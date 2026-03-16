LPG संकट तो कुछ भी नहीं, असली बम फूटना तो बाकी है, 1 अप्रैल से आपकी जेब पर लगेगी 'जंग की आग', AC, कार, TV, फ्रिज...लिस्ट है लंबी

Iran Israel War Impact: गल्फ क्षेत्र में चल रहे युद्ध का असर अब वैश्विक सप्लाई चेन और कच्चे माल की कीमतों पर दिखाई देने लगा है. इसका सीधा प्रभाव भारत में बनने वाले कई उत्पादों पर पड़ सकता है. उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि अप्रैल से कार, दोपहिया वाहन, टीवी, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर जैसी कई चीजों की कीमतें 5-6% तक बढ़ सकती हैं. निर्माताओं का कहना है कि इनपुट कॉस्ट यानी कच्चे माल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी, अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लागत में उछाल और डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी ने कंपनियों के लिए लागत को काफी बढ़ा दिया है. ऐसे में कंपनियों के पास कीमत बढ़ाने के अलावा ज्यादा ऑप्शन नहीं बचे हैं.

ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां कर रही हैं तैयारी

ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमतों में लगभग 2–3% तक बढ़ोतरी पर विचार कर रही हैं. वहीं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि उनके प्रोडक्ट्स में प्लास्टिक के हिस्से काफी ज्यादा होते हैं, इसलिए उनकी कीमतें 5–6% तक बढ़ सकती हैं. लक्जरी कार कंपनियों ने तो पहले ही इस दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया है. Mercedes-Benz और Audi जैसी कंपनियों ने 1 अप्रैल से अपनी कारों की कीमत लगभग 2% तक बढ़ाने का ऐलान किया है. दूसरी बड़ी ऑटो कंपनियां भी अपनी नई कीमतों को अंतिम रूप दे रही हैं.

जूते, कपड़े और पेंट भी हो सकते हैं महंगे

यह असर केवल कार और इलेक्ट्रॉनिक्स तक सीमित नहीं रहेगा. उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि जूतों, सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़ों और घरों में इस्तेमाल होने वाले डेकोरेटिव पेंट की कीमतें भी 9–10% तक बढ़ सकती हैं. कई कंपनियों के प्रमुखों का कहना है कि हाल में जीएसटी में हुई कुछ कटौतियों से बिक्री में जो थोड़ी बढ़त मिली थी, वह इन नई कीमतों की वजह से कम हो सकती है. हालांकि उनका कहना है कि सप्लाई चेन की अनिश्चितता के कारण कीमतें बढ़ाना मजबूरी बन गई है.

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कंपनियों का कहना: कीमत बढ़ाना लगभग तय

घरेलू उपकरण बनाने वाली कंपनी Godrej Enterprises के अप्लायंसेज बिजनेस हेड कमल नंदी ने कहा कि कीमत बढ़ाना लगभग तय है. कंपनी अप्रैल से अपने प्रोडक्ट्स की कीमत 5–6% तक बढ़ा सकती है. उन्होंने बताया कि पिछले एक महीने में कच्चे माल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं. खासकर प्लास्टिक से जुड़े सप्लायर लगातार कीमतें बढ़ा रहे हैं और लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट करने से भी बच रहे हैं.

ऑटो इंडस्ट्री के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी कहा कि ज्यादातर कंपनियां अप्रैल से कीमत बढ़ाने की योजना बना रही हैं. हालांकि मार्च में कंपनियां कीमत बढ़ाने से बच रही हैं क्योंकि वित्तीय वर्ष के आखिरी महीने में बिक्री लक्ष्य पूरा करना महत्वपूर्ण होता है.

सप्लाई चेन में बढ़ रही हैं समस्याएं

ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ACMA) ने हाल ही में सरकार को बताया कि कई जरूरी कच्चे माल के आयात में देरी हो रही है. इनमें केमिकल्स, सिंथेटिक रबर, एल्यूमिनियम स्क्रैप और पेट्रोकेमिकल आधारित मटेरियल जैसे पॉलीप्रोपाइलीन शामिल हैं. एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल विनी मेहता ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण सप्लाई चेन में अनिश्चितता लगातार बढ़ रही है और उद्योग इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

कच्चे माल और शिपिंग लागत में तेज उछाल

कंपनी अधिकारियों के अनुसार प्लास्टिक, रेजिन और पॉलिमर जैसे क्रूड डेरिवेटिव्स की कीमतें पिछले एक महीने में लगभग 25% तक बढ़ चुकी हैं. पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले पॉलीइथिलीन और पॉलीप्रोपाइलीन की कीमतों में भी तेज उछाल देखा गया है. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय फ्रेट यानी शिपिंग लागत में भी 7–10% तक बढ़ोतरी हुई है, जिससे आयातित कच्चे माल और कंपोनेंट्स की कुल लागत बढ़ गई है. वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया लगभग 2% कमजोर हो गया है, जिससे कंपनियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है.

कई कंपनियां पहले ही कर चुकी हैं घोषणा

Berger Paints India ने 25 मार्च से अपने कुछ उत्पादों की कीमत औसतन 5% तक बढ़ाने की घोषणा की है. कंपनी के सीईओ अभिजीत रॉय ने कहा कि कच्चे माल की कीमतें रोज बदल रही हैं और जरूरत पड़ने पर जल्द ही कीमतों में दूसरी बार भी बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है.

वहीं जूते बनाने वाली कंपनी Woodland India के मैनेजिंग डायरेक्टर हरकिरत सिंह ने कहा कि उनके सप्लायर भी कच्चा माल ज्यादा कीमत पर खरीद रहे हैं. ऐसे में कंपनी अप्रैल से जूतों की कीमत 8–12% तक बढ़ा सकती है.