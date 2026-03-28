जैमिंग भी फेल, रडार भी ढेर! होर्मुज में ईरान के 'FPV सुसाइड ड्रोन्स' से कैसे निपटेंगे ट्रंप के जांबाज?

Iran FPV Suicide Drones: मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ तनाव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. अमेरिका इजरायल और ईरान युद्ध हर दिन खतरनाक रूप लेता जा रहा है. मिडिल ईस्ट में चला रहा संघर्ष का असर पूरी दुनिया पर दिखने लगा है. इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की चिंताएं बढ़ा दी हैं. ईरान ने यूक्रेन युद्ध के अनुभवों से सबक लेते हुए अपनी सैन्य रणनीति में ऐसा बदलाव कर दिया है जिससे निपटने में अमेरिका की हाई-टेक टेक्नोलॉजी लगभग पस्त नजर आ रही है.

जैमिंग तकनीक हुई नाकाम

द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार ईरान समर्थित मिलिशिया ने हाल ही में बगदाद में अमेरिकी संपत्तियों, जिसमें एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और एक एयर डिफेंस रडार शामिल है पर FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू सुसाइड ड्रोन्स से हमला किया. हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन ड्रोन्स में फाइबर-ऑप्टिक गाइडेंस का प्रयोग किया गया था. फाइबर-ऑप्टिक गाइडेंस ड्रोन टेक्नोलॉजी ऐसी संचार प्रणाली होती है जिसमें ऑपरेटर और ड्रोन बहुत ही पतली और लंबी कांच की नली यानी फाइबर-ऑप्टिक केबल से जुड़े होते हैं।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिलिशिया एक ऐसा सशस्त्र नागरिक समूह होता है जो नियमित सेना का हिस्सा नहीं होता लेकिन इमरजेंसी में स्थानीय रक्षा के लिए संगठित होकर लड़ता है.

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आमतौर पर अमेरिकी सेना ड्रोन्स को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की मदद लेती है जो ड्रोन और ऑपरेटर के बीच के रेडियो सिग्नल को जाम कर देती है. लेकिन फाइबर-ऑप्टिक ड्रोन्स में कंट्रोल वायर की सहायता से सिग्नल भेजे जाते हैं जिन्हें जैम करना लगभग नामुमकिन है. यह ठीक वैसी ही टेक्नोलॉजी है जैसी रूस ने यूक्रेन के कुर्स्क इलाके में इस्तेमाल की थी.

FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू सुसाइड ड्रोन्स क्या होता है

FPV सुसाइड ड्रोन्स आज के समस के सबसे खतरनाक हथियार हैं. सरल शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा छोटा उड़ने वाला बम होता है जिसे चलाने वाला ऑपरेटर बिल्कुल वैसे ही देखता है जैसे वह खुद उस ड्रोन के अंदर बैठा हो. इसमें ड्रोन के आगे एक कैमरा लगा होता है जो सीधे ऑपरेटर के स्क्रीन पर लाइव वीडियो भेजता है. इस टेक्नोलॉजी से ऑपरेटर को ऐसा लगता है जैसे वह खुद ड्रोन में मौजूद हो, जिससे वह ड्रोन को बहुत ही सटीक तरीके से खिड़कियों, बंकरों या टैंकों के छोटे छेदों के अंदर भी घुसा सकता है.

आखिर क्यों कहते हैं इसे सुसाइड ड्रोन?

इस तरह के ड्रोन के ऊपर विस्फोटक जैसे RPG का गोला या ग्रेनेड बंधा होता है. इनका काम टारगेट को खोजना और उससे टकराकर खुद को नष्ट कर लेना होता है. यानी यह एक वन-वे मिशन पर होते हैं, यही वजह है इन्हें सुसाइड ड्रोन कहा जाता है.

ट्रंप की मुश्किल रणनीति

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए होर्मुज में जमीनी और नेबी ऑपरेशनों पर विचार कर रहे हैं. डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अमेरिकी सैनिक या युद्धपोत ईरान के तट के पास जाते हैं तो वे इन ड्रोन्स के लिए आसान निशाना बन जाएंगे.

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज के मार्टिन सैम्पसन के मुताबिक अमेरिका के पास फिलहाल यूक्रेन की तरह लेयर्ड एंटी-ड्रोन प्रोटेक्शन यानी मल्टीलेवल डिफेंस कवच की कमी है. अमेरिका को अब तक इराक और अफगानिस्तान में सिर्फ गोलियों और बारूदी सुरंगों का सामना करना पड़ा था लेकिन ईरान का यह ड्रोन युद्ध पूरी तरह से अलग और खतरनाक है.

हथियारों की कमी?

सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि हथियारों की सप्लाई भी अमेरिका के लिए सिरदर्द बनी हुई है. वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन इस बात पर विचार कर रहा है कि जो एयर डिफेंस मिसाइलें यूक्रेन को भेजी जानी थीं उन्हें फिलहाल अपने इस्तेमाल के लिए रखा जाए. इसमें पैट्रियट और THAAD जैसे हाई-टेक इंटरसेप्टर शामिल हैं, जिनकी मांग मध्य पूर्व और यूक्रेन दोनों जगह है. Patriot और THAAD जैसी महंगी डिफेंस सिस्टम्स की मांग यूक्रेन और मिडिल ईस्ट दोनों जगहों पर अमेरिका के लिए है. खबर है कि पेंटागन ने कांग्रेस को सूचित किया है कि वह यूक्रेन की मदद के बजाय अपने स्टॉक को फिर से भरने के लिए करीब 750 मिलियन डॉलर का फंड डायवर्ट कर सकता है.

यूरोपीय डिप्लोमेंट्स ने द पोस्ट को बताया कि वे इस बात से चिंतित हैं कि अमेरिका इतनी तेजी से गोला-बारूद का इस्तेमाल कर रहा है कि यूक्रेन की सप्लाई सिस्टम में बाधा आ सकती है. यूरोपीय अधिकारी के मुताबिक किसी भी तरह के बदलाव से संभवतः बाद में होने वाली सप्लाई प्रभावित होगी न कि पहले से ही सप्लाई की जा रही वस्तुओं पर.

कुल मिलाकर ईरान के ड्रोन और हथियारों की कमी दोनों मिलकर अमेरिका के लिए नई चुनौती बन रहे हैं. हालांकि अमेरिकी सेना के पास अभी भी बेहतर इंटेलिजेंस और लंबी दूरी की मारक क्षमता है, लेकिन बदलते युद्ध के तरीके ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में लड़ाई का स्वरूप पूरी तरह बदल सकता है.

अब देखना यह है कि ट्रंप प्रशासन इस बदलते युद्ध क्षेत्र में अपने जांबाज सैनिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करता है और हथियारों की इस वैश्विक कमी से कैसे निपटता है.

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क्या है होर्मुज विवाद

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि होर्मुज दुनिया का सबसे अहम तेलमार्ग है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति का करीब 20% हिस्सा गुजरता है. फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ने वाला यह 33-39 किमी चौड़ा मार्ग प्रमुख खाड़ी देशों से तेल निर्यात के लिए इकलौता रास्ता है. जंग शुरू होने के बाद ईरान ने इसे एक तरह से बंद कर दिया है और सिर्फ कुछ ही देश की जहाजों को जाने की अनुमति है. ईरान पहले भी कई बार चेतावनी दे चुका है कि अगर उस पर दबाव बढ़ा तो वह इस होर्मु ज को बंद कर सकता है. वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए खुला रखना चाहते हैं.

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