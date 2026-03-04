ईरान-इजरायल जंग का 'डिजिटल साइड इफेक्ट'; क्या आपका भी इंटरनेट हो सकता है ठप? जानिए पूरा सच

Advertisement
Iran-Israel Conflict 2026: ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच सुलगती जंग की आग अब डिजिटल दुनिया के लिए भी खतरा बन गई है. यह संघर्ष सिर्फ जमीनी सरहदों तक अब सीमित नहीं है बल्कि इससे ग्लोबल इंटरनेट पर भी बड़ा खतरा है. UAE में Amazon AWS के डेटा सेंटर पर हुए हालिया हमले ने सबको चौंका दिया है और यह साबित कर दिया है कि आधुनिक युद्ध का असली निशाना अब क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 04, 2026, 08:08 AM IST
Iran-Israel Conflict 2026: ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ता सैन्य तनाव अब सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं है. इसका असर सीधे दुनिया की डिजिटल व्यवस्था पर दिखने लगा है. मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने वैश्विक डिजिटल साम्राज्य की नींव हिला दी है. ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते संघर्ष ने ग्लोबल क्लाउड सर्विस की पोल खोल दी है और दुनिया भर के डिजिटल नेटवर्क को खतरे में डाल दिया है. हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में Amazon (AWS) के डेटा सेंटर पर हुए हमलों ने यह साफ कर दिया है कि आधुनिक युद्ध का अगला निशाना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है.

मिडिल ईस्ट को युद्ध के मैदान में तब्दील होने से न सिर्फ इंटरनेट की मेन सप्लाई लाइन अंडर-सी केबल्स खतरे में है बल्कि दुनियाभर में AI प्लेटफॉर्म्स, बैंकिंग सिस्टम और एविएशन नेटवर्क पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं. यह मात्र कुछ देशों के लिए खतरा नहीं बल्कि ग्लोबल क्लाउड स्टेबिलिटी के लिए  भी रेड अलर्ट है जो आपकी ऑनलाइन दुनिया को कभी भी बंद कर सकता है.

AWS डेटा सेंटर पर हमला
बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में UAE में स्थित Amazon Web Services के एक बड़े डेटा सेंटर पर हमला हुआ. इस हमले से वहां आग लग गई और सर्विस को बंद करना पड़ा. इसका असर केवल UAE तक सीमित नहीं रहा बल्कि बहरीन समेत कई आसपास के देशों में कनेक्टिविटी और बिजली की समस्या पैदा हो गई.

क्यों है यह पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात?

बीते एक दशक में खाड़ी देश यानी UAE, सऊदी अरब, बहरीन ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी के बड़े सेंटर बन गए हैं. Claude और Copilot जैसे बड़े AI प्लेटफॉर्म्स के लिए डेटा प्रोसेसिंग भी इन्हीं देशों से होती है. हमले के बाद नेटवर्क जाम होने से इन AI टूल्स की रफ्तार रुक सकती है.
समुद्री केबल का भी बड़ा खतरा है. इंटरनेट ट्रैफिक का एक बड़ा हिस्सा लाल सागर के नीचे बिछी केबलों से होकर जाता है. अगर युद्ध में इन केबलों को नुकसान पहुंचता है तो एशिया के साथ-साथ यूरोप के बीच इंटरनेट पूरी तरह ठप हो सकता है.

ये भी पढ़ेंः क्या आपका IP रेटिंग वाला Waterproof फोन वाकई सेफ है? रंग खेलने से पहले जानें सच

साइबर वॉर
जानकारों का मानना है कि मिडिल ईस्ट में हो रहा युद्ध अब केवल मिसाइलों तक सीमित नहीं है. रूस-यूक्रेन युद्ध की तरह यहां भी साइबर अटैक का खतरा बढ़ गया है. साइबर सुरक्षा फर्म Check Point के मुताबिक ईरान और उसके समर्थक देश अमेरिका और उसके सहयोगियों के बैंकिंग, टेलीकॉम और पावर ग्रिड को भी निशाना बना सकते हैं.

EIIRTrend के CEO पारीक जैन के मुताबिक खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य बेस होने के कारण वहां का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा खतरे पर है. क्लाउड में आने वाली रुकावट मॉडल ट्रेनिंग और रियल-टाइम ऐप्स को पूरी तरह रोक सकती है.

ये भी पढ़ेंः चार्जिंग की टेंशन खत्म! Apple लाया 24 घंटे चलने वाला MacBook, जानिए कीमत और फीचर्स

