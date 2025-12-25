Advertisement
200MP कैमरा और 7,600mAh बैटरी... तहलका मचाने आ रहा iQOO का गजब Smartphone, नई तस्वीर आई सामने

अब iQOO के एक प्रोडक्ट मैनेजर ने न सिर्फ फोन की नई इमेज शेयर की है, बल्कि इसके कई अहम स्पेसिफिकेशन्स की भी पुष्टि कर दी है. इन जानकारियों से साफ है कि iQOO Z11 Turbo एक हाई-परफॉर्मेंस स्मार्टफोन के तौर पर पेश किया जाएगा.

 

Dec 25, 2025, 11:59 AM IST
पिछले कुछ दिनों से iQOO अपने नए स्मार्टफोन iQOO Z11 Turbo को लेकर चीन में लगातार टीज़र जारी कर रहा है. हाल ही में ब्रांड ने फोन के डिजाइन की एक झलक दिखाई थी, जिससे यूज़र्स की उत्सुकता और बढ़ गई थी. अब iQOO के एक प्रोडक्ट मैनेजर ने न सिर्फ फोन की नई इमेज शेयर की है, बल्कि इसके कई अहम स्पेसिफिकेशन्स की भी पुष्टि कर दी है. इन जानकारियों से साफ है कि iQOO Z11 Turbo एक हाई-परफॉर्मेंस स्मार्टफोन के तौर पर पेश किया जाएगा.

iQOO Z11 Turbo का डिजाइन पहली बार सामने
शेयर की गई इमेज में iQOO Z11 Turbo का रियर डिजाइन पहली बार पूरी तरह से देखने को मिला है. फोन में ग्लास बैक पैनल दिया गया है, जिसके साथ फ्लैट एज डिजाइन नजर आता है. पीछे की तरफ स्क्वायर और सर्कल के बीच के शेप वाला यानी स्क्वर्कल कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिसमें कैमरा सेंसर्स लगे हुए हैं. इसके साथ ही एक वर्टिकल पिल-शेप LED भी दी गई है. नीचे की तरफ iQOO की ब्रांडिंग दिखाई देती है. हालांकि अभी तक फोन के फ्रंट डिजाइन से पर्दा नहीं उठा है, लेकिन कंपनी ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म किया है कि इसमें फ्लैट डिस्प्ले मिलेगा.

OLED डिस्प्ले और दमदार बैटरी
iQOO प्रोडक्ट मैनेजर के मुताबिक iQOO Z11 Turbo में 6.59 इंच का OLED डिस्प्ले दिया जाएगा. बताया जा रहा है कि यह स्क्रीन LTPS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करेगी और इसमें 1.5K रेजोल्यूशन मिलेगा. कंपनी का दावा है कि इसी साइज के दूसरे परफॉर्मेंस स्मार्टफोन्स की तुलना में इस फोन की बैटरी लाइफ काफी बेहतर होगी. हाल ही में सामने आए लीक्स के अनुसार, iQOO Z11 Turbo में 7,600mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जो इसे लंबे समय तक चलने वाला पावरफुल डिवाइस बना सकती है.

Snapdragon 8 Gen 5 से मिलेगी फ्लैगशिप परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस की बात करें तो iQOO Z11 Turbo में Qualcomm का लेटेस्ट Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट दिया जाएगा. यह प्रोसेसर फ्लैगशिप लेवल की स्पीड और गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए जाना जाएगा. ऐसे में यह फोन हाई-एंड यूज़र्स और मोबाइल गेमिंग पसंद करने वालों के लिए खास हो सकता है. iQOO हमेशा से अपने Z सीरीज़ फोन्स को परफॉर्मेंस-फोकस्ड रखता आया है और Z11 Turbo भी उसी राह पर चलता नजर आ रहा है.

कैमरा सेगमेंट में बड़ा अपग्रेड
फोटोग्राफी के मामले में भी iQOO Z11 Turbo काफी दमदार बताया जा रहा है. फोन में 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा दिया जाएगा, जो हाई-रिज़ॉल्यूशन फोटोग्राफी के लिए जाना जाएगा. इसके अलावा, भरोसेमंद टिप्सटर Digital Chat Station की एक Weibo पोस्ट के मुताबिक, फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा. वहीं, रियर साइड पर सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल का कैमरा भी दिया जा सकता है. यह कैमरा सेटअप रोज़मर्रा की फोटोग्राफी के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है.

सिक्योरिटी और मजबूती पर भी ध्यान
iQOO Z11 Turbo में सिक्योरिटी के लिए अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिए जाने की बात सामने आई है. इसके अलावा, फोन में मेटल मिडिल फ्रेम दिया जाएगा, जिससे इसकी मजबूती बढ़ेगी. डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए इसमें IP68/69 लेवल की रेटिंग मिलने की उम्मीद है, जो इसे प्रीमियम कैटेगरी के स्मार्टफोन्स के बराबर खड़ा करती है.

लॉन्च टाइमलाइन को लेकर क्या संकेत
फिलहाल iQOO ने Z11 Turbo की लॉन्च डेट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. हालांकि, 2025 के आखिर के करीब पहुंचने के साथ यह माना जा रहा है कि कंपनी इस फोन को जनवरी 2026 में लॉन्च कर सकती है. आने वाले दिनों में iQOO की तरफ से इस फोन से जुड़ी और जानकारी सामने आने की उम्मीद है.

