भारत में लॉन्च होने जा रहा iQOO Neo 10, कंपनी ने कर दिया Confirm; देखें पहली झलक

iQOO भारत में जल्द ही अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है. इस फोन का नाम iQOO Neo 10 होगा, जिसकी कंपनी ने आधिकारिक पुष्टि कर दी है. यह फोन Neo 10 सीरीज का दूसरा मॉडल होगा. इससे पहले iQOO ने इसी साल की शुरुआत में iQOO Neo 10R लॉन्च किया था. हालांकि, चीन में iQOO ने Neo 10 मॉडल नवंबर 2023 में ही लॉन्च कर दिया था, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि वही वर्जन भारत में आएगा या कोई अलग मॉडल. कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी हाल ही में लॉन्च किए गए iQOO Z10 Turbo Pro को ही भारत में Neo 10 नाम से पेश कर सकती है.

Elegance, engineered to play. Introducing the all-new #iQOONeo10 — where refined design meets cutting-edge performance, crafted to complement your ambition and your play.

Style it. Game on. Rise with the #PowerToWin.#iQOONeo10 #AmazonSpecials pic.twitter.com/WOIpCc8diJ

— iQOO India (@IqooInd) May 6, 2025