं रखा गया. इस तेजी से बिक्री का मतलब है कि फोन को मार्केट में लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और यह अपने प्रीवियस जेनरेशन से कई गुना बेहतर प्रदर्शन कर रहा है.

iQOO 15 के स्पेसिफिकेशन

iQOO 15 में 6.85-इंच Samsung AMOLED M14 डिस्प्ले है, जो 2K+ रिजॉल्यूशन और 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट है और इसे iQOO का खुद का Q3 चिप भी सपोर्ट करता है. फोन में 7,000mAh बैटरी है, जो 100W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है. स्टोरेज और रैम के मामले में यह 16GB LPDDR5x RAM और 1TB UFS 4.1 स्टोरेज तक उपलब्ध है. फोन OriginOS 6 आधारित Android 16 पर चलता है.

कैमरा और फोटोग्राफी फीचर्स

iQOO 15 में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है. पीछे की ओर फोन में तीन कैमरे हैं:

• 50 मेगापिक्सल OIS-सपोर्टेड मेन कैमरा

• 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड लेंस ऑटोफोकस सपोर्ट के साथ

• 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा

अन्य फीचर्स में अल्ट्रासोनिक इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर, डुअल स्पीकर्स, मेटल मिडिल फ्रेम, और IP68/69 रेटेड बॉडी शामिल हैं.

भारत में लॉन्च की तैयारी

iQOO ने पुष्टि की है कि iQOO 15 भारत में नवंबर में लॉन्च होगा. कंपनी का भारतीय डिवीजन जल्द ही इसके आने की टीजिंग शुरू करेगा.