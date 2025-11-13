Advertisement
अरे वाह! 3 दिन तक स्मार्टफोन की सर्विस FREE, एक्सेसरीज के लिए भी देने नहीं पड़ेंगे पैसे, इस कंपनी ने कर दिया बड़ा ऐलान

iQOO Free Service Day: स्मार्टफोन या टेबलेट यूजर हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी! 14 से 16 नवंबर तक चलने वाले Monthly Service Day के दौरान स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ने अपने पुराने डिवाइस की पूरी सर्विस बिलकुल फ्री कर दी है. इतना ही नहीं चुनिंदा एक्सेसरीज भी फ्री में मिल रही है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 13, 2025, 12:58 PM IST
iQOO Free Service Day: अगर आप स्मार्टफोन यूजर हैं तो आपके लिए खुशखबरी है! अब ग्राहकों के लिए खास ऑफर आया है जिसमें स्मार्टफोन की पूरी सर्विस बिलकुल फ्री में होगी और साथ ही चुनिंदा एक्सेसरीज भी बिना किसी पैसे के दी जाएगी. यानी आपके फोन की देखभाल और जरूरी एक्सेसरीज के लिए अब आपको पैसे खर्च करने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है. यह ऑफर सीधे ग्राहकों की सुविधा और स्मार्टफोन एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया गया है. ऐसे मौके बार-बार नहीं मिलते हैं तो आइए जानते हैं किस कंपनी के फोन को यह ऑफर मिल रहा है और आप इस ऑफर का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं.

यह स्पेशल ऑफर iQOO के स्मार्टफोन या टैबलेट यूजर्स के लिए है. iQOO 15 भारत में 26 नवंबर को लॉन्च होने जा रहा है और लॉन्च से पहले कंपनी ने अपने कस्टमर्स के लिए एक स्पेशल गिफ्ट तैयार की है. कंपनी ने 14 से 16 नवंबर तक अपने Next Monthly Service Day की घोषणा की है. इस दौरान ग्राहक भारत भर के किसी भी iQOO सर्विस सेंटर पर जाकर फ्री डिवाइस मेंटेनेंस सेवाएं ले सकते हैं. इस ऑफर में हैंडसेट की पूरी सफाई, सैनिटाइजेशन, सॉफ्टवेयर अपडेट और कुछ चुनिंदा एक्सेसरीज बिलकुल फ्री में दी जाएंगी. साथ ही इस दौरान कोई लेबर चार्ज भी नहीं लिया जाएगा.

मंथली सर्विस डे में मिलती है ये सुविधा  
iQOO का मंथली सर्विस डे यूजर्स के लिए कई खास सुविधाएं ले कर आने वाला है. इस साल सर्विस डे 14 से 16 नवंबर तक होगा. इस दौरान किसी भी iQOO सर्विस सेंटर पर आने वाले ग्राहकों को कोई लेबर चार्ज नहीं देना पड़ेगा. साथ ही, हैंडसेट की सफाई, सैनिटाइजेशन, सॉफ्टवेयर अपडेट और कुछ चुनिंदा एक्सेसरीज फ्री जाएंगी. इसके साथ ही उपलब्धता के हिसाब से ग्राहकों को एक फ्री बैक केस और प्रोटेक्टिव स्क्रीन फिल्म भी मिल सकती है. iQOO हर महीने 14 से 16 तारीख को यह सर्विस डे आयोजित करता है. अपने नजदीकी सर्विस सेंटर का पता लगाने के लिए यूज़र्स iQOO ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं.

ज्यादा जानकारी के लिए आप कंपनी की सपोर्ट टीम से 1800-572-4700 या 8527033881 पर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक बात कर सकते हैं या icare@iqoo.com पर ईमेल कर जानकारी हासिल कर सकते हैं.

iQOO 15  की संभालिव कीमत जान लीजिए
iQOO 15 भारत में इसी महीने की 26 तारीख को लॉन्च होगा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी शुरुआती कीमत करीब 60,000 रुपये हो सकती है जिसमें कुछ विशेष लॉन्च ऑफर शामिल होंगे. इन ऑफर्स के बिना इसकी असल कीमत थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है. अगर लॉन्च ऑफर लागू होते हैं तो iQOO 15 स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट के साथ उपलब्ध होने वाला सबसे सस्ता ऑप्शन बन सकता है. हालांकि यह कीमत केवल ऑफर टाइम के दौरान ही लागू होगी इसके बाद इसकी कीमत फिर वहीं हो सकती है.

ये भी पढे़ंः iPhone यूजर्स हो जाइए तैयार! आने वाला है iOS 26.2, ये 5 फीचर्स देखकर कहेंगे वाह!

iQOO 15 के फीचर्स भी जान लीजिए
चीनी वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स भी भारत में लॉन्च हो सकते हैं. जिसमें आईकू 15 में 6.85-इंच का सैमसंग M14 एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जिसका रिजॉल्यूशन 2K (1440×3168 पिक्सेल) है. वहीं 130 हर्ट्ज स्क्रीन सैंपलिंग रेट, 144 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट, 1.07 बिलियन कलर्स और 508 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी दी गई है. यह स्मार्टफोन 3nm ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से लैस है जो एड्रेनो 840 जीपीयू के साथ लॉन्च हुआ है. चीन में लॉन्च हुए इस फोन में तीन कैमरे हैं जो50 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 50 मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा शामिल है. वहीं सेल्फी के लिए इस फोन में 32 मेगापिक्सेल का कैमरा दिया गया है.

ये भी पढे़ंः Bumper Offer! वेडिंग सीजन में Samsung-LG के 32 इंच वाले Smart TV हो गए 50% सस्ते

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

iQOO Free Service DayiQOO Service Offer NovemberFree Smartphone Maintenance

