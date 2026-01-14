न सब्सक्रिप्शन, न कोई पैसा... Elon Musk ने ईरान के बागियों को दिया ऐसा तोहफा कि हिल गई सरकार, फेल हुए सारे प्रयास!

Elon Musk Starlink Iran: ईरान में सरकार के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है. ईरानी सरकार के तमाम प्रयास भी कमजोर साबित हो रहे हैं. कड़े इंटरनेट प्रतिबंधों, सख्त कानूनों के बाद एलन मस्क ने ईरान में फ्री इंटरनेट देना शुरू कर दिया है. मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट को फ्री कर ईरान की जनता तक पहंचा रही है.
Iran Protest News: ईरान इन दिनों बड़े राजनीतिक और सामाजिक संकट का सामना कर रहा है. देशभर के ज्यादातर हिस्साों में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है. सुरक्षा बलों को लेकर भी असंतोष की खबरें सामने आ रही हैं और मौजूदा सत्ता पर दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है. हालात दिन-ब-दिन और खराब होते जा रहे हैं. इसी बीच दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक चर्चा में आ गई है. ईरान हो रहे विरोध प्रदर्शन को कंट्रोल करने के लिए वहां की मौजूदा सरकार ने इंटरनेट को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया है. लेकिन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ईरानी सरकार के डिजिटल ब्लैकआउट के बीच ईरानी नागरिकों के लिए अपनी सर्विस पूरी तरह से फ्री कर दी है. यह कदम न केवल तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि ईरान की सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी बनता जा रहा है.
फ्री इंटरनेट से मचा हड़कंप
द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की तकनीकी और मानवाधिकार संगठन जैसे होलिस्टिक रेजिलिएंसऔर नेटफ्रीडम पायनियर्स ने मंगलवाल को इस बात की पुष्टि की है कि ईरान में स्टारलिंक टर्मिनल एक्टिव हो गए हैं और इसके लिए कोई फीस नहीं ली जा रही है.
होल्स्टिक रेजिलिएंस के एक अधिकारी ने बताया कि ईरान के अंदर मौजूद लोगों ने बताया है कि उन्हें ऑनलाइन आने के लिए अब स्टारलिंक को पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है. एक दूसरे अधिकारी ने भी बताया कि उनके सहयोगियों ने पुराने और बंद पड़े स्टारलिंक टर्मिनल्स को ऑन करके टेस्ट किया तो पाया कि वे बिना किसी सब्सक्रिप्शन के सुपर फास्ट इंटरनेट मिल रहा है.
सरकार की जैमिंग हुई फेल!
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईरानी सरकार बीते कई दिनों से विरोध प्रदर्शन को कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह से इंटरनेट पर रोक लगा दी है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सड़कों पर हिंसा और गोलीबारी की खबरें दुनिया तक न पहुंचें इसके लिए संचार के सभी माध्यम बंद कर दिए गए हैं.
ईरान की सरकार ने स्टारलिंक के सिग्नल्स को रोकने के लिए जैमिंग का भी सहारा लिया है. लेकिन मस्क की कंपनी SpaceX ने इसका भी समाधान निकाल लिया है. डिजिटल सुरक्षा जानकारों के मुताबिक मंगलवार को स्टारलिंक ने एक विशेष सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया जिसने सरकारी जैमिंग को बायपास कर दिया और सिग्नल की ताकत को बढ़ा दिया.
मौत की सजा का है कानून
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईरान में स्टारलिंक का उपयोग करना बहुत खतरनाक है. ईरानी सरकार ने इस सर्विस के इस्तेमाल को देश की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है. अक्टूबर में पास हुए एक कानून के अनुसार ईरान में स्टारलिंक टर्मिनल का इस्तेमाल करने या इसे रखने पर मौत की सजा तक का भी प्रावधान किया गया है. इसके बाद भी कार्यकर्ता और आम नागरिक सूचनाओं के प्रसार के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर स्टारलिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं.
