अब टेक कंपनियों पर हमला? ईरान की 1 किलोमीटर वाली डेडलाइन से घबराई Dell, मिडिल ईस्ट के इन देशों में ट्रैवल पर लगाया बैन!

Iran Dell Threat News: अमेरिका इजरायल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध अब सरहदों से निकलकर कॉर्पोरेट दफ्तरों तक पहुंच सकता है. ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अमेरिकी टेक दिग्गज डेल समेत कई कंपनी को आतंकी संस्था घोषित कर सीधा निशाना बनाने की धमकी दी है. इसके जवाब में डेल ने अपने हजारों कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी नो-ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है.
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Iran Dell Threat News: मिडिल ईस्ट में हो रहे युद्ध का असर अब सिर्फ सरहदों पर ही सीमीत नहीं है बल्कि अब इस युद्ध की चपेट में टेक कंपनियां भी आती दिखाई दे रही हैं. अमेरिका से जंग के बीच ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने एक बड़ा कमद उठाते हुए अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी Dell समेत 18 बड़ी कंपनियों को आतंकवादी संस्था घोषित कर दिया है. ईरान की तरफ से मिली सीधी धमकियों और 'अगला निशाना' बनने की धमकी के बाद डेल सावधान हो गई है.
डेल ने ईरान की धमकी को देखते हुए अपने हजारों कर्मचारियों की जान बचाने के लिए इमरजेंसी नो-ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है. कंपनी ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट की यात्राओं पर पूरी तरह रोक लगा दी है बल्कि वहां मौजूद स्टाफ को तुरंत ऑफिस छोड़कर वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया है. आखिर क्या वजह है कि ईरान के निशाने पर टेक कंपनियां आई और क्या अब कॉर्पोरेट जगत पर भी युद्ध का साया मंडरा रहा है? आइए जानते हैं...
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डेल ने अपने कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे अप्रैल के मध्य तक काम के सिलसिले में मिडिल ईस्ट की यात्रा न करें. इसके साथ ही डेट की एक टीम इस पूरे मामले की स्थिति पर पैनी नजर रख रही है. कर्मचारियों को कुछ देशों में जानें, वहां से आने या वहां से होकर गुजरने से भी मना कर दिया है. बता दें कि ये सभी फैसला कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है. ये देश हैं
इजरायल, लेबनान और जॉर्डन.
खाड़ी देश
बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE.
इसके साथ ही इन क्षेत्रों में रहने वाले कर्मचारियों को अगले आदेश तक वर्क फ्रॉम होम करने की ही सलाह दी गई है.
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ईरान के IRGC ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट के माध्यम से डेल, अमेजन और कई दूसरी आईटी और फाइनेंस कंपनियों समेत 18 कंपनियों पर अमेरिकी सरकार के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया है. ईरान ने यह भी दावा किया है कि ये कंपनियां अमेरिकी और इजरायली हमलों के लिए डेटा और AI का इस्तेमाल कराती है. IRGC ने यह भी चेतावनी दी है कि इन कंपनियों के ऑफिस अब उनके वैध लक्ष्य जोन में है.
इसके साथ ही ईरान ने कर्मचारियों को तुरंत ऑफिस छोड़ने और लोकल लोगों को इन कंपनियों के ऑफिस से 1 किलोमीटर दूर रहने की चेतावनी दी है. डेल ने इसके जवाब में अपने स्टाफ को काउंसलिंग और इमरजेंसी हेल्थ हेल्प जैसे ISOS ऐप जैसी सुविधाएं देना शुरू कर दिया है.
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