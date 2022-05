गदर मचाने आ रहा मस्त डिस्प्ले और जबरदस्त बैटरी वाला ये Smartphone, जानें Launch Date और सबकुछ

iQOO Neo 6 Launch in India: कम कीमत में एक नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि स्मार्टफोन ब्रांड iQOO एक नया स्मार्टफोन, iQOO Neo 6 भारत (India) में लॉन्च (Launch) करने जा रहा है. आपको बता दें कि इस ब्रांड न्यू स्मार्टफोन के फीचर्स के साथ-साथ लॉन्च डेट का भी खुलासा कर दिया गया है. इस स्मार्टफोन को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) से खरीदा जा सकेगा. आइए इसके बारे में सबकुछ जानते हैं..

भारत में इस दिन लॉन्च होगा iQOO Neo 6

iQOO ने हाल ही में एक टीजर जारी किया था जिसमें iQOO Neo 6 की लॉन्च डेट, उपलब्धता और कुछ फीचर्स को लेकर खुलासा किया गया था. लेकिन कुछ समय बाद, इस टीजर को डिलीट कर दिया गया. iQOO Neo 6 को 31 मई को भारत में लॉन्च कर दिया जाएगा और जैसा हम आपको बता चुके हैं, इसे आप अमेजन (Amazon) से खरीद सकेंगे. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

iQOO Neo 6 की कीमत

आपको बता दें कि iQOO Neo 6 एक मिड-रेंज स्मार्टफोन होगा जिसकी कीमत का फिलहाल कंपनी की तरफ से कोई खुलासा नहीं किया गया है. यह उम्मीद की जा रही है कि iQOO Neo 6 की कीमत 30 हजार रुपये से कम होगी और ये Motorola Edge 30 और Samsung Galaxy M53 जैसे स्मार्टफोन्स को कड़ी टक्कर देगा. टीजर के हिसाब से iQOO Neo 6 को ब्लू और रेन्बो ग्रेडीएन्ट, इन दो कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया जाएगा.

iQOO Neo 6 का डिस्प्ले, बैटरी

आधिकारिक तौर पर iQOO Neo 6 के फीचर्स का खुलासा नहीं किया गया है लेकिन लीक्स के जरिए इनके बारे में जानकारी जरूर सामने आई है. iQOO Neo 6 में आपको 6.62-इंच का फुल एचडी+ एमोलेड (Full HD+ AMOLED) डिस्प्ले और 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल सकता है. बैटरी की बात करें तो iQOO का लेटेस्ट स्मार्टफोन 4700mAh की बैटरी और 80W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ सकता है.

iQOO Neo 6 के बाकी फीचर्स

आइए iQOO Neo 6 के बाकी फीचर्स के बारे में जानते हैं. क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर (Qualcomm Snapdragon 870 Processor) पर काम करने वाले इस स्मार्टफोन में आपको 12GB तक RAM और 128GB तक का स्टोरेज मिल सकता है. RAM के हिसाब से iQOO Neo 6 को तीन स्टोरेज वेरिएंट्स में खरीदा जा सकता है.

कैमरे की बात करें तो iQOO का ये स्मार्टफोन एक ट्रिपल रीयर कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च किया जा सकता है जिसमें 64MP का प्राइमेरी सेंसर, 12MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 2MP का B&W सेंसर शामिल हो सकता है. एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स (Android 12 out of the box) ओएस पर चलने वाले इस फोन में आपको 16MP का सेल्फी कैमरा भी दिया जा सकता है.