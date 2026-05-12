ईरान के नए TAX से घबराई Google-Meta! क्या हमारी जेब से भी कटेगा पैसा? जानिए हर सवाल का जवाब

Iran Undersea Cable Tax: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अब जमीन और आसमान से निकलकर समुद्र की गहराइयों तक जा पहुंचा है. ईरान ने एक ऐसा मास्टरप्लान तैयार किया है जिसे दुनिया डिजिटल नाकेबंदी के रूप में देख रही है. इस योजना के तहत ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की खाड़ी से गुजरने वाली उन अंडरसी इंटरनेट केबल्स पर भारी-भरकम टैक्स लगाने की तैयारी में है, जिनसे दुनिया का 99% डेटा ट्रैफिक दौड़ता है.
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Iran Undersea Cable Tax: इंटरनेट का 99% ट्रैफिक जिन पतली और पानी के बीच बिछे केबल्स के जरिए समुद्र के नीचे दौड़ता है, उन पर अब टैक्स लगाने की योजना बन चुकी है. मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अब ईरान समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स पर टैक्स लगाने की तैयारी में है. ईरान की IRGC ने एक ऐसा तीन- स्टेप का प्लान तैयार किया है, जो सीधे तौर पर गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों को भी चिंता में डाल सकता है. मिडिल ईस्ट की यह लड़ाई अब सिर्फ देशों के बीच की नहीं रही, बल्कि इसका असर अब सीधा आपकी जेब और इंटरनेट की स्पीड पर पड़ने वाला है. डेटा प्राइवेसी से लेकर महंगे होते क्लाउड स्टोरेज तक, ईरान की यह डिजिटल नाकेबंदी दुनिया भर के लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है.
हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को आपस में कनेक्ट करने वाला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जो अभी तक सिर्फ कच्चे तेल की सप्लाई के लिए जाना जाता था, अब इंटरनेट की दुनिया का नया टोल बूथ बनने वाला है. ईरान की सैन्य इकाई इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान अब समुद्र के नीचे बिछी उन अंडरसी केबल्स से भारी-भरकम टैक्स वसूलने की तैयारी में है, जो दुनिया भर के इंटरनेट का 99% ट्रैफिक संभालती हैं.
ईरान की समाचार एजेंसियों ने ईरान की इस तैयारी को डिजिटल पावर हासिल करने का तरीका बताया है. इसके लिए एक तीन चरणों वाला मास्टरप्लान तैयार किया गया है-
ट्रांजिट टैक्स और टोल
गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों से इन केबल्स के गुजरने के बदले भारी एंट्री फीस और सालाना ट्रांजिट टैक्स सूलना.
ईरान की योजना के मुताबिक दूसरे चरण में Meta, Amazon, Microsoft और Google जैसी बड़ी कंपनियों को ईरानी कानूनों के तहत काम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, अगर इन कंपनियों का डेटा ईरान के समुद्री क्षेत्र से गुजरता है तो उन्हें ईरानी कानूनों के दायरे में काम करना होगा.
सिर्फ टैक्स ही नहीं ईरान अपनी योजना के तीसरे चरण के तहत इन केबल्स की मरम्मत और रखरखाव का पूरा जिम्मा भी लेना चाहता है. इन केबल्स का रखरखाव का जिम्मा सिर्फ ईरानी कंपनियों के पास होगा, जिससे विदेशी हस्तक्षेप पूरी तरह खत्म हो जाएगा.
आम जनता पर क्या होगा असर?
अगर ईरान इस योजना को लागू करने में सफल हो जाता है, तो इसका सीधा असर आपकी जेब और आपके इंटरनेट की स्पीड के साथ प्राइवेसी पर भी पड़ेगा.
टेक कंपनियों को अगर ईरान को टैक्स देना पड़ेगा तो टैक्स के करोड़ों डॉलर के टोल की भरपाई यूजर्स की जेब से ही कंपनियां करना चाहेंगी. यानी YouTube Premium, Google One, और Microsoft 365 जैसे सब्सक्रिप्शन की कीमत बढ़ सकती है.
अगर कंपनियां ईरान के रास्ते से बचने के लिए डेटा को दूसरे लंबे रास्तों से भेजती हैं, तो लेटेंसी बढ़ जाएगी. इससे ऑनलाइन गेमिंग में लैग आएगा और 4K वीडियो स्ट्रीमिंग के दौरान बफरिंग बढ़ सकती है.
वहीं अगर ईरान की योजना के अनुसार ईरानी कंपनियों को रखरखाव मिलता है, तो इससे डेटा प्राइवेसी का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा. ईरानी कानूनों के तहत डेटा प्रोसेस होने का मतलब है कि यूजर्स की निजी प्राइवेसी वहां की निगरानी एजेंसी की रडार पर आ सकती है.
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ईरान का तर्क है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक छिपा हुआ राजमार्ग है, जहां से हर दिन 10 ट्रिलियन डॉलर का वित्तीय लेनदेन होता है. ईरान इसे अपनी संप्रभुता का हिस्सा मानता है. जानकारों का कहना है कि अगर इन केबल्स में कुछ दिनों का भी व्यवधान आता है, तो दुनिया को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है.
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