OnePlus के पसीने छुड़ाने आ रहा iQOO का धमाकेदार Smartphone, डिजाइन देख लोग बोले- ये तो परम सुंदर है...

iQOO के स्मार्टफोन्स को भारत में शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस कंपनी के स्मार्टफोन्स ने भारत में अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग बना ली है. अब फैन्स को iQOO के नए स्मार्टफोन का इंतजार है. कंपनी ने उनके इंतजार को खत्म कर दिया है. iQOO 9T इंडिया लॉन्च की तारीख की पुष्टि कर दी गई है. यह भारत में 2 अगस्त को स्नैपड्रैगन 8+ जेन 1 मोबाइल प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित भारत के पहले स्मार्टफोन के रूप में शुरू होगा. यह OnePlus 10T को टक्कर देगा, जो 3 अगस्त को स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 चिप के साथ डेब्यू करेगा. iQOO 9T और OnePlus 10T को एक ही शुरुआती कीमत पर ले जाने के लिए इत्तला दी गई है. आइए जानते हैं iQOO 9T की कीमत (iQOO 9T Price In India) और फीचर्स...

Equipped with power-packed features like the all-new Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform and V1+ Chip, the #iQOO9T is all set to awaken the #MonsterInside in all of us! Block your dates and get ready to welcome #iQOO9T. Launching on 02.08.22 on @amazonIN https://t.co/XED2JaGZJX pic.twitter.com/a2btcvnT90

— iQOO India (@IqooInd) July 21, 2022