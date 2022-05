iQOO का Smartphone आज ढाएगा कहर! चुटकियों में होगा फुल चार्ज, कूट-कूटकर भरे हैं फीचर्स; जानिए कीमत

iQOO Z6 Pro, Z6 44W Goes On Sale in India: iQOO Z6 Pro 5G और iQOO Z6 44W को भारत में 27 अप्रैल को आधिकारिक बनाया गया था. देश में 4 मई को सुबह 12 बजे (स्थानीय समयानुसार) से, दोनों स्मार्टफोन iQOO India के ऑनलाइन स्टोर और Amazon India के माध्यम से खरीदने के लिए उपलब्ध हैं. यहां दोनों स्मार्टफोन की कीमत और लॉन्च ऑफर्स के बारे में सारी जानकारी दी गई है.

iQOO Z6 Pro, Z6 44W Price in India

iQOO Z6 Pro 5G तीन ऑप्शन्स में आता है, जैसे 6 जीबी रैम + 128 जीबी स्टोरेज, 8 जीबी रैम + 128 जीबी स्टोरेज और 12 जीबी रैम + 256 जीबी स्टोरेज. इन वेरिएंट्स की कीमत क्रमश: 23,999 रुपये, 24,999 रुपये और 28,999 रुपये हैं. iQOO Z6 44W तीन फ्लेवर में आता है, जैसे 4 जीबी रैम + 128 जीबी स्टोरेज, 6 जीबी रैम + 128 जीबी स्टोरेज और 8 जीबी रैम + 128 जीबी स्टोरेज. इस क्रम में इन वेरिएंट की कीमत 14,499 रुपये, 15,999 रुपये और 16,999 रुपये है.

iQOO Z6 Pro, Z6 44W Launch Offers

iQOO Z6 Pro 5G के खरीदार आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड ट्रांसजेक्शन पर 3,000 रुपये (Z6 प्रो के लिए) या 1,000 रुपये (Z6 44W के लिए) छूट के साथ-साथ कोटक बैंक और आरबीएल बैंक क्रेडिट/डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ईएमआई ट्रांसजेक्शन पर 10% छूट जैसे लॉन्च ऑफर का लाभ उठा सकते हैं.। इसके अलावा, खरीदार अमेजन इंडिया पर 1,000 रुपये के ऑफ कूपन का भी लाभ उठा सकते हैं. अन्य ऑफर्स में नो-कॉस्ट ईएमआई और एक्सचेंज डिस्काउंट शामिल हैं.

iQOO Z6 Pro 5G Specifications

iQOO Z6 Pro 5G में 6.44-इंच AMOLED FHD + 90Hz डिस्प्ले, 16-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और 64-मेगापिक्सल (मुख्य) + 8-मेगापिक्सल (अल्ट्रावाइड) + 2-मेगापिक्सल (मैक्रो) ट्रिपल कैमरा यूनिट है. स्नैपड्रैगन 778G संचालित हैंडसेट में 12GB तक LPDDR4x रैम, 256GB तक UFS 2.2 स्टोरेज और 4,700mAh की बैटरी है जो 66W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, FunTouchOS 12 के साथ Android 12 OS और इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर है.

iQOO Z6 44W Specifications

iQOO Z6 44W में 6.44-इंच AMOLED FHD + 60Hz डिस्प्ले, 16-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 50-मेगापिक्सल (मुख्य) + 2-मेगापिक्सल (मैक्रो) + 2-मेगापिक्सल (डेप्थ) ट्रिपल कैमरा है. स्नैपड्रैगन 680 SoC डिवाइस को 8GB तक LPDDR4x रैम, 128GB तक UFS 2.2 स्टोरेज, 44W रैपिड चार्जिंग के साथ 5,000mAh की बैटरी, FunTouch OS 12 फ्लेवर्ड Android 12 OS और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ पावर देता है.