OnePlus और Samsung के लिए खतरे की घंटी बनने आ रहा iQOO का धाकड़ Smartphone! मिलेगा इतना कुछ

iQOO 13 का अपग्रेड वर्जन होगा और जल्द ही चीन में लॉन्च किया जाएगा. इस बार कंपनी ने अपने फ्लैगशिप फोन में कई ऐसे फीचर्स जोड़े हैं जो पहले कभी नहीं दिए गए थे.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 06, 2025, 08:45 AM IST
iQOO 15 को लेकर अब और भी नई जानकारियां सामने आ गई हैं. यह स्मार्टफोन iQOO 13 का अपग्रेड वर्जन होगा और जल्द ही चीन में लॉन्च किया जाएगा. इस बार कंपनी ने अपने फ्लैगशिप फोन में कई ऐसे फीचर्स जोड़े हैं जो पहले कभी नहीं दिए गए थे. खासतौर पर चार्जिंग टेक्नोलॉजी, डिजाइन की मजबूती और फिंगरप्रिंट स्कैनर में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे.

वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट
iQOO 15 में अब वायरलेस चार्जिंग का फीचर दिया जाएगा. इससे पहले iQOO के किसी भी मॉडल में यह सुविधा नहीं थी. यह एक बड़ा अपग्रेड माना जा रहा है क्योंकि वायरलेस चार्जिंग आजकल प्रीमियम स्मार्टफोन्स का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है.

Blue Ocean बैटरी डिजाइन
iQOO 15 में 7-सेल ब्लू ओशन बैटरी डिजाइन का इस्तेमाल किया जाएगा. यह नई टेक्नोलॉजी "ग्लोबल डायरेक्ट ड्राइव पावर सप्लाई 2.0" को फॉलो करती है. इसका फायदा ये है कि फोन की बैटरी ज्यादा समय तक चलेगी और उसकी लाइफ भी लंबी होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके अलावा, फोन में 7000mAh से ज्यादा की बैटरी होने की बात भी कन्फर्म की जा चुकी है. मतलब, एक बार चार्ज करने पर ये फोन काफी देर तक चलेगा, चाहे आप गेमिंग करें या वीडियो देखें.

IP68 + IP69 रेटिंग – पूरी सुरक्षा
iQOO 15 को IP68 और IP69 की ड्यूल रेटिंग दी जा रही है. इसका मतलब है कि ये फोन:

- पानी में गिरने पर भी खराब नहीं होगा
- धूल-मिट्टी से पूरी तरह सुरक्षित रहेगा
- तेज पानी की धार को भी झेल सकता है

नया 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर
फोन में नई जेनरेशन का 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया जाएगा. इसकी खासियत यह है कि:

- यह बहुत तेजी से फोन को अनलॉक करेगा
- गीली उंगलियों से भी काम करेगा
- ज्यादा सिक्योरिटी देगा

पावरफुल प्रोसेसर - Snapdragon 8 Elite Gen 5
iQOO 15 में Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया जाएगा, जो इसे एक सुपरफास्ट स्मार्टफोन बना देगा. गेमिंग, मल्टीटास्किंग, और हाई-एंड ऐप्स चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी.

