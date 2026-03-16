DSLR जैसी सेल्फी और हफ्तों चलने वाली बैटरी; iQOO Z11x 5G की सेल आज से शुरू, जानिए फीचर्स

iQOO का नया स्मार्टफोन iQOO Z11x 5G आज यानी 16 मार्च से बिक्री के लिए उपलब्ध हो गया है. इसकी पहली सेल दोपहर 12 बजे से शुरू हुई है. यह स्मार्टफोन Amazon पर खरीदा जा सकता है. इस फोन को 12 मार्च को लॉन्च किया गया था और यह पिछले साल अप्रैल में आए iQOO Z10x का अपग्रेडेड वर्जन है. नए मॉडल में कंपनी ने कई बड़े बदलाव किए हैं, जिनमें सबसे बड़ा अपग्रेड इसकी बैटरी और फ्रंट कैमरा है.

बड़ी बैटरी और बेहतर सेल्फी कैमरा

नए iQOO Z11x 5G में 7,200mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो पुराने मॉडल की 6,500mAh बैटरी से ज्यादा है. बड़ी बैटरी के कारण यूजर्स को लंबे समय तक फोन इस्तेमाल करने में आसानी होगी. इसके अलावा सेल्फी कैमरा भी काफी बेहतर किया गया है. जहां पिछले मॉडल में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा था, वहीं इस नए फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इससे वीडियो कॉल और सेल्फी की क्वालिटी पहले से ज्यादा बेहतर हो सकती है.

डिस्प्ले और परफॉर्मेंस

iQOO Z11x 5G में 6.76 इंच का LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. इसके अलावा इसमें 1,200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जिससे तेज धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देती है. परफॉर्मेंस के लिए फोन में MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट दिया गया है. इसके साथ 8GB तक LPDDR4x RAM और 256GB तक UFS 3.1 स्टोरेज का विकल्प मिलता है. कंपनी का दावा है कि यह फोन AnTuTu बेंचमार्क में 10 लाख से ज्यादा का स्कोर हासिल कर सकता है.

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कैमरा सेटअप और वीडियो रिकॉर्डिंग

कैमरा की बात करें तो इस फोन में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 50 मेगापिक्सल का Sony AI प्राइमरी सेंसर और 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा शामिल है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 32 मेगापिक्सल का पंच-होल फ्रंट कैमरा दिया गया है. खास बात यह है कि फोन के फ्रंट और रियर दोनों कैमरे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करते हैं.

बैटरी, सॉफ्टवेयर और अन्य फीचर्स

इस स्मार्टफोन में 7,200mAh की बड़ी बैटरी के साथ 44W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है. कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी हेल्थ छह साल तक बेहतर बनी रह सकती है. फोन Android 16 आधारित OriginOS 6 पर चलता है. कंपनी दो साल तक Android अपडेट और चार साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा भी कर रही है. इसके अलावा फोन में ड्यूल सिम सपोर्ट, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और IP68 व IP69+ रेटिंग दी गई है, जिससे यह धूल और पानी से काफी हद तक सुरक्षित रहता है.

कीमत, ऑफर्स और उपलब्धता

iQOO Z11x 5G को तीन वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. इसके 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत 18,999 रुपये है. वहीं 8GB RAM और 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 20,999 रुपये रखी गई है. इसके अलावा 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला टॉप वेरिएंट 22,999 रुपये में आता है. बैंक ऑफर्स के तहत Axis Bank और State Bank of India के क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर ग्राहकों को 2,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है. यह स्मार्टफोन Amazon, iQOO की आधिकारिक वेबसाइट और अन्य रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध है. कंपनी ने इसे दो रंगों – Prismatic Green और Titan Black – में लॉन्च किया है.