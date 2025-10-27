iQOO 15 Launching Soon: गेमर्स के लिए आ रहा सुपरफोन! मिलेंगे 7000mAh बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स

Advertisement
यह स्मार्टफोन दमदार हार्डवेयर और शानदार परफॉर्मेंस के साथ आएगा, जो खास तौर पर गेमर्स और पावर यूज़र्स के लिए डिजाइन किया गया है. हालांकि कंपनी ने अभी भारत की लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

Oct 27, 2025
iQOO अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन iQOO 15 को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. चीन में जबरदस्त सफलता के बाद अब कंपनी इसे नवंबर 2025 में भारत समेत कई देशों में पेश करेगी. रिपोर्ट्स और 20 अक्टूबर को सामने आए एक अनबॉक्सिंग वीडियो के मुताबिक, यह स्मार्टफोन दमदार हार्डवेयर और शानदार परफॉर्मेंस के साथ आएगा, जो खास तौर पर गेमर्स और पावर यूज़र्स के लिए डिजाइन किया गया है. हालांकि कंपनी ने अभी भारत की लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि इसका लॉन्च नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में हो सकता है.

कीमत और उपलब्धता – प्रीमियम फीचर्स के साथ वैल्यू-फॉर-मनी
लीक रिपोर्ट्स के अनुसार, iQOO 15 की भारत में कीमत लगभग ₹59,999 हो सकती है. वहीं दुबई (UAE) में इसकी अनुमानित कीमत AED 2,779 (करीब ₹66,000) और अमेरिका में लगभग USD 800 (करीब ₹70,000) बताई जा रही है. इस प्राइस सेगमेंट में iQOO 15 एक मजबूत दावेदार के रूप में सामने आएगा, क्योंकि इसमें फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस और हाई-एंड फीचर्स को काफी किफायती दाम में पेश किया जा रहा है.

बड़ी बैटरी और सुपरफास्ट चार्जिंग का कमाल
iQOO 15 की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7000mAh की पावरफुल बैटरी है, जो लंबा बैकअप देने का दावा करती है. इसके साथ कंपनी ने 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया है. यानी कुछ ही मिनटों में फोन चार्ज होकर तैयार हो जाएगा. इतनी बड़ी बैटरी के साथ यूज़र पूरे दिन गेम खेल सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं या मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, वो भी बिना बार-बार चार्ज किए.

कैमरा क्वालिटी – प्रोफेशनल लेवल फोटोग्राफी
कैमरा सेगमेंट में भी iQOO 15 काफी दमदार है. इसमें 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50MP प्राइमरी लेंस, 50MP अल्ट्रा-वाइड सेंसर और पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस शामिल है. यह कॉम्बिनेशन यूज़र्स को लो-लाइट, पोर्ट्रेट और ज़ूम फोटोग्राफी में बेहतरीन रिज़ल्ट देगा. iQOO ने इस बार कैमरा प्रोसेसिंग में भी सुधार किया है ताकि हर फोटो में डिटेल और कलर एकदम नैचुरल दिखें.

परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर – गेमिंग के लिए तैयार पावरहाउस
iQOO 15 को Android 16 आधारित OriginOS 6 पर लॉन्च किया जाएगा, जो स्मूद और तेज़ एक्सपीरियंस देता है. फोन में एक स्पेशल गेमिंग चिप भी होगी जो गेमिंग के दौरान परफॉर्मेंस को बढ़ाती है. इसके अलावा, इसमें Anodised Punch Display और मेटलिक रिम्स का कॉम्बिनेशन दिया गया है, जिससे फोन का डिज़ाइन प्रीमियम लुक देता है. यह उन यूज़र्स के लिए परफेक्ट स्मार्टफोन है जो हाई-एंड गेम्स खेलते हैं और परफॉर्मेंस को लेकर कोई समझौता नहीं चाहते.

iQOO 15 – परफॉर्मेंस, बैटरी और कैमरा का परफेक्ट कॉम्बिनेशन
iQOO 15 को एक ऐसा स्मार्टफोन कहा जा सकता है जिसमें हर जरूरी फीचर मौजूद है. इसमें शानदार परफॉर्मेंस, लंबी चलने वाली बैटरी और हाई-क्वालिटी कैमरा आउटपुट है, जो इसे अपने सेगमेंट में सबसे पावरफुल डिवाइस बनाता है. फेस्टिव सीज़न में इसके लॉन्च के साथ यह फोन भारत में टेक लवर्स और गेमिंग यूज़र्स के बीच खासा लोकप्रिय हो सकता है. अगर कंपनी इसकी कीमत ₹60,000 के आसपास रखती है, तो यह फोन प्रीमियम और बजट के बीच एक बेहतरीन बैलेंस पेश करेगा.

लॉन्च टाइमलाइन – नवंबर में हो सकता है भारत में डेब्यू
हालांकि अभी कंपनी ने भारत की लॉन्च डेट की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सभी रिपोर्ट्स यही संकेत देती हैं कि iQOO 15 नवंबर 2025 में भारत में लॉन्च होगा. कंपनी इस लॉन्च के ज़रिए प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट में अपनी स्थिति और मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

