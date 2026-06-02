जिस AI पर घमंड करता है अमेरिका, उसी ने उड़ा दी नींद! ईरान ने उसी अमेरिकी टूल्स से ही इजरायल पर बोल दिया धावा!

Iran Israel Cyber Attack: आपने फिल्मों का एक डायलॉग जरूर सुना होगा- दुश्मन का हथियार और दुश्मन पर ही वार! यही डायलॉग इन को अमेरिका ईरान युद्ध पर फिट बैठ रहा है. जिस टेक्नोलॉजी की रेस में अमेरिका आगे है, अब उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ईरान इजरायल और अमेरिका के खिलाफ कर रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कमान संभालकर अमेरिका खुद को पूरी दुनिया में सुपरपावर मानता है, आज उसी अमेरिका का टेक कंपनी ChatGPT और Gemini उसके और उसके सबसे पक्के दोस्त इजरायल के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं.

फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान अब अमेरिका और इजरायल जैसी महाशक्तियों को निशाना बनाने के लिए पश्चिमी देशों के ही AI टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है. मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि ईरानी हैकर्स खतरनाक मालवेयर यानी कंप्यूटर वायरस बनाने, लोगों को फंसाने वाले फेक मैसेज तैयार करने और सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल्स बनाने के लिए ChatGPT और Gemini जैसे पॉपुलर AI ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं.

नकली पहचान बनाकर बिछाया जा रहा जाल

रिपोर्ट के मुताबिक, ईरानी साइबर क्रिमिनल्स AI की सहायता से पूरी तरह से असली दिखने वाली फेक प्रोफाइल्स तैयार कर रहे हैं. ये लोग टारगेट किए गए यूजर से चैट शुरू करते हैं और जब सामने वाले का भरोसा हालिस कर लेते हैं, तो उसे मालवेयर वाले खतरनाक लिंक भेजते हैं. इजरायल में इन दिनों ऐसे कई फेक ईमेल और टेक्स्ट मैसेज सामने आए हैं, जिनमें लोगों को झांसे में लेने की कोशिश की जा रही है. इजरायल ही नहीं, UAE ने भी दावा किया है कि उसे हर दिन लगभग 5 लाख साइबर हमलों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें से कई में AI टूल्स का प्रयोग हुआ है.

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टेक कंपनियों ने कसी कमर, पर...

लेकिन गूगल और OpenAI जैसी दिग्गज कंपनियां इन खतरों से अनजान नहीं है. कुछ समय पहले ही गूगल ने पता लगाया था कि ईरान का एक सरकारी हैकर ग्रुप APT42 उसके Gemini AI का इस्तेमाल अमेरिकी F-35 फाइटर जेट्स से जुड़ी रिसर्च के लिए कर रहा था. कंपनियां लगातार ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक कर रही हैं, लेकिन हैकर्स हर बार नए अकाउंट्स के साथ वापस आ जाते हैं.

सिर्फ हैकिंग नहीं, ड्रोन और मिसाइलों में भी AI

ईरान AI का इस्तेमाल सिर्फ साइबर हमलों के लिए ही नहीं कर रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, ईरान इसका इस्तेमाल युद्ध के मैदान में फैसले तेजी से लेने, ड्रोन को रास्ता दिखाने और पनडुब्बी टारगेटिंग सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए भी कर रहा है. यहां तक कि ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का दावा है कि उनकी कुछ क्रूज मिसाइलों में AI-असिस्टेड गाइडेंस और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से बचने की टेक्नोलॉजी मौजूद है.

इसके साथ ही ईरान AI ट्रांसलेशन टूल्स की सहायता से पश्चिमी देशों की मिलिट्री रिसर्च को बहुत तेजी से अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके पढ़ रहा है.

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खुद का AI नेटवर्क बना रहा है ईरान

अमेरिका से लगे पाबंदियों और पायरसी से बचने के लिए ईरान अब अपने ही देश के बंद नेटवर्क पर ओपन सोर्स और लोकल AI मॉडल तैयार कर रहा है. सिर्फ यही नहीं ईरान ने अमेरिकी क्लाउड कंपनियों को भी चेतावनी दी है. हाल ही में अप्रैल के महीने में ईरान के ड्रोनों ने UAE और बहरीन में स्थित दो AWS डेटा सेंटर्स पर अटैक कर दिया था.

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