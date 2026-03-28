ईरानी हैकर्स ने Hack किया Kash Patel का Gmail अकाउंट, अब आया FBI का रिएक्शन, कहा- हमें पता है...

FBI डायरेक्टर काश पटेल का पर्सनल ईमेल हैक हो गया है. हैकर्स ने प्राइवेट फोटोज और 10 साल पुराने डॉक्युमेंट्स लीक किए. फिलिस्तीन समर्थक 'Handala' ग्रुप ने इस सेंधमारी की जिम्मेदारी लेते हुए अमेरिकी साइबर सुरक्षा को खुली चुनौती दी है. इसकी पुष्टि एफबीआई ने भी कर दी है.
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अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों को बड़ा झटका लगा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, FBI के डायरेक्टर Kash Patel के पर्सनल ईमेल अकाउंट को हैक कर लिया गया है. यह दावा एक हैकर ग्रुप Handala Hack Team ने किया है. खबर के अनुसार, इस ग्रुप ने न सिर्फ ईमेल तक पहुंच बनाई बल्कि निजी तस्वीरें और कई डॉक्यूमेंट्स भी ऑनलाइन लीक कर दिए. इसे अमेरिका के किसी मौजूदा लॉ एनफोर्समेंट चीफ पर हुए सबसे बड़े साइबर अटैक्स में से एक माना जा रहा है. इस बात की पुष्टि एफबीआई ने भी की है.
FBI ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी है कि ईरान से जुड़े हैकर्स ने उनके डायरेक्टर 'काश पटेल' के निजी ईमेल अकाउंट में सेंधमारी की है. हालांकि, एजेंसी इस मामले की गंभीरता को कम दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हकीकत में यह एक बड़ा सुरक्षा उल्लंघन है. 'हंडाला हैक टीम' (Handala Hack Team) नाम के ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और काश पटेल की निजी तस्वीरें, उनका बायोडाटा (Resume) और कई संवेदनशील दस्तावेज अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिए हैं. एफबीआई का कहना है कि उन्होंने इस खतरे को कम करने के लिए जरूरी कदम उठा लिए हैं, फिर भी एक बड़े अधिकारी का पर्सनल डेटा लीक होना अमेरिकी साइबर सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है.
रिपोर्ट के मुताबिक, हैकर्स ने FBI डायरेक्टर की कई पर्सनल तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड कर दीं. इन तस्वीरों में Kash Patel को सिगार पीते हुए, पुरानी कार में घूमते हुए और आईने के सामने सेल्फी लेते हुए देखा जा सकता है. इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लीक किए गए हैं, जिनमें निजी और ऑफिस से जुड़े मेल शामिल बताए जा रहे हैं. न्यूज एजेंसी Reuters के मुताबिक, अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि ईमेल अकाउंट में सेंध लगी थी और जो डेटा ऑनलाइन डाला गया है, वह असली लगता है. हालांकि, सभी ईमेल्स की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है.
रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि लीक किए गए डेटा में 2010 से 2019 के बीच के ईमेल्स शामिल हैं. इनमें पर्सनल और प्रोफेशनल बातचीत दोनों मौजूद हैं. हालांकि, एजेंसी ने यह साफ किया है कि सभी ईमेल्स की पूरी तरह पुष्टि नहीं हो सकी है. बताया जा रहा है कि जिस Gmail अकाउंट को हैक किया गया, वह पहले भी डेटा ब्रीच में सामने आ चुका है. इस जानकारी की पुष्टि डार्क वेब इंटेलिजेंस फर्म District 4 Labs के रिकॉर्ड्स से हुई है.
हैकिंग के बाद Handala Hack Team ने एक लंबा मैसेज जारी किया, जिसमें अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी पर सवाल उठाए गए. उन्होंने दावा किया कि FBI के “अटूट” सिस्टम को कुछ ही घंटों में तोड़ दिया गया. ग्रुप ने कहा कि FBI सिर्फ नाम की सुरक्षा एजेंसी है और अगर उसके डायरेक्टर का डेटा इतनी आसानी से हैक हो सकता है, तो बाकी सिस्टम की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि यह तो सिर्फ शुरुआत है.
Handala Hack Team खुद को प्रोपैलेस्टिनियन (फिलिस्तीन समर्थक) हैकर ग्रुप बताता है. इससे पहले भी यह ग्रुप कई साइबर अटैक्स का दावा कर चुका है. हाल ही में इसने अमेरिका की मेडिकल डिवाइस कंपनी Stryker पर साइबर हमला करने की जिम्मेदारी ली थी. ग्रुप का कहना था कि उसने कंपनी का बड़ा डेटा डिलीट कर दिया और करीब एक हफ्ते तक उसके ऑपरेशंस को प्रभावित किया.
इस पूरे मामले ने एक बार फिर अमेरिका की साइबर सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अगर FBI जैसे बड़े संगठन के प्रमुख का पर्सनल डेटा सुरक्षित नहीं है, तो आम लोगों और अन्य अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ना लाजमी है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह घटना आने वाले समय में साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को और मजबूत बनाने की जरूरत को दिखाती है.