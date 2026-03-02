'देशभक्तों, विरोध जारी रखो'...ईरान का सबसे बड़ा 'प्रेयर ऐप' हैक; इजरायल ने 50 लाख यूजर्स के फोन में लगाई सेंध?

Iran Prayer App Hacked: ईरान और इजरायल के बीच जंग अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित नहीं रही है. अब यह जंग मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ी जा रही है. ऐसा ही एक मामला इस समय ईरान से सामने आ रहा है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के सबसे लोकप्रिय इस्लामिक प्रार्थना ऐप (Prayer App) को इजरायली हैकर्स ने निशाना बनाया. इस ऐप के करीब 50 लाख (5 मिलियन) यूजर्स हैं. हैक होने के बाद ऐप से ऐसे मैसेज भेजे गए, जिन्हें पढ़कर लाखों लोग हैरान रह गए.

सुबह-सुबह बदला ऐप का चेहरा

बताया जा रहा है कि सुबह के समय जब लोग हर रोज की तरह नमाज का समय देखने के लिए ऐप खोल रहे थे, तब उन्हें कुछ अलग ही दिखाई दिया. धार्मिक जानकारी की जगह अचानक इस ऐप पर राजनीतिक संदेश नजर आने लगे. कुछ नोटिफिकेशन में लिखा था कि 'मदद आ गई है' और सुरक्षा बलों से सरकार का साथ छोड़ने की अपील की गई थी. इसके साथ ही हैकर्स ने ऐप की स्क्रीन पर लिखा कि 'देशभक्तों, विरोध जारी रखो'. कई लोगों को पहले लगा कि शायद यह सरकार की तरफ से कोई जरूरी सूचना है, लेकिन जल्द ही साफ हो गया कि ऐप के साथ छेड़छाड़ हुई है.

साइबर जंग का नया तरीका

माना जा रहा है कि यह कोई साधारण हैकिंग नहीं, बल्कि सोची-समझी साइबर चाल हो सकती है. जिस तरह से सीधे ऐप के जरिए लोगों तक संदेश पहुंचाया गया, उससे साफ है कि निशाना सिर्फ टेक्नोलॉजी सिस्टम नहीं, बल्कि लोगों का मनोबल भी था. क्योंकि ईरान और इजरायल के बीच पहले से ही तनाव चरम पर है. ऐसे में डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर अंदरूनी माहौल को प्रभावित करने की कोशिश को नए तरह की रणनीति माना जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- मिडिल ईस्ट में 'महायुद्ध' का साया! TCS, Infosys और HCL Tech ने रोकीं यात्राएं...

सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप

जैसे ही लोगों ने यह अजीब नोटिफिकेशन देखा, उसके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर फैलने लगे. कुछ इलाकों में इंटरनेट की रफ्तार धीमी हो गई. कई यूजर्स ने बताया कि ऐप कुछ देर बाद बंद हो गया या काम करना बंद कर दिया. लोगों में डर और गुस्सा दोनों देखने को मिला. धार्मिक ऐप में इस तरह का संदेश आना लोगों को सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा.

इजरायल की 'डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक'?

ईरान ने इस हमले के पीछे इजरायल की खुफिया एजेंसी Mossad और उनकी साइबर विंग का हाथ बताया है. हालांकि इजरायल की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जिस सफाई से यह हैकिंग की गई है, वह किसी एक्सपर्ट एजेंसी का ही काम लग रहा है. ईरान के संचार मंत्रालय ने तुरंत ऐप को ऑफलाइन कर दिया है और यूजर्स को इसे अनइंस्टॉल करने की सलाह दी है.

क्यों चुना गया 'प्रार्थना ऐप'?

ईरान एक धार्मिक देश है, जहां लाखों लोग अपनी दैनिक इबादत के लिए मोबाइल ऐप्स पर निर्भर हैं. हैकर्स जानते थे कि इस ऐप को निशाना बनाकर वे एक साथ लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा कर सकते हैं. यह हमला दिखाता है कि अब युद्ध का अगला मोर्चा धर्म और डिजिटल आस्था के बीच लड़ा जा रहा है.

यह भी पढ़ें:- दुबई में Amazon के डेटा सेंटर में लगी आग, बिजली हुई बंद; इंटरनेट सर्विस पर पड़ा असर