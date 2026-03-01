ईरान में 'डिजिटल सन्नाटा'! अमेरिका-इजरायल के हमलों के बीच सोशल मीडिया ऐप्स हुए ठप, दुनिया से कटा देश

Iran Internet Blackout 2026: ईरान पर अमेरिका और इजरायल के भीषण हमलों के बीच वहां की सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया है. पिछले लगभग 22–23 घंटों से देश दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ है. हमलों की जानकारी और घरेलू विद्रोह को रोकने के लिए प्रशासन ने अपनी ही जनता को डिजिटल रूप से खामोश कर दिया है.
Trending Photos
Iran Internet Blackout 2026: मिडिल ईस्ट (Middle East) की आग अब बेकाबू होती जा रही है. एक तरफ अमेरिका और इजरायल की मिसाइलें ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान सरकार ने अपनी ही जनता पर 'डिजिटल स्ट्राइक' कर दी है. नेटब्लॉक्स की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान में पिछले लगभग 22–23 घंटों से पूरी तरह इंटरनेट ब्लैकआउट (Internet Blackout) है. दुनिया जहां संकट के समय अपनों से जुड़े रहने की कोशिश करती है, वहीं ईरान में इस समय पूरी तरह इंटरनेट बंद है. अभी ईरान में सभी काम ऑफलाइन हो रहे हैं. अभी ईरान में इंटरनेट कनेक्टिविटी सिर्फ 1% रह गई है.
ईरान पर होने वाली इस स्ट्राइक को इजरायल ने 'ऑपरेशन लायन रोर' और अमेरिका ने 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' नाम दिया है. आज सुबह से ही तेहरान, इस्फहान और शिराज जैसे बड़े शहरों में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है. इजरायली वायुसेना ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस साइट्स को तबाह करने का दावा किया है. इस भीषण गोलाबारी के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के मारे जाने की भी खबरें आ रही हैं.
यह भी पढ़ें:- शराफत छोड़ 'Naughty' होगा ChatGPT? कोडिंग में मिला बड़ा सुराग, अब नटखट सवालों के...
नेटवर्क मॉनिटरिंग संस्थाओं का कहना है कि ईरान में इंटरनेट कनेक्टिविटी का स्तर गिरकर केवल 1% रह गया है. ईरान सरकार नहीं चाहती कि हमलों की तस्वीरें या वीडियो दुनिया के सामने आएं या यहां के लोग आपस में संगठित हो सकें. सरकार को डर है कि इंटरनेट के जरिए अमेरिका और इजरायल मनोवैज्ञानिक युद्ध (Psychological Warfare) छेड़ सकते हैं. देश के अंदर बढ़ते गुस्से को देखते हुए सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर कनेक्टिविटी काट दी है. इंटरनेट नहीं होने से जुकरबर्ग और मस्क के ऐप्स ठप पड़े हुए हैं. अभी ईरान में कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं चल पा रहा है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंटरनेट बंद होने से ईरानी नागरिकों के लिए आपातकालीन सेवाएं भी पहुंच से बाहर हो गई हैं. अस्पतालों में डिजिटल रिकॉर्ड और बैंकिंग में ऑनलाइन पेमेंट पूरी तरह बंद हैं. बिना किसी सूचना तंत्र के पूरा देश इस वक्त डिजिटल अंधेरे में है.
इस युद्ध का असर सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि आसमान में भी दिख रहा है. सुरक्षा कारणों से खाड़ी देशों (Gulf Countries) ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है. दुबई, अबू धाबी और दोहा जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर उड़ानें रोक दी गई हैं. हजारों यात्री बीच रास्ते में फंसे हुए हैं और एयर इंडिया सहित कई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस को अपने रूट बदलने पड़े हैं.
संयुक्त राष्ट्र (UN) ने इस स्थिति पर गहरी चिंता जताई है. यूएन चीफ ने चेतावनी दी है कि यह युद्ध दुनिया को विनाश की कगार पर ले जा सकता है. वहीं अमेरिका का कहना है कि यह हमला ईरान के परमाणु खतरों को खत्म करने के लिए जरूरी था.
यह भी पढ़ें- आधार सेंटर ढूंढने का झंझट खत्म! UIDAI और Google ने मिलाया हाथ, अब Maps से एक क्लिक..