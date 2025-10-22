iQOO का ये नया स्मार्टफोन मचाएगा धमाल! 7500mAh बैटरी और 100 W फास्ट चार्जिंग, लॉन्च से पहले सामने आए फीचर्स!

iQOO Neo 11 Launching Soon: चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी iQOO जल्द ही अपना अगला दमदार स्मार्टफोन iQOO Neo 11 लॉन्च करने वाली है. यह फोन करंट iQOO Neo 10 की जगह लेगा और इसे एक खास फीचर के साथ पेश किया जाएगा. इसमें 7,500 mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी. इतने बड़ी बैटरी और 2K रेजोल्यूशन वाले डिस्प्ले का कॉम्बिनेशन इसे इंडस्ट्री का पहला फ्लैगशिप स्मार्टफोन बनाएगा.

iQOO Neo 11 कब और किन रंगों में आएगा?

माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Weibo पर एक पोस्ट में कंपनी ने पुष्टि की है कि यह अपकमिंग स्मार्टफोन 30 अक्टूबर को चीन में लॉन्च किया जाएगा. iQOO Neo 11 को चार बेहतरीन रंगों- सिल्वर, ब्लू, ऑरेंज और ब्लैक में पेश कराया जाएगा. ऑरेंज और ब्लू वेरिएंट में पीछे की ओर टेक्सचर्ड पैनल होगा, वहीं सिल्वर और ब्लैक वेरिएंट में प्लेन फिनिश मिलेगी.

iQOO Neo 11 के संभावित स्पेसिफिकेशन्स

iQOO Neo 11 में एक 2K रिजॉल्यूशन वाला OLED डिस्प्ले होने की संभावना है, जिसमें रिफ्रेश रेट 144 Hz तक हो सकता है. यह डिस्प्ले बेहतरीन विजुअल क्वालिटी देगा. सिक्योरिटी के लिए इसमें अल्ट्रासॉनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल सकता है.

प्रोसेसर की बात करें तो यह स्मार्टफोन Snapdragon 8 Elite चिपसेट के साथ पेश किया जा सकता है. इस फोन में 7,500mAh की दमदार बैटरी और 100 W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सकती है. iQOO Neo 11 लेटेस्ट Android 16 पर आधारित OriginOS 6 पर चलेगा.

कैमरा और स्टोरेज में क्या खास होगा?

iQOO Neo 11 में एक प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा और डेप्थ कैमरा का सेटअप मिलने की उम्मीद है. हालांकि कैमरे के MP की संख्या अभी क्लियर नहीं है.

कंपनी पहले ही iQOO 15 स्मार्टफोन लॉन्च कर चुकी है, जिसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और 6.85 इंच का 2K AMOLED डिस्प्ले दिया गया था. iQOO Neo 11 भी फ्लैगशिप फीचर्स के साथ मिड-रेंज में तगड़ा मुकाबला पेश करने के लिए तैयार है.