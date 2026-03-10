iQOO 15R Review: बेहतरीन कूलिंग और लंबी बैटरी लाइफ, खरीदने से पहले जानिए कमियां और खूबियां

स्मार्टफोन की दुनिया में हर साल नए प्रोसेसर आते हैं जो पहले से ज्यादा तेज और पावरफुल होने का दावा करते हैं. लेकिन सिर्फ कच्ची ताकत (RAW performance) ही काफी नहीं होती. असली चुनौती यह होती है कि उस ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि फोन लंबे समय तक स्मूद और संतुलित अनुभव दे सके. इसी सोच के साथ बाजार में आया है iQOO 15R. यह स्मार्टफोन ₹50,000 से कम कीमत वाले सेगमेंट में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, बड़ी 7600mAh बैटरी और हाई रिफ्रेश रेट AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है. कागज पर इसके स्पेसिफिकेशन काफी दमदार दिखते हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या यह फोन परफॉर्मेंस, कैमरा और बैटरी के बीच सही संतुलन बना पाता है? कुछ समय इस्तेमाल करने के बाद इसका जवाब काफी दिलचस्प नजर आता है.

डिजाइन और डिस्प्ले: सादा लेकिन प्रीमियम

डिजाइन के मामले में iQOO 15R कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं करता. फोन का लुक काफी जाना-पहचाना है, लेकिन इसमें प्रीमियम फिनिश जरूर देखने को मिलती है. इसमें मेटल फ्रेम और फाइबरग्लास बैक पैनल दिया गया है, जिस पर मैट फिनिश मिलती है. इसका फायदा यह है कि फोन पर फिंगरप्रिंट ज्यादा दिखाई नहीं देते और पकड़ भी अच्छी रहती है.

7600mAh जैसी बड़ी बैटरी होने के बावजूद फोन का वजन करीब 202 ग्राम है. हाथ में पकड़ने पर यह ज्यादा भारी महसूस नहीं होता क्योंकि इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन संतुलित है. ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से फोन काफी मजबूत है. इसमें IP68 और IP69 रेटिंग दी गई है, जिससे यह पानी और धूल से सुरक्षित रहता है. डिस्प्ले इस फोन की बड़ी खासियतों में से एक है. इसमें 6.59-इंच AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिजॉल्यूशन 2750 × 1260 पिक्सल है और 144Hz रिफ्रेश रेट मिलता है.

Add Zee News as a Preferred Source

रोजमर्रा के इस्तेमाल में स्क्रीन बेहद स्मूद महसूस होती है. खासकर गेमिंग के दौरान हाई रिफ्रेश रेट का फायदा साफ नजर आता है. इसकी ब्राइटनेस 5000 निट्स तक जा सकती है, जिससे तेज धूप में भी स्क्रीन आसानी से पढ़ी जा सकती है. HDR10+ सपोर्ट की वजह से वीडियो कंटेंट भी काफी वाइब्रेंट और डिटेल्ड दिखता है. हालांकि इसमें LTPO की जगह LTPS पैनल दिया गया है, इसलिए रिफ्रेश रेट बहुत कम स्तर तक डायनामिक तरीके से कम नहीं हो पाता. लेकिन आम यूजर्स को यह कमी शायद ही महसूस होगी.

परफॉर्मेंस: असली ताकत यहीं है

अगर इस फोन की सबसे बड़ी ताकत की बात करें तो वह है इसकी परफॉर्मेंस. iQOO 15R में Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है, जो 3nm प्रोसेस पर आधारित है. इसमें Oryon CPU कोर मिलते हैं जिनकी क्लॉक स्पीड 3.8GHz तक जाती है. रोजमर्रा के इस्तेमाल में फोन बेहद तेज महसूस होता है. ऐप्स जल्दी खुलते हैं और मल्टीटास्किंग भी बिना किसी रुकावट के हो जाती है.

गेमिंग के मामले में यह फोन खास तौर पर प्रभावित करता है. BGMI, Call of Duty Mobile और Genshin Impact जैसे भारी गेम्स भी इसमें स्मूद चलते हैं. इसके अलावा iQOO का Q2 चिप गेमिंग अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करता है. यह फ्रेम इंटरपोलेशन और सुपर-रिजॉल्यूशन जैसे फीचर्स देता है, जिससे गेमिंग ज्यादा स्मूद हो जाती है. फोन में बड़ा वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम दिया गया है जो लंबे गेमिंग सेशन के दौरान तापमान को कंट्रोल में रखता है. लंबे समय तक खेलने पर फोन थोड़ा गर्म जरूर होता है, लेकिन असहज नहीं लगता.

कैमरा: ठीक-ठाक लेकिन फ्लैगशिप जैसा नहीं

कैमरा के मामले में iQOO 15R थोड़ा संतुलित रास्ता अपनाता है. फोन में 50MP Sony LYT-700V प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) मिलता है. इसके साथ 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 32MP फ्रंट कैमरा मिलता है. दिन की रोशनी में मुख्य कैमरा अच्छा प्रदर्शन करता है. फोटो में डिटेल अच्छी रहती है और HDR ऑन होने पर डायनामिक रेंज भी संतुलित मिलती है. रंग ज्यादा ओवर-सैचुरेटेड नहीं लगते, जिससे फोटो नेचुरल दिखाई देती है.

लो-लाइट में भी कैमरा ठीक परिणाम देता है, लेकिन नाइट मोड को फोटो प्रोसेस करने में कुछ सेकंड लगते हैं. इस फोन में टेलीफोटो लेंस नहीं दिया गया है, इसलिए ज्यादा जूम करने पर डिटेल कम होने लगती है. लगभग 10x तक डिजिटल जूम ठीक काम करता है, लेकिन उसके बाद क्वालिटी गिरने लगती है. 32MP का फ्रंट कैमरा दिन की रोशनी में अच्छे सेल्फी क्लिक करता है, लेकिन कम रोशनी में इसकी क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है.

सॉफ्टवेयर और AI फीचर्स

iQOO 15R में Android 16 के साथ OriginOS 6 दिया गया है. यह इंटरफेस स्मूद एनिमेशन और कस्टमाइजेशन के लिए जाना जाता है. इसमें Origin Island, AI Retouch और कई स्मार्ट टूल्स दिए गए हैं जो फोटो एडिटिंग और नोटिफिकेशन मैनेजमेंट को आसान बनाते हैं. Copy & Go और Drag & Go जैसे फीचर्स ऐप्स के बीच कंटेंट शेयर करना आसान बनाते हैं. इसके अलावा Office Kit की मदद से फोन और कंप्यूटर के बीच फाइल ट्रांसफर भी आसान हो जाता है. कंपनी ने चार एंड्रॉयड अपडेट और छह साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है, जो इस सेगमेंट में काफी अच्छा माना जाता है. हालांकि फोन में कुछ प्री-इंस्टॉल ऐप्स भी मिलते हैं, जिन्हें बाद में हटाया जा सकता है.

बैटरी: इस फोन की सबसे बड़ी ताकत

iQOO 15R की सबसे खास बात इसकी बैटरी है. फोन में 7600mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दी गई है, जो इस कीमत वाले सेगमेंट में काफी बड़ी मानी जाती है. भारी इस्तेमाल- जैसे गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और इंटरनेट हॉटस्पॉट—के बावजूद यह फोन आराम से एक दिन से ज्यादा चल जाता है. मध्यम इस्तेमाल में यह लगभग दो दिन तक भी चल सकता है.

चार्जिंग के लिए इसमें 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है. इसकी मदद से फोन लगभग 25 मिनट में 50% तक चार्ज हो जाता है और एक घंटे से कम समय में फुल चार्ज हो सकता है. फोन में बायपास चार्जिंग फीचर भी दिया गया है, जो गेमिंग के दौरान बैटरी की बजाय सीधे मदरबोर्ड को पावर देता है. इससे गर्मी कम होती है और बैटरी की लाइफ भी बेहतर रहती है. हालांकि इसमें वायरलेस चार्जिंग नहीं दी गई है.

iQOO 15R Review: फाइनल वर्डिक्ट

कुल मिलाकर iQOO 15R एक ऐसा स्मार्टफोन है जो परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ के मामले में अपने सेगमेंट में मजबूत दावेदार बनकर सामने आता है. इसमें फ्लैगशिप-लेवल प्रोसेसर, बड़ी बैटरी और स्मूद डिस्प्ले मिलती है, जिससे रोजमर्रा का इस्तेमाल काफी तेज और भरोसेमंद लगता है. हालांकि कैमरा सिस्टम और डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में कुछ समझौते जरूर किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद फोन अपने मुख्य लक्ष्य—परफॉर्मेंस और बैटरी—पर पूरी तरह खरा उतरता है. अगर आप गेमिंग, मल्टीटास्किंग और लंबी बैटरी लाइफ वाला स्मार्टफोन चाहते हैं, तो ₹50,000 से कम में iQOO 15R एक बेहद मजबूत विकल्प बन सकता है.

खूबियां

iQOO 15R की सबसे बड़ी खूबी इसकी शानदार परफॉर्मेंस है, जो Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर की वजह से मिलती है. 7600mAh की बड़ी बैटरी लंबे समय तक इस्तेमाल की सुविधा देती है. 144Hz AMOLED डिस्प्ले स्मूद और ब्राइट है, जबकि 100W फास्ट चार्जिंग फोन को जल्दी चार्ज कर देती है.

कमियां

फोन में टेलीफोटो कैमरा नहीं दिया गया है, जिससे जूम फोटोग्राफी सीमित हो जाती है. LTPO डिस्प्ले की जगह LTPS पैनल दिया गया है, जिससे पावर सेविंग थोड़ी कम हो सकती है. इसके अलावा फोन में कुछ प्री-इंस्टॉल ऐप्स भी मिलते हैं जो शुरुआती अनुभव को थोड़ा प्रभावित करते हैं.