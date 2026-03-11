सिर्फ चूल्हा ही नहीं, अब मोबाइल नेटवर्क भी होगा ठंडा! LPG संकट ने रोकी 5G टावरों की रफ्तार, आप पर कितना होगा असर?

Advertisement
Hindi Newsटेकसिर्फ चूल्हा ही नहीं, अब मोबाइल नेटवर्क भी होगा ठंडा! LPG संकट ने रोकी 5G टावरों की रफ्तार, आप पर कितना होगा असर?

5G Network Disruption India: ईरान-इजरायल के बीच हो रहे युद्ध की चिंगारी अब भारतीय स्मार्टफोन यूजर्स के सिग्नल तक पहुंचने लगी है. मिडिल ईस्ट में हो रही जंग के कारण बिगड़ी सप्लाई चेन ने भारत में एक ईंधन संकट ला दिया है. जहां एक ओर सरकार ने घरेलू रसोई को प्राथमिकता देते हुए LPG के कमर्शियल इस्तेमाल पर कड़े फैसले लिए हैं तो वहीं दूसरी ओर इसका सीधा असर मोबाइल नेटवर्क पर भी पड़ सकता है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 11, 2026, 10:43 AM IST
5G Network Disruption India: मिडिल ईस्ट में सुलग रही ईरान-इजरायल जंग की आग का असर अब दुनियाभर में देखने को मिल रहा है. इस जंग ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है. लेकिन क्या आपने सोचा है कि सरहदों पर चल रही वार का असर आपके गैस चूल्हे से लेकर मोबाइल के सिग्नल तक पड़ सकता है? जी हां ईरान-इजराइल जंग के बीच भारत में ईंधन को लेकर बड़ा संकट पैदा हो गया है जिसने देश के टेलिकॉम सेक्टर की नींद उड़ा दी है.

देश में जल्द ही मोबाइल कॉलिंग और इंटरनेट सेवाओं में बड़ी रुकावट आ सकती है. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन यानी DIPA ने चेतावनी दे दी है कि टेलिकॉम टावर बनाने वाली कंपनियों को LPG सप्लाई रोक दी गई है जिससे टावर उत्पादन पर बुरा असर पड़ने लगा है.

क्यों पैदा हुआ यह संकट?
सरकार के एक आदेश के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 5 मार्च 2026 से टावर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को LPG की सप्लाई पर रोक लगा दी है. सरकार का निर्देश है कि फिलहाल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा खरीदी गई पूरी गैस सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं यानी घरों में खाना बनाने के लिए ही इस्तेमाल की जाए.

टावर बनाने में LPG का क्या काम?
अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि LPG और मोबाइल टावर का क्या कनेक्शन? इसका जवाब है कि टावर बनाने की प्रक्रिया में गैल्वेनाइजेशन यानी लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाना सबसे अहम हिस्सा है. इस काम में भट्ठियों को गर्म रखने के लिए भारी मात्रा में LPG की जरूरत होती है. सप्लाई रुकने के कारण टावर बनाने वाली फैक्ट्रियों में काम प्रभावित हो रहा है. अगर ये प्लांट एक बार पूरी तरह से बंद हो गए तो इन्हें फिर से शुरू करने में लंबा समय और भारी लागत लगेगी.

आम यूजर्स पर भी होगा सीधा असर

इसका असर आम यूजर्स पर भी होगा. अगर नए टावर नहीं लगेंगे जिससे 5G रोलआउट और नेटवर्क कवरेज बढ़ाने का काम धीमा हो जाएगा.

बिजली कटने पर टावर चलाने के लिए डीजल और ईंधन की कमी होने से मोबाइल नेटवर्क गायब हो सकते हैं.

इंटरनेट सर्विस में रुकावट आने के कारण से ऑनलाइन पेमेंट, हेल्थकेयर और जरूरी सरकारी सेवाओं पर बुरा असर पड़ सकता है.

DIPA ने दूरसंचार विभाग से मांग की है कि इस मामले को ध्यान दें और पेट्रोलियम मंत्रालय से बात कर टावर निर्माताओं के लिए गैस सप्लाई फिर से शुरू कराएं.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

LPG Crisis5G Network Disruption India

